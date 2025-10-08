Pronostici Inghilterra - Galles: vittoria con due gol di scarto per i Tre Leoni

L'Inghilterra è la favorita indiscussa per vincere questa amichevole contro il Galles. Tuttavia, riposeranno i giocatori chiave in vista del viaggio della prossima settimana in Lettonia?

Pronostici Inghilterra - Galles: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Inghilterra - Galles

Inghilterra -1 (Handicap 3-Vie) a quota 1.78 con Lottomatica

Under 2.5 Gol a quota 2.05 con Goldbet

Harry Kane Primo marcatore a quota 2.02 con Netbet

Ci aspettiamo che i Tre Leoni vincano con due o più gol di scarto.

Quote Inghilterra vs Galles

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'Inghilterra si prepara a ospitare il Galles per la prima volta in un'amichevole internazionale dall'ottobre 2020. Tuttavia, le due nazioni si sono affrontate nel novembre 2022 ai Mondiali in Qatar.

I Tre Leoni, guidati da Thomas Tuchel, sono in cima al loro gruppo di qualificazione per i Mondiali 2026. Hanno vinto tutte e cinque le partite di qualificazione iniziali senza subire gol. Tifosi ed esperti si aspettavano questo risultato dato il favorevole sorteggio del Gruppo K che hanno ricevuto.

In molti modi, la prestazione dell'Inghilterra sotto la guida di Tuchel è sembrata promettente ma alla fine deludente, mancando di intensità e ritmo nel gioco. Tuttavia, ci sono stati segnali incoraggianti dell'evoluzione della squadra nella loro più recente vittoria in trasferta in Serbia, una partita che molti temevano sarebbe stata una dura prova.

Il problema principale di Tuchel riguardo alla selezione della squadra per la partita contro il Galles è incentrato sul capitano Harry Kane, che ha subito un lieve infortunio al piede nell'ultima partita del Bayern Monaco. Tuttavia, Kane è determinato a essere in forma per iniziare.

Nel frattempo, il Galles è in buona forma per spingere verso la qualificazione ai Mondiali 2026 dopo la loro ultima vittoria per 1-0 in trasferta in Kazakistan. Gli uomini di Craig Bellamy sono in buona forma per raggiungere almeno i playoff, avendo ottenuto dieci punti nelle prime cinque partite.

I gallesi hanno perso di misura contro il Canada nella loro ultima partita amichevole. Bellamy sarà ansioso di vedere come si comporterà il suo sistema 4-3-3 contro una delle nazioni migliori al mondo. Faranno affidamento su giocatori come Sorba Thomas e Brennan Johnson per causare problemi all'Inghilterra durante i contropiedi.

Probabili formazioni Inghilterra - Galles

Inghilterra: Pickford, Lewis-Skelly, James, Guehi, Konsa, Henderson, Rice, Gordon, Eze, Saka, Kane

Galles: Darlow, Davies, Williams, Mepham, Lawlor, Ampadu, Wilson, Sheehan, Johnson, Thomas, Moore

Gli uomini di Tuchel vincono con due o più gol di scarto

Tre degli ultimi cinque incontri dell'Inghilterra contro il Galles si sono conclusi con una vittoria con almeno due gol di scarto. Nonostante ciò, i mercati delle scommesse indicano solo il 54,65% di probabilità che ciò accada giovedì sera.

Ciò significa che c'è almeno il 5% di valore in questa selezione. Inoltre, la motivazione del Galles deve essere considerata, poiché ospiteranno il Belgio in una partita fondamentale per le qualificazioni ai Mondiali 2026 il prossimo lunedì.

Bellamy sarà ansioso di giocare duro contro l'Inghilterra, ma sarà altrettanto consapevole di evitare infortuni ai giocatori chiave prima della loro partita contro il Belgio. Le possibilità dell'Inghilterra di vincere con un margine chiaro aumenteranno se Harry Kane sarà in forma per giocare.

Scommessa 1: Inghilterra -1 (Handicap 3-Vie) a quota 1.78 con Lottomatica

L'approccio di contropiede del Galles per frustrare l'Inghilterra

È difficile vedere Craig Bellamy impostare la sua squadra per avere uno stile fluido e basato sul possesso a Wembley. Anche se va un po' contro i suoi principi manageriali, Bellamy probabilmente schiererà una squadra più difensiva giovedì per causare problemi all'Inghilterra nelle transizioni.

Interessante notare che il Galles ha segnato solo una volta negli ultimi sette incontri competitivi contro l'Inghilterra. Il loro ultimo gol è arrivato nella sconfitta per 2-1 a Euro 2016. Inoltre, la loro ultima vittoria competitiva contro gli inglesi è stata nel Campionato delle Nazioni nel 1984.

Se la partita procede come previsto e l'Inghilterra mantiene la porta inviolata, avranno più del 50% di probabilità di non segnare più di due gol. Ecco perché il prezzo per l'Under 2.5 gol potrebbe valere la pena. I padroni di casa probabilmente manterranno la porta inviolata ma vinceranno con un margine di due gol.

Scommessa 2: Under 2.5 Gol a quota 2.05 con Goldbet

Kane prolifico per trovare la rete per primo

Harry Kane è in forma impressionante davanti alla porta. Finora, il 32enne ha segnato 11 volte in sei partite per il Bayern Monaco nella stagione di Bundesliga. Le discussioni sono già iniziate riguardo al fatto che Kane possa restare a Monaco dopo la fine della stagione 2025/26.

Ha subito un lieve infortunio al piede nell'ultima partita di campionato del Bayern, ma le prime indicazioni suggeriscono che non sarà sufficiente a impedirgli di giocare giovedì. A condizione che superi un test di idoneità, ha ottime probabilità di segnare per primo in questa partita.

I mercati delle scommesse suggeriscono che ha solo il 27,78% di probabilità di segnare per primo, il che è incredibilmente basso considerando che è certo di iniziare come attaccante centrale dell'Inghilterra se in forma. Inoltre, ha un tasso di realizzazione dell'83% giocando per l'Inghilterra nel 2025.

Considerando che Ollie Watkins, Anthony Gordon e Marcus Rashford hanno accumulato tre gol in campionato tra di loro finora in questa stagione, Kane è il candidato principale per trovare la rete. È comodamente la scommessa di maggior valore tra il nostro trio di pronostici su Inghilterra - Galles.