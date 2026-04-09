Pronostici PSG - Angers: Parigini pronti a scatenarsi nella capitale francese

Pronostici PSG - Angers: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il Paris Saint-Germain, campione in carica della Ligue 1 e della Champions League, tra gli altri titoli, potrebbe rappresentare una seria minaccia per l'Angers questo weekend.

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Ci aspettiamo che il PSG domini l'Angers con un 4-0 in questa partita, dato che hanno il vantaggio di giocare in casa.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Paris Saint-Germain ha schierato una formazione interessante nella giornata d'apertura contro il Nantes, facendo riposare molti titolari abituali. Anche così, la squadra di Luis Enrique ha ottenuto una vittoria di misura per 1-0. Si prevede che siano più forti questa volta, poiché giocatori come Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia torneranno.

Nel frattempo, l'Angers sarà senza il centrocampista Louis Mouton, espulso nella loro vittoria per 1-0 contro il Paris FC. L'assenza di uno dei loro nuovi acquisti è un colpo che rende un compito già difficile ancora più arduo. L'Angers non batte il PSG dal 1975 e ha perso 18 partite consecutive contro di loro.

Probabili formazioni PSG - Angers

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Vitinha, Ruiz, Neves, Doue, Dembélé, Kvaratskhelia

Angers: Koffi, Arcus, Camara, Lefort, Hanin, Raolisoa, Belkebla, Capelle, Belkhdim, Cherif, Lepaul

Gol attesi al Parc des Princes

Considerando che l'Angers ha battuto il PSG l'ultima volta 50 anni fa, non sorprende che gli uomini di Enrique siano i grandi favoriti. La sua squadra è anche ben riposata dopo una frenetica stagione 2024/25, e il Le SCO potrebbe essere la loro prima vera vittima della nuova stagione. Questa partita vedrà molti gol.

I parigini hanno segnato cinque gol in due partite contro l'Angers la scorsa stagione, con uno dei loro incontri che ha visto un totale di sei gol. C'è una forte possibilità che, come il 56% delle partite del PSG della scorsa stagione, anche questa superi i 3.5 gol. Il ritorno previsto di giocatori come Dembélé, Kvaratskhelia e Desire Doue rende ancora più probabile un alto numero di gol.

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La difficile sfida dell'Angers

È difficile battere il PSG, e farlo al Parc des Princes è ancora più complicato. Inoltre, il giocatore più efficace dell'Angers della scorsa stagione, Himad Abdelli, è infortunato, e hanno perso un nuovo acquisto per squalifica.

In aggiunta, il miglior creatore della scorsa stagione, Farid El Melali, ha lasciato la squadra durante l'estate. Si potrebbe dire che Alexandre Dujeux non è riuscito a rafforzare la sua squadra. Non solo faticheranno a battere i padroni di casa, ma probabilmente troveranno difficile anche solo segnare.

È ancora incerto quale schieramento difensivo sceglierà Enrique. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos e Wilian Pacho non sono partiti titolari contro il Nantes. Tuttavia, ci potrebbe essere il desiderio di far partire di nuovo il costoso acquisto Ilya Zabarnyi. Indipendentemente dalla formazione iniziale, dovrebbero essere troppo forti per i visitatori.

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Scegliere un marcatore del PSG

Il PSG ha molti potenziali marcatori. Sebbene i bookmaker vedano Dembélé, Bradley Barcola e Gonçalo Ramos come i marcatori più probabili, ci sono molti altri. Un altro giocatore che offre un valore migliore è il talentuoso attaccante Doue.

Doue ha segnato il gol vincente nel loro ultimo incontro diretto, e il ventenne ha realizzato in totale 16 gol la scorsa stagione. Con un'altra stagione di esperienza alle spalle, è probabile che migliori ancora, il che dovrebbe preoccupare molte squadre.

Inoltre, l'impatto del francese è forte perché è una minaccia sia quando entra dalla panchina sia quando parte titolare. Quindi, che Enrique scelga di reintegrarlo nell'XI o di usarlo come sostituto, è un giocatore che può causare grossi problemi. È stato il giocatore decisivo ad aprile e potrebbe giocare un ruolo importante anche questo weekend.

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