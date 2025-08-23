Pronostici Juventus – Parma: una "Signora" impeccabile in Serie A?

Pronostici Juventus - Parma: quote, probabili formazioni e scenario

Secondo i nostri esperti, la Juventus può imporsi senza subire gol contro il Parma, in una sfida da non più di tre reti totali.

Migliori pronostici di Juventus - Parma

Di seguito alcuni consigli di scommessa per la partita nel primo turno di Serie A tra Juventus e Parma. Ecco alcune quote:

No goal a quota 1.77 su Goldbet

1 + No goal a quota 3.95 su Lottomatica

Under 3.5 a quota 1.41 su Netbet

Allo Stadium, i nostri esperti si aspettano una vittoria della Juventus con massimo tre gol segnati e porta inviolata contro il Parma.

Quote Juventus - Parma

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano la "Vecchia Signora" e i ducali al match

La Juventus ospita il Parma otto giorni dopo il 2-1 raccolto sul campo dell'Atalanta in occasione del "Trofeo Bortoletti". La formazione di Igor Tudor ha così inanellato la terza vittoria consecutiva. Dopo il 2-2 contro la Reggiana d'inizio mese, i bianconeri si erano imposti per 2-1 a Dortmund e per 2-0 contro la Next Gen, in una sfida interrotta al 52' per invasione di campo.

Il Parma invece giunge allo Stadium una settimana dopo il 2-0 contro il Pescara in Coppa Italia, all'esordio ufficiale di Carlos Cuesta. Dopo il 3-2 nella prima uscita contro la Primavera e il 3-1 contro la Pro Vercelli del 1° agosto, i ducali hanno centrato il terzo successo sotto la guida dell'ex vice di Mikel Arteta all'Arsenal. Inoltre, gli emiliani hanno registrato due pareggi durante il ritiro in Austria – 0-0 contro il Werder Brema e 1-1 contro il Maiorca –, oltre al 1-2 a Heidenheim contro la terzultima della Bundesliga 2024/25.

Soprattutto alla luce di questi risultati pesa il lunghissimo stop di Matija Frigan, infortunatosi gravemente dopo l'arrivo dal Westerlo per sostituire Bonny, passato all'Inter.

Probabili formazioni di Juventus - Parma

Juventus : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao; Yildiz, David

Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Joao Mario, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao; Yildiz, David Parma:Suzuki; Delprato, Circati, Valenti; Lovik, Bernabè, Keita, Ordonez, Valeri; Almqvist, Pellegrino

Juventus - Parma: la "Vecchia Signora" esordirà con un clean sheet?

Nelle sue sei uscite sotto la guida di Carlos Cuesta, il Parma ha superato quota un gol in tre occasioni. Dopo il 3-2 contro la Primavera, sono arrivati il 3-1 contro la Pro Vercelli, quartultima nella scorsa Serie C, e il 2-0 di domenica contro il Pescara. Nelle altre sfide – tutte contro formazioni inferiori alla Juventus – i ducali hanno registrato lo 0-0 contro il Werder Brema, l'1-1 col Maiorca e l'1-2 a Heidenheim.

La Juventus, invece, non subisce più di una rete dal 2-2 contro la Reggiana del 2 agosto, prima gara dopo il Mondiale per club. Successivamente, la squadra di Tudor si è imposta per 2-1 sui campi di Borussia Dortmund e Atalanta, entrambe qualificate alla Champions League. In mezzo, è arrivato anche il 2-0 contro la Next Gen, in un match interrotto al 52'.

Alla luce di questi rendimenti, il segno No Goal è uno dei pronostici più plausibili per la sfida tra Juventus e Parma.

Scommesa 1: No goal a quota 1.77 su Goldbet

Contro i ducali, i bianconeri proseguiranno la loro striscia positiva?

Dopo il 2-2 contro la Reggiana d’inizio mese, la Juventus ha inanellato tre successi consecutivi. Prima e dopo il 2-0 contro la Next Gen sono arrivati due 2-1 in trasferta, sui campi di Borussia Dortmund e Atalanta.

Dal canto suo, il Parma in estate ha affrontato solo formazioni lontane dal livello tecnico dei bianconeri. Nonostante ciò, la squadra di Cuesta ha subìto l'1-2 contro l'Heidenheim, terzultimo in Bundesliga, dopo lo 0-0 con il Werder e l'1-1 contro il Maiorca.

I nostri esperti ritengono che la combo 1 + No Goal sia un'ipotesi realistica per la sfida allo Stadium.

Scommessa 2: 1 + No goal a quota 3.95 su Lottomatica

Juventus - Parma: assisteremo a non più di tre gol?

In tutte le ultime tre partite della Juventus si sono viste al massimo tre reti. La sfida contro la Next Gen era terminata al 52' sul 2-0, ma sia a Dortmund sia a Bergamo – avversari ben diversi dal Parma – i bianconeri hanno subito gol in piena Zona Cesarini.

Le marcature juventine, invece, sono spesso arrivate negli ultimi 20 minuti, come contro l'Atalanta, oppure da giocatori fuori dai piani di Tudor. Douglas Luiz, autore dell'1-0 contro la Next Gen, passa al Nottingham Forest. Dusan Vlahovic, invece, resta lontano dagli undici titolari.

Andrea Cambiaso ha brillato con una doppietta a Dortmund, ma complessivamente più di tre reti restano poco probabili. Il Parma ha subìto l'1-2 a Heidenheim, ma difficilmente andrà in gol allo Stadium.

Considerando i rendimenti e le dinamiche più recenti, la combo 1 + Under 3.5 + No Goal è uno scenario da tenere d'occhio per la sfida fra Juventus e Parma.