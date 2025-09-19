I nostri esperti si aspettano un risultato utile per il Milan a Udine, con il secondo tempo decisivo e un totale di due o tre gol.

Migliori pronostici di Udinese - Milan

Di seguito alcuni spunti per le scommesse in vista della sfida tra Udinese e Milan. Ecco le quote selezionate dai nostri esperti:

Tempo con più gol ospite 2° tempo a quota 2.35 su Goldbet

Multigol 2-3 a quota 2.00 su NetBet

DC X2 + Multigol 2-3 a quota 2.45 su Lottomatica

In vista della gara al Bluenergy Stadium, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per il Milan, in gol soprattutto nella ripresa e con due o tre reti totali.

Quote Udinese - Milan

A Udine il Milan cerca il terzo successo di fila. Per i bookmaker è favorito, ma i nostri esperti hanno analizzato anche altre opzioni.

Per maggiori info sulle scommesse sportive online i lettori possono consultare le seguenti pagine:

la nostra guida al codice promozionale Snai, bonus benvenuto e registrazione sul sito

la nostra pagina con un elenco dei migliori siti scommesse sportive online.

Come arrivano i friulani e il "Diavolo" al match

L'Udinese ospita il Milan sei giorni dopo l'1-0 di domenica a Pisa. Gli uomini di Kosta Runjaic hanno così centrato il secondo successo consecutivo, dopo il 2-1 di tre settimane fa a San Siro contro l'Inter. Nell'unica gara casalinga finora disputata, i friulani avevano registrato l'1-1 del 25 agosto contro l'Hellas Verona.

Per il Milan, il campionato si era aperto con l'1-2 contro la Cremonese. Poi – seppur l'infortunio di Rafael Leao continui a pesare sul gioco – la squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a invertire la rotta. Dopo il 2-0 a Lecce, i rossoneri sono tornati dalla sosta con l'1-0 sul Bologna di domenica.

Probabili formazioni di Udinese - Milan

Udinese: Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Bravo

Milan: Terracciano; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic; Gimenez

Udinese - Milan: i rossoneri ancora decisivi nella ripresa?

Dopo l'1-2 contro la Cremonese, con il pareggio di Strahinja Pavlovic arrivato nel recupero del primo tempo, il Milan ha segnato solo nella ripresa. Nel 2-0 a Lecce, Ruben Loftus-Cheek e Christian Pulisic avevano colpito al 66' e all'86'. Poi, domenica, Luka Modric ha deciso la sfida contro il Bologna con un gol al 61'.

L'Udinese ha aperto la sua Serie A 2025/26 con l'1-1 contro l'Hellas Verona, sbloccato da Thomas Kristensen al 52'. Sono seguiti l'1-2 a San Siro con l'Inter, deciso da Arthur Atta al 40', e l'1-0 a Pisa.

Visto il rendimento recente del Milan, non è affatto da escludere che i rossoneri colpiscano ancora soprattutto nella ripresa.

Scommessa 1: Tempo con più gol ospite 2° tempo a quota 2.35 su Goldbet

In Friuli ci aspetta una gara da due o tre gol?

L'1-0 raccolto a Pisa domenica ha chiuso una striscia di quattro gare dell'Udinese con due o tre reti complessive. Dopo il 2-1 a Brema nell'ultima amichevole, erano arrivati il 2-0 sulla Carrarese in Coppa Italia, l'1-1 contro l'Hellas Verona e il 2-1 sull'Inter.

Anche il Milan aveva esordito in Coppa Italia con un 2-0, maturato a San Siro contro il Bari. Poi, la formazione di Massimiliano Allegri aveva incassato l'1-2 contro la Cremonese, prima di imporsi per 2-0 a Lecce e 1-0 sul Bologna.

Ma contro i felsinei si sono fermati Pavlovic e, soprattutto, Mike Maignan – autore di 14 clean sheet nella scorsa stagione.

Alla luce di questo percorso e delle assenze, il segno Multigol 2-3 resta uno scenario tutt'altro plausibile per la gara al Bluenergy Stadium.

Scommessa 2: Multigol 2-3 a quota 2.00 su NetBet

Udinese - Milan: un altro risultato utile per il "Diavolo"?

L'Udinese, da fine luglio, non ha vinto solo nell'1-1 contro l'Hellas Verona, ma al di là dell'Inter ha affrontato squadre sulla carta inferiori al Milan. Nonostante ciò, durante la preparazione aveva, per esempio, battuto di misura Strasburgo, Twente e Werder Brema. Poi, domenica, è arrivato l'1-0 all'Arena Garibaldi contro il Pisa.

Dal canto suo, il Milan si è rialzato immediatamente dopo l'1-2 incassato il 23 agosto contro la Cremonese. L'assenza di Rafael Leao influisce sul gioco, ma Luka Modric e Adrien Rabiot stanno prendendo per mano il "Diavolo". Così, dopo il 2-0 di Lecce, i rossoneri hanno trovato anche l'1-0 sul Bologna.

Per questi motivi, la combo DC X2 + Multigol 2-3 resta uno scenario realistico in vista dell'incontro tra Udinese e Milan.