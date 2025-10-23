Pronostici Roma - Viktoria Pilsen: I giallorossi vogliono rialzarsi

Contro il Viktoria Pilsen, gli esperti si aspettano tre punti per la Roma con quantomeno due marcature e la porta inviolata.

Migliori pronostici di Roma - Viktoria Pilsen

Ecco qualche consiglio per le scommesse – con le rispettive quote – sulla sfida del terzo turno di Europa League tra Roma e Viktoria Pilsen:

Parziale/Finale 1 a 1.90 su bet365

1 + No goal a quota 1.80 su NetBet

1 + Over 1.5 + No goal a quota 1.27 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano tre punti da una Roma avanti già all'intervallo e con almeno due gol – tutti firmati dai giallorossi.

Quote Roma - Viktoria Pilsen

I bookmaker propongono quote basse sul successo della Roma contro il Viktoria Pilsen, e i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Roma vs Viktoria Pilsen bet365 Goldbet William Hill Roma 1.36 1.33 1.38 Pareggio 5.25 5.25 5.20 Viktoria Pilsen 7.50 8.00 7.60

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Come utilizzare il mercato Vince/Avanti di 2 di bet365 su Roma - Viktoria Plzen

Il mercato "Vince/Avanti di due goal" di bet365 è un'opzione disponibile per le scommesse pre-match che consente alla giocata di essere considerata vincente se la squadra supportata ottiene un vantaggio di due goal in qualsiasi momento dell'incontro. Se si tratta di una scommessa singola, l'intera giocata viene pagata al verificarsi di tale vantaggio, senza attendere l'esito della partita.

Nelle scommesse multiple, la singola selezione viene considerata come vincente, mentre le altre selezioni della multipla restano attive. Ad esempio, scommettendo sulla Roma nel mercato "Vince/Avanti di due goal" nella partita di Europa League contro il Viktoria Plzen, la scommessa risulterebbe vincente non appena i giallorossi si portassero sul 2-0, 3-1, o con due goal di scarto in qualsiasi altro momento, anche se il risultato finale dovesse cambiare.

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Come arrivano i giallorossi e i cechi al match

La Roma riceve il Viktoria Pilsen a quattro giorni dallo 0-1 contro l'Inter, che così ha agganciato sia i giallorossi sia il Napoli. Contro i nerazzurri, gli uomini di Gian Piero Gasperini – dopo lo 0-1 contro il Lilla, sempre all'Olimpico, del 2 ottobre – hanno incassato la seconda sconfitta in tre gare. Nella prima giornata di Europa League, i giallorossi si erano imposti per 2-1 a Nizza.

Dunque, la Roma finora ha affrontato solo rappresentanti dei grandi campionati europei – e per il Viktoria Pilsen vale l'esatto opposto. La squadra di Martin Hysky ha raccolto quattro punti grazie all'1-1 in casa del Ferencvaros e al 3-0 contro il Malmo. Ma i tornei in Ungheria e in Svezia sono nettamente inferiori alla Serie A. E lo stesso vale per quello ceco, dove il Viktoria Pilsen, a ottobre, ha registrato il 3-3 contro l'Hradec Kralove e l'1-0 in casa del Bohemians.

Probabili formazioni di Roma - Viktoria Pilsen

Roma: Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Wesley, Cristante, Koné, Angelino, Soulé, Dybala, Dovbyk

Svilar, Celik, Mancini, Ndicka, Wesley, Cristante, Koné, Angelino, Soulé, Dybala, Dovbyk Viktoria Pilsen: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré, Cerv, Spacil, Memic, Vydra, Adu, Durosimni

Roma - Viktoria Pilsen: I giallorossi chiuderanno il primo tempo avanti?

Lo 0-1 contro l'Inter di sabato ha interrotto una striscia con tre gare in Serie A, nelle quali la Roma era giunta al duplice fischio in vantaggio. Dopo l'1-0 contro la Lazio, in un derby sbloccato al 38', i giallorossi, nel 2-0 contro l'Hellas Verona, avevano siglato un gol per tempo. Invece, nel 2-1 di Firenze – arrivato a pochi giorni dallo 0-1 contro il Lilla – tutte le marcature erano arrivate nella prima frazione.

Il Viktoria Pilsen, nella Chance Liga, a ottobre ha raccolto il 3-3 contro l'Hradec Kralove e l'1-0 in casa del Bohemians. Ma contro la nona e la decima in classifica ha solo mosso la classifica dopo l'1-2 in casa dello Sparta Praga e lo 0-1 contro lo Zlin. Inoltre, nella finora unica trasferta in Europa, ha registrato l'1-1 contro il Ferencvaros.

Per questi motivi, secondo i nostri esperti, il segno 1X2 1° tempo 1 rientra tra le opzioni realistiche nella gara fra Roma e Viktoria Pilsen.

Scommessa 1: Parziale/Finale 1 a 1.90 su bet365

Assisteremo a una vittoria casalinga a porta inviolata?

La Roma ospita il Viktoria Pilsen dopo aver registrato in campionato il 2-1 sul campo della Fiorentina e lo 0-1 contro l'Inter. Ma, nel 2-0 contro l'Hellas Verona di fine settembre, i giallorossi avevano centrato il quarto successo con clean sheet in quattro giornate. In Europa, gli undici di Gasperini hanno ottenuto il 2-1 a Nizza e lo 0-1 contro il Lilla – rappresentanti di una Ligue 1 nettamente più forte rispetto al torneo ceco.

Dove il Viktoria Pilsen, nelle ultime sei giornate, ha insaccato più di una volta solo nel 3-3 contro l'Hradec Kralove, nono in graduatoria. Dopo la sosta di settembre, la squadra di Hysky inizialmente aveva raccolto l'1-0 contro il Sigma, l'1-2 sul campo dello Sparta e lo 0-1 contro lo Zlin. Poi, sabato, è tornata al successo con l'1-0 sul campo del Bohemians.

Alla luce di questi rendimenti, la combo 1 + No Goal è tutt'altro da escludere nell'incontro all'Olimpico.

Scommessa 2: 1 + No goal a quota 1.80 su NetBet

Assisteremo ad almeno due reti della Roma contro il Viktoria Pilsen?

Tre delle quattro uscite ufficiali della Roma a fine settembre e a inizio ottobre avevano visto quantomeno due marcature. Fra il 2-1 in casa dell'OGC Nizza, all'esordio in questa Europa League, e quello a Firenze del 5 ottobre, i giallorossi si erano imposti per 2-0 contro l'Hellas Verona. Poi – come sabato contro l'Inter – la formazione aveva perso all'Olimpico contro il Lilla per 0-1.

Il Viktoria Pilsen, da fine agosto, non ha concesso gol esclusivamente nel 3-0 contro il Malmo e sabato nell'1-0 in casa del Bohemians. Allo stesso tempo, gli undici di Hysky – coppa nazionale a parte – nelle ultime otto uscite avevano insaccato più di una volta solo contro gli svedesi e nel 3-3 contro l'Hradec Kralove. Nella prima giornata di Europa League, in Ungheria, non erano andati oltre l'1-1 contro il Ferencvaros.

Considerando questi risultati, la combo 1 + Over 1.5 + No Goal è uno scenario da tenere d'occhio per la sfida fra i giallorossi e i cechi.