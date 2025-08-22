Pronostici Roma – Bologna: Soulé sarà decisivo anche in Serie A?

Pronostici Roma - Bologna: quote, probabili formazioni e scenario

All'Olimpico si affrontano due big reduci da un'estate a fasi alterne. I bookmaker puntano sulla Roma, ma i nostri esperti guardano ad altre opzioni.

Migliori pronostici di Roma - Bologna

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la sfida del primo turno di Serie A tra Roma e Bologna. Ecco qualche quota:

Doppia Chance 1X + Over 1.5 a quota 1.73 su Goldbet

Matias Soulé marcatore in qualsiasi momento a quota 4.50 su NetBet

Doppia Chance 1X + Over 1.5 + Goal a quota 2.30 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano un risultato utile per la Roma con almeno due gol totali – e una firma possibile è quella di Matias Soulé.

Quote Roma vs Bologna

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Come arrivano i giallorossi e i felsinei al match

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini esordisce nella Serie A 2025/26 una settimana dopo il 2-2 contro il NEOM, neopromosso nella Saudi Pro League. Nella sfida disputata a Frosinone, tutti i gol sono arrivati nel primo tempo, con i giallorossi due volte in vantaggio con Bryan Cristante al 25' e con Matias Soulé al 32'.

Contro la formazione guidata dall'ex PSG Christophe Galtier, la Roma è rimasta a secco di vittorie per la seconda volta in tre uscite. Dopo aver subìto il 6 agosto lo 0-4 sul campo dell'Aston Villa, sesto della scorsa Premier League, era arrivato l'1-0 in casa dell'Everton. Agosto si era aperto col 2-0 contro il Lens.

Il Bologna di Vincenzo Italiano è invece reduce dal 2-4 incassato sabato al Dall'Ara contro l'OFI Creta. La sesta della scorsa Super League greca ha inflitto ai felsinei la seconda sconfitta in quattro gare. Dopo il 2-3 contro la Vis Pesaro, i rossoblù avevano visto il 3-2 contro un'altra formazione ellenica, il Levadiakos, e l'1-0 a Stoccarda.

Probabili formazioni di Roma - Bologna

Roma : Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson

Svilar; Ghilardi, Mancini, Ndicka; Rensch, Kone, El Aynaoui, Angelino; Soulè, Dybala; Ferguson Bologna: Skorupski; De Silvestri, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Immobile

Roma - Bologna: un risultato utile per i giallorossi con almeno due reti?

Pur affrontando avversarie sulla carta inferiori alla Roma, il Bologna ha concesso almeno due reti in tre delle ultime quattro uscite. L'unica eccezione resta l'1-0 del 9 agosto sul campo dello Stoccarda.

Nei giorni precedenti, la squadra di Vincenzo Italiano aveva incassato il 2-3 contro la Vis Pesaro e vinto 3-2 contro il Levadiakos. Poi, sabato, il 2-4 casalingo contro l'OFI Creta ha di nuovo evidenziato le difficoltà difensive dei felsinei.

La Roma, dal canto suo, è reduce dal 2-2 contro il NEOM e, il 6 agosto, dallo 0-4 subìto in casa dell'Aston Villa. Ma sempre ad agosto gli uomini di Gian Piero Gasperini avevano battuto due squadre di prima fascia europea: prima il 2-0 sul Lens, poi l'1-0 sull'Everton.

Alla luce di questi risultati, la combo Doppia Chance 1X + Over 1.5 resta uno dei pronostici più plausibili per l'esordio stagionale.

Scommessa 1: Doppia Chance 1X + Over 1.5 a quota 1.73 su Goldbet

Soulé confermerà il suo stato di forma anche contro i felsinei?

In una preparazione con luci e ombre, Matias Soulé rientra sicuramente nelle certezze della nuova Roma di Gasperini. Come accaduto con Lookman all'Atalanta, il tecnico di Grugliasco sta permettendo a un altro trequartista di fiorire.

Lo stato di forma dell'argentino si traduce in tre gol nelle ultime quattro uscite. Nell'unica eccezione, lo 0-4 incassato al Villa Park, Soulé era subentrato al 57'. Prima aveva siglato il 2-0 a Lens e l'1-0 sul campo dell'Everton. Poi, nel 2-2 contro il NEOM, aveva firmato il secondo vantaggio giallorosso.

Considerando anche le difficoltà difensive del Bologna, una rete di Matias Soulé rientra fra gli scenari da tenere d'occhio per la partita all'Olimpico.

Scommessa 2: Matias Soulé marcatore in qualsiasi momento a quota 4.50 su NetBet

Roma - Bologna: un match da reti su entrambi i fronti?

Quattro delle ultime cinque uscite del Bologna hanno visto almeno due reti segnate da entrambe le formazioni. In queste gare, i felsinei avevano affrontato prima il Sassuolo, tornato in Serie A (2-1), e poi la Vis Pesaro, formazione di Serie C (2-3).

Successivamente, gli uomini di Vincenzo Italiano si sono misurati con due squadre della Super League greca: prima del 2-4 nella prova generale contro l'OFI Creta, era arrivato il 3-2 contro il Levadiakos. In mezzo, il Bologna si era imposto per 1-0 a Stoccarda.

La Roma ha invece chiuso la preparazione con il 2-2 contro il NEOM. Prima della sorprendente battuta d'arresto contro i sauditi, i giallorossi avevano sconfitto il Lens (1-0) e l'Everton (0-2). Il successo contro i "Toffees" era arrivato a pochi giorni dallo 0-4 incassato contro l'Aston Villa.

I nostri esperti ritengono che la combo Doppia Chance 1X + Over 1.5 + Goal sia tutt'altro che da escludere nell'incontro fra Roma e Bologna.