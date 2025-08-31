Pronostici Genoa – Juventus di Serie A: David proseguirà i progressi?

I nostri pronostici Genoa - Juventus

Di seguito alcuni consigli per le scommesse in vista della trasferta della Juventus in Serie A sul campo del Genoa. Ecco i nostri pronostici per la seconda giornata di Serie A:

No goal a quota 1.72 su Goldbet

Jonathan David marcatore in qualsiasi momento a quota 2.55 su NetBet

2 + No goal a quota 2.70 su Lottomatica

I nostri esperti prevedono una vittoria a porta inviolata per la Juventus e una rete di Jonathan David a Genova.

Quote Genoa - Juventus

Dopo il 2-0 sul Parma, la Juventus punta al bis a Genova. I bookmaker la danno favorita, ma gli esperti hanno analizzato anche altre opzioni.

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Quote maggiorate Genoa - Juventus

Ecco alcune delle quote maggiorate di oggi più interessanti per la seconda giornata di Serie A:

Jonathan David segna con un colpo di testa a quota 15.00 invece di 13.00 su bet365

2 + over 2.5 a quota 3.70 invece di 3.35 su William Hill

Odd Booster Parziale/Finale 2-1 15% Real Bonus su Netwin

Come arrivano il "Grifone" e la "Vecchia Signora" al match

La Juventus giunge a Marassi una settimana dopo il 2-0 al Parma nel primo turno della nuova Serie A. Contro i ducali, la squadra di Igor Tudor ha centrato il quarto successo consecutivo. Archiviato il 2-2 con la Reggiana, i bianconeri avevano vinto 2-1 sui campi del Borussia Dortmund e dell'Atalanta. Fra queste due gare, il 2-0 alla Next Gen in un test chiuso al 52'.

Il Genoa cerca il primo colpo da tre punti: il 23 agosto – sempre al Ferraris – è arrivato lo 0-0 col Lecce. Con il 3-0 al Vicenza in Coppa Italia, gli uomini di Patrick Vieira hanno vinto solo una delle ultime quattro uscite. Dopo il 3-1 col Villarreal e lo 0-0 col Real Oviedo, la preparazione si era chiusa col 2-2 contro il Rennes.

Probabili formazioni di Genoa - Juventus

Genoa: Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo

Leali; Norton-Cuffy, Marcandalli, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Carboni, Stanciu, Gronbaek; Colombo Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Kostic; Conceicao, Yildiz; David

Genoa - Juventus: i bianconeri troveranno un altro clean sheet?

Nel 2-0 contro il Parma di domenica, la Juventus ha mantenuto la porta inviolata per la seconda volta in tre uscite. È vero che l'altro precedente era arrivato nel 2-0 contro la Next Gen, ma immediatamente prima e dopo aveva raccolto i due 2-1 di Dortmund e Bergamo. Inoltre, il Borussia e l'Atalanta avevano accorciato le distanze in zona Cesarini.

Dopo il 3-0 in Coppa contro il Vicenza, il Genoa ha esordito in campionato con lo 0-0 contro il Lecce. Nell'ultimo test, la squadra di Patrick Vieira contro il Rennes aveva subìto lo 0-2 al 72', per poi insaccare al 77' e al 93'. Prima, in un triangolare, il "Grifone" aveva registrato il 3-1 contro il Villarreal e lo 0-0 contro il Real Oviedo. In tutte queste gare i rossoblù hanno affrontato squadre tecnicamente inferiori alla Juventus.

Alla luce di questi risultati, il segno No Goal è uno degli scenari più plausibili per la partita fra il "Grifone" e la "Vecchia Signora".

Scommessa 1: No goal a quota 1.72 su Goldbet

David insaccherà anche in casa del "Grifone"?

Per Jonathan David gli inizi alla Juventus erano stati tutt'altro che semplici. Arrivato alla "Vecchia Signora" il 4 luglio da svincolato, l'ex Lilla era rimasto a secco di gol in tre uscite, pur avendo disputato l'intero incontro con la Reggiana e 66 minuti a Dortmund.

Archiviata la sfida con la Next Gen – era entrato al 46' in una partita interrotta al 52' per invasione di campo – il canadese si era sbloccato a Bergamo. Nel 2-1 all'Atalanta al "Trofeo Bortolotti" aveva portato in vantaggio la Juventus al 73'. Poi, all'esordio in Serie A contro il Parma, ha firmato l'1-0 al 59'.

Considerando lo stato di forma, non è da escludere che Jonathan David timbri il cartellino anche a Marassi.

Scommessa 2: Jonathan David marcatore in qualsiasi momento a quota 2.55 su NetBet

Genoa - Juventus: i bianconeri espugneranno anche Marassi?

Con il 2-0 contro il Parma, la Juventus ha inanellato il quarto successo consecutivo. Dopo il 2-2 con la Reggiana nella prima uscita post-Mondiale per club, la squadra di Igor Tudor si era imposta contro due partecipanti alla Champions: fra i 2-1 a Dortmund e a Bergamo con l'Atalanta era arrivato il 2-0 con la Next Gen.

Il Genoa, invece, è rimasto a secco di vittorie per la terza volta in quattro partite contro avversarie inferiori ai bianconeri. Dopo il 3-1 al Villarreal erano arrivati lo 0-0 con il Real Oviedo e il 2-2 in Zona Cesarini contro il Rennes, prima del 3-0 sul Vicenza in Coppa Italia.

Secondo i nostri esperti, la combo 2 + No Goal è da tenere d'occhio in vista dell'incontro fra Genoa e Juventus.