Pronostici Italia - Estonia: è iniziata l'era Gattuso

Pronostici Italia - Estonia: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Il nostro esperto di scommesse prevede che l'Italia riprenda la sua campagna di qualificazione con una vittoria convincente contro l'Estonia.

Migliori scommesse per Italia - Estonia

1 + No goal 1.45 su Lottomatica

Marcatore in qualsiasi momento - Mateo Retegui 1.64 su Goldbet

Margine di vittoria - Italia vince con due gol di scarto 4.20 su Netbet

Ci aspettiamo una vittoria per 2-0 dell'Italia.

Quote Italia - Estonia

Quote Italia - Estonia Italia vincente Pareggio Estonia Vincente bet356 1.04 15.00 26.00 William Hill 1.06 13.00 35.00 Lottomatica 1.06 13.00 30.00

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

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Quote Maggiorate Italia - Estonia

I top siti di scommesse spesso mettono a disposizione delle promozioni o bonus sugli eventi calcistici più popolari. Ecco le quote maggiorate su Italia - Estonia

Mateo Retegui Primo marcatore a 4.00 su bet365

Player Builder: Barella marcatore + Frattesi almeno 2 tiri in porta + Tonali segna o assist + Calafiori over 1.5 falli a 36.80 su William Hill

Odds Booster: 1 + Over 3.5 con 15% di Real Bonus in caso di pronostico vincente su Netwin

Bonus e promozioni sulle qualificazioni ai Mondiali

Alcuni operatori mettono a disposizione delle funzioni speciali, bonus o promozioni sugli eventi popolari calcistici in programma. A seguire un elenco di alcune inziative di rilievo.

Vince/Avanti di 2 con bet365

La funzionalità "Vinci/Avanti di due goal" di bet365 è un'interessante iniziativa dell'operatore disponibile su numerose scommesse pre-partita in oltre 40 campionati. La selezione viene considerata vincente e pagata se la squadra su cui hai scommesso ottiene un vantaggio di due goal in qualsiasi momento del match:

Scommessa singola: se la squadra selezionata va in vantaggio di due goal, la scommessa è pagata immediatamente per intero.

se la squadra selezionata va in vantaggio di due goal, la scommessa è pagata immediatamente per intero. Scommessa multipla: se si verifica il vantaggio di due goal, quella specifica selezione viene pagata come vincente, mentre le altre selezioni della multipla rimangono attive.

Per tutte le condizioni complete, suggeriamo di visitare il sito ufficiale. Si applicano T&C.

Multipla Combo Top di William Hill

Nella sua pagina principale dedicata alle scommesse sportive, William Hill raccoglie una selezione di Multipla Combo Top che permette di avere una multipla combinata dall'operatore dalla potenziale vincita piuttosto alta. Per le qualificazioni ai Mondiali 2026 per la giornata del 5 Settembre, William Hill ha formulato una Multipla Combo Top con 3 selezioni:

1+ GG Danimarca - Scozia

2 + GG Ucraina - Francia

2 + GG Montenegro - Rep. Ceca.

Puntando 10€ sulla giocata si può ottenere una potenziale vincita di 464€. Le quote sono soggette a variazioni, è consigliabile consultare il sito ufficiale per saperne di più. La promozione prevede ulteriori termini e condizioni.

Rimborso multipla perdente con Goldbet

Per le Qualificazioni ai Mondiali Goldbet mette a disposizione un bonus rimborso sulle multiple non vincenti con percentuale progressiva in base agli errori. Questa offerta permette di ottenere un rimborso che può arrivare fino al 100% in caso ad esempio di giocata da più di 10 eventi con un solo errore commesso fino ad un massimo di 50€. Ecco le principali condizioni di adesione: quota min. 1.25

multiple pre-match

minimo 5 eventi

puntata minima 10€

no live o integrali

Si applicano ulteriori termini e condizioni visibili per intero sul sito ufficiale dell'operatore.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

È quasi incredibile che l'Italia non abbia partecipato alle finali della Coppa del Mondo dal 2014. Tuttavia, dopo due partite nelle qualificazioni del Gruppo I, sono già indietro e rischiano di non partecipare al torneo del prossimo anno.

Gli Azzurri inizieranno un nuovo capitolo sotto la guida del leggendario allenatore Gennaro Gattuso. Fortunatamente per lui, l'ultima partita di Luciano Spalletti ha portato tre punti, quindi attualmente sono nove punti dietro i leader Norvegia, ma con due partite rimanenti.

Ciò significa che gli uomini di Gattuso devono vincere venerdì sera per rimanere vicini ai leader del gruppo e mantenere vive le loro speranze di qualificazione ai Mondiali. Affrontare una squadra che è 112 posizioni sotto di loro nell'ultima classifica è probabilmente il miglior modo per iniziare.

Le possibilità dell'Estonia di raggiungere le finali sono quasi svanite, avendo perso tre delle loro quattro qualificazioni (75%). Anche le prestazioni degli uomini di Jürgen Henn nella Nations League sono state deludenti. Questo non ispira fiducia in vista del loro viaggio in Italia per la quinta qualificazione.

Probabili formazioni Italia - Estonia

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Mancini; Cambiaso, Frattesi, Barella, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui

Estonia: Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen

Italia favorita per fare otto

La vittoria dell'Italia contro la Moldavia l'ultima volta è arrivata al momento giusto, poiché ha interrotto una serie di quattro partite senza vittorie. Sebbene tre di quelle sconfitte fossero contro squadre tra le prime dieci al mondo, hanno ottenuto risultati migliori contro squadre classificate sotto il 100.

Gli italiani hanno vinto ciascuna delle loro ultime dozzine di partite contro tali avversari dal 2019, quindi una vittoria qui è molto probabile. Inoltre, l'Estonia ha perso le ultime nove partite contro squadre tra le prime 30 del mondo.

Inoltre, i padroni di casa hanno vinto tutti gli ultimi sette scontri diretti e hanno impedito all'Estonia di segnare in cinque. Gli Azzurri hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle loro ultime cinque uscite, quindi è improbabile che segnino venerdì.

Scommessa 1: 1x2 & Entrambe le squadre segnano - Italia & No 1.45 su Lottomatica

Il bomber più prolifico in Italia

L'attaccante più prolifico dell'Italia attualmente è Mateo Retegui. Il ventiseienne si è recentemente trasferito dalla Serie A alla Saudi Pro League, ma la sua capacità di segnare non è cambiata. Ha debuttato appena la scorsa settimana e ha segnato una doppietta nella vittoria per 3-1 della sua nuova squadra, l'Al-Qadsiah.

Vale la pena notare che nessuno ha segnato più di Retegui in Serie A la scorsa stagione. Pertanto, il vincitore della Scarpa d'Oro è il bomber più letale per gli Azzurri al momento. Quattro dei suoi sei gol per la nazionale sono arrivati nel primo tempo, quindi sarà ansioso di segnare presto contro l'Estonia.

Scommessa 2: Marcatore in qualsiasi momento - Mateo Retegui 1.64 su Goldbet

Una ripetizione della storia

L'unica vittoria dell'Italia nelle qualificazioni ai Mondiali quest'anno è stata con un margine di due gol contro la Moldavia. Sebbene si preveda che dominino l'Estonia questo fine settimana, la squadra potrebbe aver bisogno di tempo per abituarsi alle tattiche di Gattuso.

Di conseguenza, potrebbero offrire una prestazione discontinua, ma domineranno comunque i visitatori. Sei delle sette vittorie negli scontri diretti dell'Italia sono state con un margine di due gol, il che significa che la storia potrebbe ripetersi questo venerdì.