Pronostici Sassuolo – Napoli: l'assenza di Lukaku peserà in Serie A?

I nostri esperti prevedono un risultato utile del Napoli, 2-3 reti totali e al massimo una marcatura del Sassuolo.

Pronostici Sassuolo - Napoli: quote, probabili formazioni e scenario

Migliori pronostici di Sassuolo - Napoli

Di seguito alcuni consigli di scommessa per l'incontro della prima giornata di Serie A tra Sassuolo e Napoli. Ecco alcune quote:

Doppia Chance X2 + Under 3.5 a quota 1.55 su Goldbet

Combo Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite a quota 1.97 su Netbet

Doppia Chance X2 + Multigol 2-3 a quota 2.25 su Lottomatica

A Reggio Emilia, i nostri esperti prevedono un risultato utile per il Napoli con 2-3 gol complessivi e al massimo una rete dei neroverdi.

Quote Sassuolo - Napoli

Il Napoli esordisce contro un Sassuolo neopromosso. I bookmaker lo danno favorito, ma i nostri esperti hanno valutato opzioni alternative.

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Come arrivano i neroverdi e i partenopei al match

Il Napoli campione d'Italia riparte da Reggio Emilia con l'esordio in Serie A di Kevin De Bruyne, ma senza Romelu Lukaku. Nel 2-1 contro l'Olympiacos del 14 agosto, la punta belga ha rimediato uno strappo alla coscia sinistra che potrebbe tenerlo fuori fino alla fine dell'anno. Al suo posto, Lorenzo Lucca – subentrato al 32' contro i greci – dovrebbe partire titolare al Mapei Stadium.

Il successo sull'Olympiacos è arrivato cinque giorni dopo il 3-2 sul Girona, quintultimo nella scorsa Liga. Quel successo aveva riportato la squadra di Antonio Conte alla vittoria dopo l'1-2 con il Brest, nono nell'ultima Ligue 1. A fine luglio era arrivato il 2-1 contro il Catanzaro, sesto in Serie B.

Proprio contro i calabresi il Sassuolo ha aperto la nuova stagione ufficiale, battendoli 1-0 al Mapei e accedendo così al secondo turno di Coppa Italia. La squadra di Fabio Grosso, tornata subito in Serie A dopo aver dominato la B, ha ritrovato il successo dopo due pareggi: 0-0 a Empoli e 1-1 a Brest.

Probabili formazioni di Sassuolo - Napoli

Sassuolo: Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Laurienté; Fadera

Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Doig; Koné, Boloca, Lipani; Berardi, Laurienté; Fadera Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca

Sassuolo - Napoli: un risultato utile per i partenopei con poche reti?

Cinque delle sette amichevoli disputate dal Napoli si sono chiuse con un massimo di tre reti. Prima del 3-2 contro il Girona del 9 agosto, gli uomini di Antonio Conte avevano superato 2-1 sia il Catanzaro sia il Brest.

Contro due formazioni di Serie C erano poi arrivati il 2-0 sull'Arezzo e l'1-1 con la Casertana. A seguire, il 4-0 contro il Sorrento – avversaria dei rossoblù nel girone C – preceduto, il 14 agosto, dal 2-1 sull'Olympiacos.

Il Sassuolo, in quest'estate, ha affrontato due squadre che militano in una massima serie europea. Dopo l'1-2 contro il Bologna a fine luglio, è arrivato l'1-1 col Brest. Da inizio agosto, la squadra di Fabio Grosso ha poi registrato lo 0-0 a Empoli e, venerdì, l'1-0 contro il Catanzaro.

I nostri esperti ritengono che la combo Doppia Chance X2 + Under 3.5 sia un'ipotesi realistica in vista della gara fra Sassuolo e Napoli.

Scommessa 1: Doppia Chance X2 + Under 3.5 a quota 1.55 suGoldbet

Contro i neroverdi, difesa azzurra in fiducia e attacco da almeno due gol?

In tutte le partite disputate in queste settimane dal Sassuolo contro formazioni di prima fascia o di Serie B, i neroverdi hanno segnato al massimo una rete. Prima dell'1-0 in Coppa Italia contro il Catanzaro, gli uomini di Fabio Grosso avevano registrato l'1-1 col Sudtirol e lo 0-0 a Empoli. In precedenza, erano arrivati anche l'1-2 contro il Bologna e, il 9 agosto, l'1-1 contro il Brest.

Il Napoli, invece, ha trovato almeno due gol contro il Catanzaro e contro tre avversarie provenienti da massimi campionati europei. La squadra di Antonio Conte ha superato 2-1 sia i calabresi sia il Brest, prima del 3-2 sul Girona e del 2-1 contro l'Olympiacos. Prima dell'infortunio muscolare contro i greci, Romelu Lukaku aveva segnato soltanto nel 4-0 sul Sorrento, club di Serie C.

Considerando questi rendimenti, la combo Under 1.5 casa + Over 1.5 ospite è uno scenario da tenere d'occhio in vista della sfida del Mapei Stadium.

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Sassuolo - Napoli: ci aspetta una partita da non più di tre reti?

A eccezione del 3-2 contro il Girona del 9 agosto, tutte le gare del Napoli contro squadre di massimi campionati e di Serie B hanno visto due o tre reti. La formazione di Antonio Conte ha infatti superato per 2-1 il Catanzaro, il Brest e il 14 agosto l'Olympiacos. Il designato sostituto di Lukaku, Lorenzo Lucca, è andato a segno in tutte queste sfide.

Inoltre, prima dell'1-0 contro il Catanzaro in Coppa Italia, tre delle ultime quattro amichevoli del Sassuolo hanno registrato due o tre marcature. Prima dello 0-0 a Empoli erano arrivati l'1-2 contro il Bologna e l'1-1 contro il Sudtirol. La preparazione dei neroverdi si era chiusa con l'altro 1-1 contro il Brest.

Alla luce di questi risultati, la combo Doppia Chance X2 + Multigol 2-3 resta uno dei pronostici più plausibili per la sfida fra Sassuolo e Napoli.