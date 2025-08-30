Pronostici Parma – Atalanta di Serie A: Scamacca sarà ancora decisivo?

I nostri esperti si aspettano una sfida con al massimo quattro reti tra Parma e Atalanta, e una possibile firma di Gianluca Scamacca.

Migliori pronostici di Parma - Atalanta

Di seguito alcuni consigli di scommessa per l'incontro del secondo turno di Serie A tra Parma e Atalanta. Ecco qualche quota:

Goal a quota 1.66 su Goldbet

Gianluca Scamacca marcatore in qualsiasi momento a quota 2.60 su NetBet

Goal + Under 4.5 a quota 2.10 su Lottomatica

I nostri esperti si aspettano una firma di Gianluca Scamacca in una sfida in cui Parma e Atalanta non andranno oltre le quattro reti complessive.

Quote Parma - Atalanta

A Parma si sfidano due squadre ancora a secco di vittorie. I bookmaker danno fiducia all'Atalanta, ma i nostri esperti guardano ad alternative.

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Come arrivano i ducali e gli orobici al match

Il Parma ospita l'Atalanta sei giorni dopo lo 0-2 subìto allo Stadium contro la Juventus. Nelle ultime cinque partite, la formazione di Carlos Cuesta si è imposta solo in due occasioni: il 3-1 sulla Pro Vercelli e, due settimane fa, il 2-0 in Coppa Italia contro il Pescara. In Austria, invece, erano arrivati lo 0-0 col Werder Brema e l'1-1 col Maiorca, prima dell'1-2 a Heidenheim.

L'Atalanta è reduce dall'1-1 casalingo contro il Pisa, tornato in Serie A dopo 34 anni. In un certo senso, hanno fatto tutto gli orobici: vantaggio toscano al 26' su autogol di Isak Hien, pareggio di Scamacca al 50'.

La squadra di Ivan Juric, ancora in attesa di esordire in Coppa Italia, non vince da inizio mese. Dopo gli 1-2 in casa del Lipsia e contro il Monza, la "Dea" ha subìto lo 0-4 contro il Colonia promosso in Bundesliga, prima dell'1-2 del 16 agosto contro la Juventus nel "Trofeo Bortolotti".

Probabili formazioni di Parma - Atalanta

Parma: Suzuki; Balogh, Circati, Valenti; Delprato Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino

Suzuki; Balogh, Circati, Valenti; Delprato Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kossounou; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, K. Sulemana; Scamacca

Parma - Atalanta: andranno in gol entrambe le squadre?

Nelle ultime due uscite, il Parma ha registrato il 2-0 in Coppa Italia contro il Pescara e lo 0-2 nel primo turno di Serie A con la Juventus. Avevano invece segnato entrambe le squadre in tutte le tre amichevoli precedenti dei ducali. Vale a dire l'1-1 in Austria contro il Maiorca, il 3-1 con la Pro Vercelli e l'1-2 di Heidenheim nella prova generale della squadra di Carlos Cuesta.

Dal canto suo, l'Atalanta aveva aperto agosto con il 2-1 sul campo del Lipsia e il 2-1 contro il Monza. Successivamente, con gli undici tipo scelti da Ivan Juric, erano arrivate due sconfitte: 0-4 contro il Colonia e 1-2 nel "Trofeo Bortolotti" contro la Juventus. Poi, domenica a Bergamo, la "Dea" non è andata oltre l'1-1 col Pisa.

Alla luce di questi risultati, il segno Goal resta uno dei pronostici più plausibili per la sfida fra ducali e orobici.

Scommessa 1: Goal a quota 1.66 su Goldbet

Scamacca sarà decisivo anche nella sfida del Tardini?

Dopo un calvario lungo 363 giorni, Gianluca Scamacca è tornato in campo il 3 agosto nel 2-1 a Lipsia. Juric lo ha inserito al 65' e venti minuti dopo è arrivato il suo pareggio, prima del gol vittoria di Lorenzo Bernasconi.

Poi, l'attaccante romano è subentrato anche a Colonia, prima di partire titolare nel 3-3 con l'Opatija e nell'1-2 contro la Juventus. Si è fatto trovare pronto al momento decisivo, firmando al 50' il pari contro il Pisa dopo l'autogol di Hien.

Considerando lo stato di forma, una rete di Scamacca è tra gli scenari da tenere d'occhio al Tardini.

Scommessa 2: Gianluca Scamacca marcatore in qualsiasi momento a quota 2.60 su NetBet

Parma - Atalanta: al massimo quattro reti complessive?

Quattro delle ultime sei uscite del Parma hanno visto un massimo di quattro reti. Fra lo 0-0 contro il Werder Brema e il 2-0 sul Pescara, in tre gare consecutive dei ducali avevano segnato entrambe le squadre: l'1-1 contro il Maiorca, il 3-1 con la Pro Vercelli e l'1-2 a Heidenheim.

Anche per l'Atalanta di Juric, fatta eccezione per il 3-3 con l'Opatija, tutte le altre partite estive si sono chiuse con meno di cinque gol. Dopo i 2-1 contro Lipsia e Monza, gli orobici avevano incassato lo 0-4 col Colonia e l'1-2 contro la Juventus, prima dell'1-1 di domenica in Serie A contro il Pisa.

I nostri esperti ritengono che la combo Goal + Under 4.5 sia tutt'altro che da escludere nell'incontro fra Parma e Atalanta.