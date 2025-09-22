Pronostici Liverpool - Southampton: i Reds e Isak brillano martedì

Anche se Arne Slot ha confermato che i Reds apporteranno diversi cambiamenti contro i Saints, i loro ospiti sono ancora una squadra in transizione.

Pronostici Liverpool - Southampton: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Liverpool - Southampton

Liverpool -2 (Handicap 3-Vie) a quota 3.40 con Lottomatica

Alexander Isak primo marcatore a quota 12.00 con Goldbet

Meno di 3.5 gol a quota 1.90 con Netbet

Il Liverpool dovrebbe vincere 3-0 contro il Southampton.

Quote Liverpool vs Southampton

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Liverpool si prepara per la sfida casalinga del 3° turno della EFL Cup contro il Southampton, squadra del Championship, dopo aver mantenuto il 100% di successi in Premier League battendo i rivali del Merseyside, l'Everton.

I Reds di Arne Slot hanno vinto 2-1 contro i Toffees sabato a pranzo. È stata una partita combattuta, con il Liverpool che non è riuscito a dominare come in precedenti incontri ad Anfield. Tuttavia, la loro capacità offensiva è stata sufficiente a far pendere la bilancia a loro favore.

Nella sua intervista post-partita, Slot ha confermato che diversi dei suoi giocatori chiave saranno risparmiati per la partita contro il Southampton, tra cui van Dijk, Salah, Gravenberch e Szoboszlai. È un'opportunità per Alexander Isak di impressionare dall'inizio, mentre Florian Wirtz potrebbe essere schierato, dopo essere stato in panchina contro l'Everton.

Il Southampton ha iniziato con difficoltà la sua nuova avventura nel Championship. La loro sconfitta per 3-1 contro l'Hull City sabato li lascia già a quattro punti dai posti per i playoff, con sfide difficili contro Middlesbrough e Sheffield United in arrivo.

I Saints viaggiano ad Anfield martedì, cercando di evitare la quinta sconfitta consecutiva contro il Liverpool in incontri ufficiali. Hanno raggiunto i quarti di finale della EFL Cup 2024/25 e anche le semifinali nel 2022/23, quindi hanno un buon curriculum nella competizione. Tuttavia, Will Still è probabile che apporti cambiamenti alla sua squadra, con un occhio alla prossima partita contro il Middlesbrough.

Probabili formazioni Liverpool - Southampton

Liverpool: Mamardashvili; Robertson, Frimpong, Gomez, Leoni, Endo, Wirtz, Ngumoha, Jones, Chiesa, Isak

Southampton: McCarthy; Stephens, Edwards, Wood, Fraser, Charles, Roerslev, Downes, Manning, Archer, Stewart

Gli uomini di Slot vincono con un margine di tre gol

Il Southampton è riuscito a segnare solo due gol nelle ultime nove visite ad Anfield in tutte le competizioni. Considerando che i Reds hanno vinto con un margine di tre gol o più in cinque degli ultimi otto incontri ufficiali nel Merseyside, è facile capire perché stiamo appoggiando i Reds per vincere con almeno tre gol di scarto.

Slot avrà diversi giocatori nel suo undici titolare desiderosi di impressionare. La sensazione del gol svedese, Alexander Isak, sembra sicuro di partire titolare mentre cerca di migliorare la sua condizione fisica.

La priorità numero uno del Southampton è la promozione immediata in Premier League. Il loro allenatore, Will Still, è improbabile che schieri un undici titolare completo, ma vorrà assicurarsi che la sua squadra sia abbastanza forte da evitare l'umiliazione.

Scommessa 1: Liverpool -2 (Handicap 3-Vie) a quota 3.40 con Lottomatica

Scommettere su Isak per aprire le marcature

Sembra quasi certo che Alexander Isak partirà titolare contro il Southampton. Hugo Ekitike ha iniziato come centravanti contro l'Everton e probabilmente sarà risparmiato in panchina contro i Saints.

I mercati delle scommesse attualmente danno a Isak solo il 28,57% di probabilità di aprire le marcature. Questo sembra molto basso considerando che affronterà una difesa del Championship e ha segnato 23 gol in 34 presenze in Premier League la scorsa stagione con una percentuale di quasi il 68%.

Ecco perché lo sosteniamo con una probabilità del 28,57%, vedendolo come la scelta di valore del nostro trio di pronostici su Liverpool - Southampton.

Scommessa 2: Alexander Isak primo marcatore a quota 12.00 con Goldbet

Squadre disorganizzate rendono improbabile una pioggia di gol

Anche se pensiamo che il Liverpool vincerà comodamente, non siamo sicuri che sarà una goleada. Le formazioni ruotate spesso mancano della solita chimica e ritmo.

Tuttavia, il Liverpool dovrebbe ancora avere troppa velocità e potenza di fuoco per sopraffare questa difesa a tre del Southampton.

I Saints hanno segnato solo nel 22% delle loro ultime nove visite ad Anfield. Ecco perché siamo felici di puntare su meno di 3.5 gol, con i Reds che dovrebbero segnare tre o meno e mantenere la porta inviolata.