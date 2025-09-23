Freschi della vittoria nel primo derby di Roma della stagione di Serie A, l'AS Roma è in ottima forma per affrontare la sua prima partita di UEL 25/26 a Nizza.

Pronostici Nizza - Roma: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Nizza - Roma

Roma vincente a quota 2.30 con Lottomatica

Meno di 2.5 goal a quota 1.90 con Goldbet

No Goal (NG) a quota 2.06 con Netbet

I Giallorossi dovrebbero vincere 1-0 sulla Riviera Francese.

Quote Nizza - Roma

Nizza - Roma Lottomatica Goldbet Netbet No Goal (NG) 2.15 2.15 2.06 Meno di 2.5 goal 1.90 1.90 1.88 Roma 2.30 2.30 2.25

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'OGC Nizza e l'AS Roma si preparano per la loro prima partita della fase a gironi della campagna di Europa League 2025/26, con gli uomini di Franck Haise che ospitano la Roma all'Allianz Riviera.

Le Aquile hanno avuto un inizio di stagione in Ligue 1 molto incostante, con due vittorie e tre sconfitte nelle prime cinque partite di campionato. Hanno subito nove gol in cinque partite, un record difensivo peggiore del Nantes, terzultimo.

Prima di accogliere la Roma, il Nizza ha subito una pesante sconfitta per 4-1 a Brest. Nonostante il maggior possesso palla e il doppio dei tentativi di gol, si è comunque ritrovato a subire una pesante sconfitta. Haise al momento manca di profondità a centrocampo a causa di diversi infortuni a lungo termine, quindi cambiamenti radicali dopo la pesante sconfitta sembrano improbabili.

I Giallorossi affrontano questa partita con uno stato d'animo molto diverso. Hanno vinto il primo derby di Roma della stagione 2025/26 di Serie A, superando la Lazio per 1-0, con i loro acerrimi rivali che hanno anche concluso la partita in nove uomini. Gian Piero Gasperini porta con sé l'esperienza in Europa League, avendo guidato l'ex club Atalanta al titolo nel 2023/24.

L'attaccante argentino, Paulo Dybala, è la principale preoccupazione per la Roma in termini di forma fisica. Il veterano attaccante ha saltato la partita contro la Lazio dopo un colpo subito nella sconfitta contro il Torino. Anche il recente acquisto in prestito, Leon Bailey, non è disponibile per la selezione a causa di un infortunio subito nella sua prima sessione di allenamento dopo il passaggio temporaneo dall'Aston Villa.

Probabili formazioni Nizza - Roma

Nizza: Diouf; Boudaoui, Oppong, Bah, Bard, Clauss, Gouveia, Vanhoutte, Diop, Boga, Moffi

Roma: Svilar; Rensch, Çelik, Ndicka, Mancini, Cristante, Koné, Soulé, Angelino, Pellegrini, Ferguson

Vittoria in trasferta in vista

È chiaro che il Nizza sta attraversando un momento difficile. La loro crisi di infortuni a centrocampo non li aiuta, ma il calcio non si ferma per nessuno, e la Roma si dirigerà verso la Riviera Francese determinata a imporsi.

Il discutibile record difensivo del Nizza, unito alla mancanza di profondità in aree chiave, significa che probabilmente saranno vulnerabili contro una squadra della Roma rinvigorita dalla vittoria sui loro acerrimi rivali.

Scommettere sulla Roma a una probabilità del 44.44% è giustificato. Nessuna delle due squadre ha ancora pareggiato una partita nelle loro stagioni nazionali, quindi prevediamo una contesa senza mezze misure.

Scommessa 1: Roma vincente a quota 2.30 con Lottomatica

Si prevede una partita a basso punteggio

Anche se il Nizza ha subito nove gol in cinque partite – inclusi quattro nell'ultima partita – la Roma ha concesso solo un gol in quattro partite. I Giallorossi hanno anche segnato solo tre gol in quattro partite, il che significa che le loro partite hanno presentato una media di un gol a partita.

Tuttavia, c'è ancora una probabilità del 52.63% che la partita di mercoledì sera possa vedere due o meno gol segnati.

Con il Nizza in difficoltà per la mancanza di potenza e dinamismo a centrocampo, è difficile immaginare il Nizza giocare in avanti e segnare con libertà.

Scommessa 2: Meno di 2.5 goal a quota 1.90 con Goldbet

Scommessa di valore basata sul record difensivo della Roma

Dato che la Roma ha mantenuto la porta inviolata nel 75% delle sue partite di Serie A finora in questa stagione, puntare su una sola squadra a segnare in questa partita è la scommessa di valore del nostro trio di pronostici Nizza - Roma.

I mercati delle scommesse danno una probabilità del 47.62% che una delle due squadre mantenga la porta inviolata. Siamo felici di accettare questa scommessa, aspettandoci che siano i visitatori a impedire alla squadra di Franck Haise di segnare.

Prendere questa scommessa ci copre anche nel caso in cui la Roma non si presenti e venga completamente surclassata dal Nizza. In tal caso, i padroni di casa potrebbero comunque vincere mantenendo la porta inviolata.