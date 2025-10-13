Iceland vs France predictions: Les Bleus to overcome Icelandic problem

Il Galles affronta la sfida di lunedì contro il Belgio, deluso dopo una sconfitta decisiva contro l'Inghilterra. La squadra di Craig Bellamy riuscirà a vincere questa partita cruciale?

Quote Galles - Belgio

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La partita Galles - Belgio si concluderà con una vittoria in trasferta ad alto punteggio.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La squadra di Craig Bellamy si prepara per la partita più importante della loro campagna di qualificazione ai Mondiali 2026 lunedì sera, quando ospiteranno il Belgio. I loro preparativi hanno incluso amichevoli con Canada e Inghilterra. Giovedì sera sono andati a Wembley, dove hanno subito tre gol contro l'Inghilterra di Thomas Tuchel nei primi 20 minuti. È chiaro che la squadra gallese non è completamente concentrata sulla partita di lunedì a Cardiff.

La Macedonia del Nord è avanti al Galles di un punto dopo aver giocato lo stesso numero di partite. Una vittoria contro il Belgio li metterebbe in una buona posizione per guidare il Gruppo J o conquistare un posto nei playoff.

Bellamy è probabilmente soddisfatto che la sua squadra non abbia subito infortuni nella partita contro l'Inghilterra. Giocatori come Nico Williams, Ethan Ampadu e Ben Davies sono stati risparmiati dopo un'ora di gioco per assicurarsi che siano freschi per lunedì.

Anche il Belgio ha un periodo cruciale di tre giorni davanti a sé. Gli uomini di Rudi Garcia affrontano la Macedonia del Nord a Gand venerdì sera, prima di viaggiare verso il Galles del Sud nel weekend. Il Belgio sarebbe in testa al Gruppo J se sconfiggesse la Macedonia del Nord, tre punti avanti al Galles, con lo stesso numero di partite.

La squadra di Garcia sarà senza l'influente capitano Youri Tielemans a causa di un problema al polpaccio. L'ala in forma, Jeremy Doku, mantiene il suo posto in squadra insieme a giocatori esperti come Kevin De Bruyne e Axel Witsel.

Probabili formazioni Galles - Belgio

Galles: Darlow; Dasilva, Williams, Rodon, Davies, Ampadu, Cullen, Brooks, Wilson, Johnson, Moore

Belgio: Courtois; De Cuyper, Castagne, Theate, Debast, Raskin, Onana, De Bruyne, Trossard, Doku, De Ketelaere

Galles in difficoltà a Cardiff

Il Belgio è attualmente in buona forma. Ha segnato 17 gol in quattro partite del Gruppo J, con la vittoria più recente essendo una dominazione 6-0 sul Kazakistan. Cercheranno di mantenere la loro serie di imbattibilità di cinque partite contro Macedonia del Nord e Galles.

Il fallimento nel raggiungere le finali dei Mondiali dell'estate prossima non è un'opzione per il Belgio. Hanno molti giocatori chiave nella loro squadra e sono stati considerati in grado di fare una grande impressione in un grande torneo da tempo. Il Galles ha vinto solo una delle ultime sei partite contro il Belgio, avvenuta agli Europei 2016.

Sebbene gli ultimi due incontri in Galles siano terminati 1-1, è probabile che la squadra di Garcia sconfigga quella gallese. Una sconfitta a Cardiff comprometterebbe le ambizioni del Galles per i Mondiali 2026.

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Scommettere sui gol da entrambe le parti

Gli ultimi sei incontri tra queste due nazioni hanno visto entrambe le squadre segnare. È interessante notare che in cinque di queste sei partite il Belgio ha segnato per primo.

I mercati delle scommesse indicano che c'è solo il 57,14% di probabilità che entrambe le squadre segnino lunedì sera. Questo sembra molto basso, considerando i dati storici e la necessità di punti di entrambe le nazioni.

Sebbene il Galles si accontenterebbe di un pareggio, Craig Bellamy adotta uno stile di gioco più espansivo rispetto ai precedenti regimi del Galles. Anche se i padroni di casa sono destinati a perdere, segneranno.

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Il record testa a testa indica valore su una festa del gol

Tre degli ultimi sei incontri diretti tra queste nazioni hanno visto quattro o più gol. Tuttavia, i mercati delle scommesse suggeriscono che c'è solo il 33,33% di probabilità che questa partita veda oltre 3,5 gol.

Se il Belgio non riuscisse a sconfiggere la Macedonia del Nord venerdì sera, potrebbe viaggiare a Cardiff con la necessità disperata di una vittoria completa. Indipendentemente dal risultato della partita del Belgio con la Macedonia del Nord, il Galles sa che ha bisogno di tutti e tre i punti.

Probabilmente devono vincere tutte e tre le loro partite rimanenti per avere una seria possibilità di guidare il Gruppo J.