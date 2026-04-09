Pronostici Inter - Cremonese: perché proseguirà il filotto nerazzurro

I nostri esperti si aspettano un successo dell'Inter contro la Cremonese e due o tre gol – con almeno uno firmato da Lautaro Martinez.

Migliori pronostici di Inter - Cremonese

Ecco alcuni spunti di scommessa su Inter - Cremonese, con le quote valutate dai nostri esperti:

Vincente a 0 1° tempo casa a quota 1.75 su Goldbet

1 + Lautaro Martinez marcatore a quota 2.00 su NetBet

1 + Multigol 2-3 a quota 2.75 su Lottomatica

Per questo derby lombardo, i nostri esperti si aspettano un successo casalingo dopo un primo tempo solido, due o tre reti e almeno un gol di Lautaro Martinez.

Quote Inter - Cremonese

L'Inter cerca il quinto successo in sei giornate. I bookmaker offrono quote molto basse sul segno 1, ma i nostri esperti hanno valutato alternative.

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Come arrivano i nerazzurri e le "Tigri" al match

L'Inter riceve la Cremonese sulle ali di quattro successi consecutivi fra Serie A e Champions. Oltre al 2-1 contro il Sassuolo e al 2-0 a Cagliari di sabato, gli uomini di Cristian Chivu hanno infatti raccolto l'altro 2-0 in casa dell'Ajax e martedì il 3-0 contro lo Slavia Praga. Sembrano così essere un lontano ricordo l'1-2 contro l'Udinese e il 3-4 contro la Juventus, arrivati dopo il 5-0 contro il Torino del primo turno.

Una prima giornata nella quale la Cremonese, precedentemente, aveva espugnato San Siro sconfiggendo il Milan per 2-1. Poi la formazione di Davide Nicola si era imposta per 3-2 contro il Sassuolo, prima d'inanellare pareggi. Il terzo, l'1-1 a Como di sabato, è seguito a due 0-0 a Verona e contro il Parma.

Probabili formazioni di Inter - Cremonese

Inter: Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro

Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Esposito, Lautaro Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria

Inter - Cremonese: i nerazzurri con un primo tempo impeccabile?

Per esempio, in tutte le più recenti quattro uscite, l'Inter era giunta all'intervallo in vantaggio e senza aver concesso reti. Era accaduto anche nel 2-1 contro il Sassuolo, festeggiato fra i 2-0 trovati ad Amsterdam e sabato a Cagliari. Poi, gli undici di Cristian Chivu hanno chiuso il primo tempo contro lo Slavia Praga sul 3-0.

La Cremonese ha siglato cinque delle sue sei reti nel 2-1 al Meazza contro il Milan e nel 3-2 contro il Sassuolo. Sarebbero seguiti, per la squadra di Davide Nicola, i due 0-0 a Verona e contro il Parma – prima dell'1-1 a Como di sabato.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Vincente a 0 1° tempo casa rientra negli scenari plausibili in vista del derby lombardo fra Inter e Cremonese.

Scommessa 1: Vincente a 0 1° tempo casa a quota 1.75 su Goldbet

Lautaro trascinerà i compagni anche contro le "Tigri"?

A partire dal 5-0 contro il Torino del 25 agosto, l'Inter ha vinto cinque delle sue sette gare fra campionato e Champions. Dopo l'1-2 contro l'Udinese e il 3-4 allo Stadium contro la Juventus, la squadra di Chivu era tornata al successo col 2-0 sul campo dell'Ajax. A fine settembre, invece, aveva inanellato il 2-1 contro il Sassuolo, il 2-0 a Cagliari e martedì il 3-0 contro lo Slavia.

Inoltre, tre delle cinque reti complessive in Sardegna e contro i cechi hanno portato la firma di Lautaro Martinez. Il capitano sembra dunque definitivamente essersi lasciato alle spalle i problemi alla schiena.

Considerando anche che la Cremonese ha raccolto sei dei suoi nove punti nelle prime due giornate, la combo 1 + Lautaro Martinez marcatore è da tenere d'occhio.

Scommessa 2: 1 + Lautaro Martinez marcatore a quota 2.00 su NetBet

Inter - Cremonese: la "Beneamata" vincerà con due, tre gol?

Tutt'e quattro le ultime uscite ufficiali dell'Inter hanno visto due o tre gol. In questa serie, i nerazzurri avevano inizialmente festeggiato il 2-0 in Olanda contro l'Ajax e il 2-1 contro il Sassuolo. Poi, gli undici di Chivu si sono imposti a Cagliari sempre per 2-0 e martedì per 3-0 contro lo Slavia.

La Cremonese ha sei reti all'attivo, ma ne ha messe a segno solo una nelle ultime tre giornate. Più precisamente, la squadra di Nicola è tornata al gol sabato nell'1-1 di Como dopo gli 0-0 a Verona e contro il Parma.

Per questi motivi, la combo 1 + Multigol 2-3 è un'opzione realistica in vista della gara fra l'Inter e la Cremonese.