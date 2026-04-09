Pronostici Sassuolo - Roma: Soulé cerca il terzo gol in quattro turni

I nostri esperti prevedono un risultato utile della Roma, con non più di due gol complessivi e quantomeno uno di Matias Soulé contro il Sassuolo.

Migliori pronostici di Sassuolo - Roma

Ecco qualche spunto per le scommesse su Sassuolo - Roma, con le quote dei mercati studiati dai nostri esperti:

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Matias Soulé marcatore XXL a quota 2.88 su NetBet

Per la sfida fra Sassuolo e Roma, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per gli ospiti, una o due reti e una marcatura di Matias Soulé.

Quote Sassuolo - Roma

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I principali bookmaker vedono la Roma favorita in casa del Sassuolo, ma i nostri esperti predicano prudenza e hanno esplorato altri mercati.

Come arrivano i neroverdi e i giallorossi al match

Il Sassuolo ospita la Roma a otto giorni dallo 0-0 a Lecce, il suo primo pareggio dal ritorno in Serie A. Con l'1-0 a Verona arrivato a ridosso della sosta, gli uomini di Fabio Grosso avevano centrato il terzo successo in quattro turni. L'unica battuta d'arresto per i neroverdi – l'1-2 in casa dell'Inter del 21 settembre – era arrivata fra l'1-0 contro la Lazio e il 3-1 contro l'Udinese.

La Roma, invece, giunge a Reggio Emilia a tre giorni dall'1-2 contro il Viktoria Plzen in Europa League, preceduto dallo 0-1 contro l'Inter sempre all'Olimpico. Nella finora ultima trasferta, la squadra di Gian Piero Gasperini si era imposta per 2-1 a Firenze – il quinto successo in sei turni. Dopo lo 0-1 subìto contro il Torino, settembre si era chiuso con l'1-0 inflitto alla Lazio e il 2-0 a spese dell'Hellas Verona.

Probabili formazioni di Sassuolo - Roma

Sassuolo: Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Vranckx, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Laurienté

Muric, Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig, Vranckx, Matic, Koné, Berardi, Pinamonti, Laurienté Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, Pellegrini, Wesley, Soulé, Bailey, Dybala

Sassuolo - Roma: i giallorossi leggermente favoriti in una gara con pochi gol?

Prima dello 0-1 incassato contro l'Inter, seconda in classifica, la Roma aveva lasciato punti per strada esclusivamente nello 0-1 contro il Torino. I granata avevano interrotto una striscia con due 1-0 contro il Bologna e a Pisa. Poi, la formazione di Gian Piero Gasperini si era rialzata con l'1-0 nel derby in casa della Lazio, seguito dal 2-0 a Verona e dall'1-2 a Firenze.

Il Sassuolo è reduce dallo 0-0 a Lecce che ha costretto i neroverdi al primo pareggio in questo campionato. Ma da metà settembre a inizio ottobre, gli undici di Fabio Grosso avevano registrato tre vittorie, con in mezzo l'1-2 contro l'Inter. Prima della sconfitta a San Siro, i neroverdi si erano imposti contro una Lazio allora in piena emergenza (1-0), contro l'Udinese (3-1) e a Verona (1-0).

Alla luce di questi risultati, la combo Doppia Chance X2 + Under 2.5 rientra fra gli scenari realistici al Mapei Stadium.

Scommessa 1: Doppia Chance X2 + Under 2.5 a quota 2.05 su Goldbet

Al Mapei Stadium vedremo quantomeno un gol?

Con lo 0-1 contro l'Inter del 18 ottobre, sono cinque le gare della Roma in sette giornate che hanno visto una sola marcatura. In tre delle prime quattro, i giallorossi avevano collezionato successi a "corto muso" con Bologna, Pisa e Lazio – con in mezzo la sconfitta contro il Toro. Poi, dopo il derby, la formazione di Gasperini aveva festeggiato il 2-0 a Verona e il 2-1 a Firenze.

Dal canto suo, il Sassuolo finora a ottobre ha raccolto l'1-0 al Bentegodi contro l'Hellas Verona e lo 0-0 al Via del Mare contro il Lecce. Dopo la sosta di settembre – con un altro 1-0 – aveva inflitto alla Lazio la terza sconfitta in quattro turni, prima d'incassare l'1-2 in casa dell'Inter. Ma i neroverdi si erano subito rialzati grazie al 3-1 contro l'Udinese.

Considerando il rendimento della Roma, la combo Doppia Chance X2 + Multigol 1-2 è da tenere d'occhio per scommesse sulla sfida tra Sassuolo e Roma.

Scommessa 2: Doppia Chance X2 + Multigol 1-2 a quota 2.55 su Lottomatica

Il romanista Soulé insaccherà anche contro il Sassuolo?

Dopo aver deciso a fine agosto la prima trasferta sotto la guida di Gasperini a Pisa, Matias Soulé era rimasto a secco contro Torino e Lazio. Ma poi l'argentino aveva firmato il 2-0 finale contro l'Hellas Verona, prima di salire in cattedra sul campo della Fiorentina. Otto minuti dopo il vantaggio gigliato al 14', l'argentino aveva pareggiato, prima di fornire alla mezz'ora l'assist per il 2-1 di Bryan Cristante.

Inoltre, il Sassuolo ha concesso gol in quattro delle finora sette uscite nella Serie A 2025/26. Il primo clean sheet era arrivato contro una Lazio ai tempi in piena crisi. In seguito, i neroverdi hanno mantenuto la porta inviolata a Verona e a Lecce, contro la quintultima e la quartultima in classifica.

Per questi motivi, il segno Matias Soulé marcatore XXL è un'opzione plausibile in vista della gara fra i neroverdi e i giallorossi.