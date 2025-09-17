Il nostro esperto di scommesse prevede una partita competitiva, con Raphinha che segna per il Barcellona e i padroni di casa che guadagnano almeno un punto.

Pronostici Newcastle - Barcellona: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Newcastle - Barcellona

Newcastle o pareggio a quota 1.65 su Lottomatica

Raphinha segna in qualsiasi momento a quota 2.40 su Goldbet

Newcastle segna più di 1.5 gol a quota 1.42t su Netbet

Si prevede che il Newcastle pareggi 2-2 contro il Barcellona.

Quote Newcastle vs Barcellona

Newcastle vs Barcellona Sisal William Hill Snai Newcastle 2.80 2.80 2.80 Pareggio 3.60 3.75 3.75 Barcellona 2.35 2.30 2.30

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

È stata un'estate difficile nel Tyneside. Il Newcastle ha faticato a raggiungere i suoi principali obiettivi di mercato, mentre l'attaccante di punta Alexander Isak ha cercato un trasferimento al Liverpool.

Questo ha contribuito al loro inizio di stagione senza vittorie, ma hanno superato i Wolves 1-0 sabato, ottenendo così la loro prima vittoria in Premier League. Un gol al debutto per il nuovo attaccante Nick Woltemade ha coronato un pomeriggio positivo per la squadra di Eddie Howe.

Per quanto riguarda il Barcellona, hanno vinto tre delle quattro partite in Liga finora. Sono stati deludenti nella loro ultima partita prima della pausa internazionale, pareggiando 1-1 contro il Rayo Vallecano. Tuttavia, i catalani si sono ripresi con una vittoria casalinga per 6-0 contro il Valencia, anche senza Lamine Yamal a causa di un infortunio.

Probabili formazioni Newcastle - Barcellona

Newcastle: Pope, Trippier, Schar, Burn, Livramento, Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton, Elanga, Woltemade, Barnes

Barcellona: J. Garcia, Koundé, E. Garcia, Cubarsi, Martin, Pedri, De Jong, Rashford, Fermin, Raphinha, Lewandowski

Il Newcastle ottiene un risultato

L'assenza prevista di Yamal rappresenta sicuramente un vantaggio significativo per la squadra di casa. Il Barcellona ha vinto solo due delle sette partite di campionato la scorsa stagione quando il giovane talento non ha iniziato. Anche se non hanno avuto problemi senza di lui domenica, la squadra di Hansi Flick troverà molto più difficile giocare in Inghilterra.

Il Newcastle sarà supportato da una folla appassionata al ritorno in Champions League. Questo dovrebbe stimolarli, e mentre sono in un periodo di transizione in attacco, i Magpies dovrebbero poter contare sul loro centrocampo di prima scelta.

Con Bruno Guimarães, Sandro Tonali e Joelinton in azione, saranno fisicamente superiori al centro del campo. Questo dovrebbe aiutarli a mettere pressione su Pedri, il regista chiave per i visitatori.

I padroni di casa sembrano in grado di evitare la sconfitta, con una probabilità implicita del 60,6% di assicurarsi almeno un punto.

Scommessa 1: Newcastle o pareggio a quota 1.65 su Lottomatica

Raphinha la principale minaccia per i visitatori

Senza Yamal, Raphinha è probabile che sia l'arma principale in attacco per la squadra ospite. Ha avuto un anno eccezionale da quando Flick ha preso il comando e si diverte a giocare in questa competizione.

Il brasiliano ha avuto una media di un gol ogni 94 minuti nella Champions League 2024/25. Ha concluso come capocannoniere a pari merito della competizione con 13 gol, insieme a Serhou Guirassy del Borussia Dortmund. Raphinha ha avuto una media di 3,76 tiri per 90 minuti in Europa la scorsa stagione, convertendo il 25% dei suoi tentativi.

Ha anche iniziato bene questa stagione. Dopo essere stato inizialmente lasciato in panchina a seguito di un ritorno tardivo dagli impegni internazionali, l'ex ala del Leeds ha segnato due volte nel secondo tempo contro il Valencia. Questo ha portato il suo totale a tre gol in quattro presenze competitive con la maglia del Barcellona in questa stagione.

Scommessa 2: Raphinha segna in qualsiasi momento a quota 2.40 su Goldbet

I Magpies sfruttano la linea alta del Barça

Da quando Flick ha preso il comando, il Barcellona ha preferito una linea difensiva alta. Sebbene rischiosa, è stata la ricetta per alcune partite emozionanti, comprese entrambe le gare della loro sconfitta complessiva per 7-6 contro l'Inter nelle semifinali di Champions League della scorsa stagione.

Inigo Martinez è partito in estate, quindi hanno perso un difensore chiave e il principale organizzatore della loro trappola del fuorigioco. Questo potrebbe portare a problemi in questo incontro.

Sebbene il Barça abbia subito solo tre gol finora in questa stagione, tutti i loro avversari attualmente risiedono negli ultimi otto della Liga. Il Rayo Vallecano è riuscito spesso a superarli nella loro terza partita, e il Newcastle ha la velocità per fare altrettanto.

L'ala Anthony Elanga ha registrato un tempo di sprint sui 100 metri di 10,93 secondi in estate. Anche Harvey Barnes e Woltemade sono abbastanza veloci da sfruttare quei vuoti.

Ai padroni di casa viene data una probabilità implicita del 50% di segnare almeno due volte in questa partita.