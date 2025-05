Pronostici Siviglia - Real Madrid e consigli scommesse degli esperti per il match de La Liga, sabato 18 maggio alle 19:00.

Pronostici Siviglia - Real Madrid: scommesse, analisi partita e probabili formazioni

Real Madrid vincente e Over 2.5 Gol a quota 2.25 con Lottomatica

Entrambe le squadre segnano (Sì) a quota 1.55 con Goldbet

Real Madrid con margine di 1 (Vantaggio nel primo tempo) a quota 3.25 con Netbet

Ci aspettiamo che il Real vinca 2-1 nella penultima partita di Carlo Ancelotti.

Quote Siviglia - Real Madrid

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Siviglia ospita il Real Madrid questo fine settimana, con la loro posizione in campionato già assicurata. Nel frattempo, il Real si prepara per l'ultima trasferta della stagione, consapevole che il titolo di La Liga è fuori portata.

Il Siviglia è stato in pessima forma dall'inizio del nuovo anno, avendo vinto solo tre partite dal 25 gennaio. Inoltre, ha raccolto solo cinque punti nelle ultime nove partite de La Liga e si è quasi trovato in una lotta tardiva per evitare la retrocessione. Fortunatamente, una vittoria di misura per 1-0 contro il Las Palmas martedì sera ha matematicamente garantito la loro salvezza, alleviando la pressione per la visita dei Los Blancos domenica.

Nel frattempo, il Real Madrid ha vinto otto delle ultime dieci partite de La Liga e sarebbe stato vicino al titolo se non fosse stato per la forma straordinaria del Barcellona. La squadra di Carlo Ancelotti ha vinto il 50% delle sue partite in trasferta quest'anno e ha perso solo quattro delle sue 18 trasferte dalla capitale spagnola.

Probabili formazioni Siviglia - Real Madrid

Sevilla: Nyland; Sánchez, Carmona, Badé, Salas, Agoumé, Sow, Suso, Lukebakio, Sambi Lokonga, García Pascual

Real Madrid: Courtois, Valverde, García, Ramón, Asensio, Güler, Bellingham, Ceballos, Modric, Endrick, Mbappé

Real vincente in una partita divertente

Il Real Madrid ha mostrato coraggio quando è riuscito a rimontare e battere il Mallorca 2-1 in casa mercoledì sera. Sembra che questa vittoria abbia sollevato il morale e aiutato a superare la delusione della sconfitta per 4-3 nel Clásico contro il Barcellona lo scorso weekend.

Anche se il Real avrebbe bisogno di un miracolo per vincere il titolo di La Liga, punta a concludere la stagione in bellezza e a dare a Carlo Ancelotti un degno addio. L'allenatore italiano lascerà quest'estate per allenare la nazionale brasiliana.

Il Siviglia ha assicurato il suo posto in La Liga con due partite ancora da giocare, quindi la posta in gioco non è alta per loro. Ecco perché la squadra più talentuosa dovrebbe prevalere in quella che potrebbe essere una partita combattuta. Inoltre, sono stati segnati tre o più gol in sei degli ultimi otto incontri competitivi.

Scommessa 1: Real Madrid vincente e Over 2.5 Gol a quota 2.30 con Lottomatica

Valore sul entrambe le squadre segnano nonostante le quote ridotte

Sebbene di solito non ci piaccia scommettere su quote così basse, spiegheremo perché questa è una delle nostre scommesse di valore per questo fine settimana. In primo luogo, entrambe le squadre hanno segnato in sette delle loro ultime otto partite competitive di La Liga.

In secondo luogo, il Siviglia è riuscito a trovare la rete nell'83% delle sue partite casalinghe nonostante la sua cattiva forma in questa stagione. Non sorprende che il Real abbia mancato di segnare solo nel 6% delle sue partite in trasferta nel 2024/25.

Inoltre, poiché nessuna delle due squadre ha molto in gioco, ci aspettiamo che siano più deboli in difesa. Ecco perché riteniamo che una probabilità del 64,51% per entrambe le squadre di segnare sembri molto più bassa di quanto dovrebbe essere.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano (Sì) a quota 1.47 con Goldbet

Los Blancos in vantaggio di 1 all'intervallo

La squadra di Carlo Ancelotti ha segnato per prima in più di due terzi (67%) delle sue partite in trasferta questa stagione. Tuttavia, solo il 22% di queste partite ha visto segnare due o più gol nel primo tempo.

È una storia simile per il Siviglia, poiché più di 1.5 gol nel primo tempo si sono verificati solo nel 28% delle loro partite casalinghe questa stagione.

Prevediamo che il Real segnerà per primo, ma la partita non si aprirà completamente fino al secondo tempo. Ecco perché siamo felici di scommettere che il Real manterrà un vantaggio di un gol all'intervallo, probabilmente con un punteggio di 1-0, con una probabilità del 30,77%.