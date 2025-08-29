Pronostici Lecce – Milan: per i rossoneri buona la seconda in Serie A?

Migliori pronostici di Lecce - Milan

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita nella seconda giornata di Serie A tra Lecce e Milan. Ecco qualche quota:

Under 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

No goal a quota 1.74 su NetBet

No goal + Under 2.5 a quota 2.15 su Lottomatica

Per l'incontro tra Lecce e Milan, i nostri esperti prevedono al massimo due reti e una porta inviolata al Via del Mare.

Quote Lecce - Milan

Lecce – Milan potrebbe chiudersi con pochi gol e almeno una porta inviolata: è questa la lettura dei nostri esperti per la sfida del Via del Mare.

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Un Milan nettamente favorito per i bookmaker cerca il riscatto a Lecce, ma in vista della gara al Via del Mare i nostri esperti invitano alla prudenza.

Quote maggiorate Lecce - Milan

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Come arrivano i salentini e i rossoneri al match

Il Milan giunge nel Salento sei giorni dopo l'1-2 nel derby contro la neopromossa Cremonese di sabato. Orfana di Rafael Leao, infortunatosi nel 2-0 di Coppa Italia contro il Bari, la squadra di Massimiliano Allegri è apparsa lenta e prevedibile.

Dopo il pareggio di Strahinja Pavlovic nel finale del primo tempo, i rossoneri hanno convinto solo tra il 7' e l'11' della ripresa. Pochi minuti dopo è arrivato il gol di Federico Bonazzoli, su un'azione partita proprio da un ex Lecce: Federico Baschirotto, autore al 28' del vantaggio delle "Tigri".

Immediatamente prima della sfida di San Siro, il Lecce aveva esordito nella Serie A 2025/26 con lo 0-0 a Marassi contro il Genoa. Dopo il passaggio di Nikola Krstovic all'Atalanta, il diciassettenne Francesco Camarda, arrivato in prestito dal Milan, è apparso troppo solo. Allo stesso tempo, i salentini hanno concesso un solo tiro nello specchio al "Grifone".

Probabili formazioni di Lecce - Milan

Lecce: Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Morente

Milan: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Jimenez; Loftus-Cheek, Modric, Fofana; Saelemaekers, Gimenez, Pulisic

Lecce - Milan: ci aspetta una gara da meno di tre reti?

Tre delle ultime uscite del Lecce hanno visto al massimo due reti. L'unica eccezione risale al 9 agosto, con il 2-2 contro il Monopoli, dopo che il mese si era aperto con l'1-0 contro la Carrarese.

Nel 2-0 di Coppa Italia sulla Juve Stabia, l'ormai atalantino Nikola Krstovic aveva sbloccato la gara dal dischetto. Senza il montenegrino al suo fianco, Camarda è apparso in difficoltà nello 0-0 con il Genoa, e i salentini non sono riusciti a rendersi pericolosi. Allo stesso tempo, il pressing del Lecce ha concesso al "Grifone" un solo tiro nello specchio.

Alla luce della prestazione del Milan contro la Cremonese, questo approccio potrebbe creare problemi anche ai rossoneri. Nelle ultime quattro gare, il "Diavolo" ha segnato più di un gol solo nel 2-0 contro il Bari. Allora era stato Rafael Leao a sbloccare la partita, prima dell'infortunio che lo ha tenuto fuori con la Cremonese e lo mette in dubbio per la sfida di Lecce.

Considerando questi rendimenti, il segno Under 2.5 è uno degli scenari più realistici nella gara tra Lecce e Milan.

Scommessa 1: Under 2.5 a quota 1.75 su Goldbet

Equilibrio fra i salentini e i rossoneri con almeno una porta inviolata?

È vero che il Milan ha perso 1-2 contro una Cremonese considerata tra le principali candidate alla retrocessione. Ma allo stesso tempo, le "Tigri" davanti hanno più pericolosità rispetto al Lecce.

Alla partenza di Federico Baschirotto, autore dell'1-0 della "Cremo" contro il "Diavolo", è seguita quella di Krstovic, passato all'Atalanta. La squadra di Di Francesco, contro il Genoa, ha offerto una buona prestazione a centrocampo ma senza riuscire a rendersi pericolosa. Viceversa, ha messo in difficoltà il "Grifone", fermandolo sullo 0-0.

I rossoblù, a loro volta, sono tecnicamente inferiori al Milan che, però, orfano di Leao, ha convinto solo all'inizio della ripresa. Soprattutto in trasferta e ancora senza il portoghese, la compattezza e l'equilibrio del Lecce potrebbero creare problemi anche al "Diavolo".

Secondo i nostri esperti, il segno No Goal è uno dei pronostici più plausibili per la sfida al Via del Mare.

Scommessa 2: No goal a quota 1.74 su NetBet

Lecce - Milan: sfida chiusa e gol col contagocce al Via del Mare?

Dunque, nella prima uscita dopo la partenza di Krstovic, il Lecce non è riuscito a rendersi pericoloso contro il Genoa. Allo stesso tempo, lo 0-0 raccolto a Marassi è frutto di una prestazione solida, giocata con compattezza ed equilibrio. I salentini hanno infatti concesso al "Grifone" un solo tiro nello specchio della porta.

Il Milan ha una rosa decisamente superiore rispetto a quelle di Lecce e Genoa, ma dipende troppo da Leao. Senza il portoghese e nonostante l'impegno di Luka Modric, la squadra di Allegri si è resa pericolosa solo per pochi minuti. E il recupero di Leao in vista di venerdì appare assai improbabile.

Alla luce di questi risultati e delle attuali dinamiche, la combo No Goal + Under 2.5 è uno scenario da tenere d'occhio per l'incontro fra salentini e rossoneri.