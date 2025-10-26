Pronostici Lazio - Juventus: I biancocelesti a caccia di conferme

Contro la Juventus, i nostri esperti si aspettano quantomeno un punto per la Lazio in una sfida con al massimo due reti e almeno una porta inviolata.

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Per l'incontro fra Lazio e Juventus, i nostri esperti prevedono un risultato utile per le "Aquile", con almeno un clean sheet e non più di due reti complessive.

Quote Lazio - Juventus

I principali bookmaker vedono la Juventus leggermente favorita contro la Lazio, ma i nostri esperti hanno preferito concentrarsi su altri mercati.

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Come arrivano i biancocelesti e i bianconeri al match

La Lazio riceve la Juventus a una settimana dallo 0-0 in casa dell'Atalanta. Si è così allungata la striscia con tre risultati utili dei biancocelesti che – dopo il 3-0 a Genova – avevano registrato il 3-3 contro il Torino. Quantomeno in termini di risultati, la squadra di Maurizio Sarri sembra essersi lasciata alle spalle il momento complicato, con tre punti nei primi quattro turni arrivati grazie al 4-0 contro il Verona.

Ora ospita una Juventus reduce invece dallo 0-2 a Como e dallo 0-1 in Champions contro il Real Madrid. Al Bernabeu, gli uomini di Igor Tudor sono rimasti a secco di vittorie per la settima volta consecutiva.

Non vincono, infatti, dal 4-3 contro l'Inter che aveva preceduto il 4-4 contro il Borussia Dortmund e l'1-1 a Verona. Poi, i bianconeri avevano raccolto un altro 1-1 contro l'Atalanta, il 2-2 a Villarreal e, prima della sosta, lo 0-0 contro il Milan.

Probabili formazioni di Lazio - Juventus

Lazio: Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni

Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares, Guendouzi, Cataldi, Basic, Isaksen, Dia, Zaccagni Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso, K. Thuram, Locatelli, Conceicao, Koopmeiners, Yildiz, David

Lazio - Juventus: quantomeno una porta rimarrà inviolata?

La Juventus ha insaccato complessivamente quattro volte nelle ultime sei gare ufficiali e, nelle ultime tre, non ha mai timbrato il cartellino. È vero che dopo gli 1-1 a Verona e contro l'Atalanta, la "Vecchia Signora" aveva registrato il 2-2 a Villarreal. Ma è altrettanto vero che, a ottobre, la squadra di Igor Tudor ha visto lo 0-0 con un Milan ora in vetta, lo 0-2 a Como e lo 0-1 in casa del Real.

Ora i bianconeri sfidano all'Olimpico una Lazio capace di raccogliere domenica lo 0-0 a Bergamo. Non senza un pizzico di fortuna – l'Atalanta ha trovato il palo all'81' – ma comunque con la porta inviolata per la seconda volta in tre gare. Il Genoa, sconfitto a fine settembre per 3-0 a Marassi, occupa il penultimo posto, ma avrebbe poi segnato a Napoli.

Dunque, e nonostante il 3-3 della Lazio contro il Torino di tre settimane fa, il segno No Goal è da tenere d'occhio.

Scommessa 1: No goal a quota 1.85 su Goldbet

All'Olimpico arriveranno al massimo due marcature?

Per esempio, con lo 0-2 a Como di domenica sono sei le partite della Juventus in questa Serie A concluse con meno di due reti. Con il 4-3 contro l'Inter del 13 settembre, gli undici di Tudor avevano inanellato il terzo successo dopo il 2-0 contro il Parma e l'1-0 a Genoa. Ma poi non sarebbero andati oltre gli 1-1 a Verona e contro l'Atalanta, prima dello 0-0 contro il Milan.

Dal canto suo, la Lazio ospita la "Vecchia Signora" dopo lo 0-0 alla New Balance Arena. Quella contro l'Atalanta è stata la prima dei biancocelesti terminata con meno di due reti complessive e con un risultato utile per gli undici di Maurizio Sarri. Che sono anche tornati a mantenere la porta inviolata, dopo il 3-3 contro il Torino arrivato in seguito al 3-0 a Genoa.

Per questi motivi, la combo No Goal + Under 2.5 rientra fra gli eventi plausibili nell'incontro fra i biancocelesti e la "Vecchia Signora".

Scommessa 2: No goal + Under 2.5 a quota 1.97 su NetBet

La Lazio allungherà la crisi della Juventus?

Dunque, la Juventus giunge all'Olimpico dopo aver incassato – con lo 0-2 a Como e lo 0-1 in casa del Real Madrid – due sconfitte in pochi giorni. Inoltre, prima del pareggio a reti inviolate contro un Milan nel frattempo capolista, gli uomini di Tudor avevano registrato due 1-1. E prima di quello contro l'Atalanta era arrivato quello al Bentegodi contro l'Hellas Verona, quartultimo in classifica.

La Lazio sembra invece essersi lasciata alle spalle la crisi d'inizio stagione, con le sconfitte per 0-2 a Como, oltreché per 0-1 in casa del Sassuolo e nel derby. È vero che poi, inizialmente, avevano collezionato quattro punti in due gare contro il Genoa e il Torino – rispettivamente la penultima e la quattordicesima in classifica. Ma lo 0-0 a Bergamo lascia ben sperare, quantomeno in termini difensivi.

Alla luce di questi rendimenti, la combo Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No Goal è un'opzione realistica per la sfida fra Lazio e Juventus.

Scommessa 3: Doppia Chance 1X + Under 2.5 + No goal a quota 3.55 su Lottomatica

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