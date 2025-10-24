Pronostici Milan - Pisa: Rafael Leao è in cerca di conferme

I nostri esperti si aspettano una vittoria del Milan contro il Pisa e almeno tre gol – con almeno uno firmato da Rafael Leao.

I nostri pronostici Milan - Pisa

Ecco qualche consiglio di scommessa su Milan - Pisa, con le quote esplorate dai nostri esperti:

Vincente 1° tempo casa a quota 1.80 su bet365

Parziale/Finale 1/1 + Over 2.5 a quota 2.38 su NetBet

Rafael Leao marcatore o sostituto + 1° tempo/finale 1/1 a quota 2.60 su Lottomatica

Per questo testacoda, i nostri esperti prevedono una vittoria casalinga dopo un primo tempo perfetto, almeno tre reti e quantomeno una di Rafael Leao.

Quote Milan - Pisa

Pronostici Milan - Pisa bet365 Netbet William Hill Milan vincente 1.28 1.28 1.30 Pareggio 5.50 5.50 5.00 Pisa vincente 11.00 9.75 9.50

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Il Milan cerca il settimo successo in otto gare. I bookmaker offrono quote basse sul segno 1, ma i nostri esperti hanno esplorato alternative.

Come arrivano i rossoneri e i nerazzurri al match

Il Milan riceve la Pisa a cinque giorni dal 2-1 raccolto sempre al Meazza contro la Fiorentina. Dunque, la formazione di Massimiliano Allegri è tornata al successo dopo lo 0-0 allo Stadium contro la Juventus di tre settimane fa. Un pari che aveva chiuso un filotto in Serie A: per esempio, dopo la sosta di settembre, erano arrivati l'1-0 contro il Bologna, il 3-0 a Udine e il 2-1 contro il Napoli.

Ora il "Diavolo" ospita un Pisa ancora alla ricerca del primo successo in Serie A dopo 34 anni. Nelle più recenti due uscite all'Arena Garibaldi, la squadra di Alberto Gilardino ha fermato la Fiorentina e, sabato, l'Hellas Verona sullo 0-0. Diametralmente opposto il rendimento difensivo nelle ultime due trasferte, concluse con il 2-3 a Napoli e, il 5 ottobre, con lo 0-4 a Bologna.

Probabili formazioni di Milan - Pisa

Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Saelemaekers, Leao

Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi, Saelemaekers, Leao Pisa: Semper, Canestrelli, Albiol, Caracciolo, Cuadrado, Hojholt, Akinsanmiro, Marin, Leris, Tramoni, Nzola

Milan - Pisa: il "Diavolo" con un primo tempo impeccabile?

Lo 0-0 del 5 ottobre sul campo della Juventus ha interrotto una striscia con tre gare ufficiali del Milan, nelle quali il "Diavolo" era giunto al duplice fischio in vantaggio senza aver subìto reti. A Udine e in Coppa contro il Lecce i rossoneri avevano chiuso il primo tempo sull'1-0, prima del parziale di 2-0 contro il Napoli. Poi, domenica, nel 2-1 contro la Fiorentina, la gara si è sbloccata nella ripresa.

Il Pisa, domenica contro l'Hellas Verona – e dopo quello contro la Fiorentina – ha trovato il secondo 0-0 casalingo consecutivo. Ma, nella finora ultima uscita lontana dall'Arena Garibaldi, aveva incassato lo 0-4 a Bologna, con le prime tre reti arrivate prima dell'intervallo. Nelle prime due gare di settembre, gli uomini di Alberto Gilardino – sia contro l'Udinese sia a Napoli – avevano perso il primo tempo per 0-1.

Considerando questi rendimenti, il segno Vincente a 0 1° tempo casa rientra negli scenari plausibili in vista dell'anticipo fra Milan e Pisa.

Scommessa 1: Vincente a 0 1° tempo casa a quota 1.73 su Goldbet

I rossoneri vinceranno una sfida con almeno tre gol?

Il Pisa giunge al Meazza dopo aver concesso complessivamente sette reti nelle più recenti trasferte in Serie A. Dopo il 2-3 incassato il 22 settembre a Napoli, la squadra di Gilardino, il 5 ottobre, ha subìto quattro gol a Bologna. Poi, è vero che nelle ultime due gare casalinghe ha registrato altrettanti 0-0 contro la Fiorentina e l'Hellas Verona, ma i nerazzurri hanno incontrato la terzultima e la quartultima.

Il Milan, con il 2-1 contro la Fiorentina, ha collezionato il quarto successo con complessivamente almeno tre firme in cinque incontri ufficiali. Prima dello 0-0 contro la Juventus, il "Diavolo" aveva inizialmente inanellato i 3-0 di Udine e in Coppa contro il Lecce. Poi, gli uomini di Massimiliano Allegri si erano imposti per 2-1 nel big match contro il Napoli.

Per questi motivi, la combo Parziale/Finale 1/1 + Over 2.5 è un'opzione realistica in vista dell'incontro fra il Milan e il Pisa.

Scommessa 2: Parziale/Finale 1/1 + Over 2.5 a quota 2.38 su NetBet

Leao trascinerà il Milan anche contro il Pisa?

Dopo l'infortunio al polpaccio rimediato in Coppa contro il Bari – e che lo aveva tenuto ai box per quattro turni in Serie A – Rafael Leao è tornato contro il Napoli. Nei 21 minuti disputati contro i partenopei, gli avversari avevano dovuto circondarlo per fermarlo. Poi, nello 0-0 contro la Juventus allo Stadium, il portoghese non ha capitalizzato i movimenti giusti in area.

Dopo la sosta, complice anche l'assenza di Christian Pulisic, Allegri gli ha comunque consegnato le chiavi dell'attacco. Leao ha ripagato la fiducia salendo in cattedra con la doppietta contro la Fiorentina. E con le sue prime due marcature a San Siro dal 25 maggio 2024.

Considerando anche le sette reti concesse dal Pisa nelle ultime due trasferte, la combo Rafael Leao marcatore o sostituto + 1° tempo/finale 1/1 è da tenere d'occhio.

Scommessa 3: Rafael Leao marcatore o sostituto + 1° tempo/finale 1/1 a quota 2.60 su Lottomatica

+