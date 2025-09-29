Pronostici Galatasaray - Liverpool: tre consigli mentre i Reds cercano una risposta

Il nostro esperto di scommesse prevede che i Reds tornino alla vittoria dopo la sconfitta contro il Crystal Palace, ma i giganti turchi potrebbero creare problemi.

Pronostici Galatasaray - Liverpool: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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Il Liverpool dovrebbe vincere 3-1 contro il Galatasaray.

Quote Galatasaray vs Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Galatasaray ha avuto una forma eccezionale in campionato questa stagione, vincendo tutte le sette partite della Super Lig finora. Tuttavia, hanno avuto difficoltà nella loro prima partita di Champions League, perdendo 5-1 in trasferta contro l'Eintracht Francoforte. Stanno segnando molti gol e saranno fiduciosi di poter creare problemi in casa.

La striscia di sette vittorie consecutive del Liverpool è terminata contro il Crystal Palace nel weekend, poiché le loro debolezze difensive sono state nuovamente esposte. Sono una grande minaccia in attacco, ma Arne Slot sarà preoccupato per il loro record difensivo. Hanno segnato in ogni partita giocata questa stagione, ma hanno mantenuto la porta inviolata solo due volte.

Probabili formazioni Galatasaray - Liverpool

Galatasaray: Çakır, Sallai, Singo, Sánchez, Elmalı, Torreira, Lemina, Sané, Gündoğan, Akgün, Osimhen

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson, Gravenberch, Jones, Gakpo, Wirtz, Salah, Ekitike

Pioggia di gol a Istanbul

Sia il Galatasaray che il Liverpool hanno già segnato molti gol questa stagione. Il Cimbom ha segnato 20 gol nelle loro otto partite finora, e i Reds hanno segnato lo stesso numero in nove partite. È sicuramente il tipo di partita in cui ci si aspetta molta azione davanti alla porta.

Gli uomini di Slot dovrebbero essere troppo forti nell'arco dei 90 minuti, ma i padroni di casa sono formidabili nel loro stadio. Hanno perso solo due volte in casa in tutte le competizioni la scorsa stagione, e non una volta negli ultimi 13 mesi. Con Victor Osimhen di ritorno, Mauro Icardi già a cinque gol in questa stagione, e giocatori come Leroy Sané e İlkay Gündoğan, hanno una vera qualità.

La squadra della Premier League, tuttavia, ha un attacco spaventoso. Anche se Mo Salah viene contenuto, c'è Hugo Ekitike. Se lo tengono tranquillo, hanno comunque Cody Gakpo e ora Alexander Isak - i gol potrebbero arrivare da qualsiasi parte.

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Fuochi d'artificio nel secondo tempo

Un'altra cosa che queste due squadre hanno in comune, oltre alla loro propensione a segnare, è quando segnano. Entrambe le squadre tendono a segnare di più nei secondi tempi delle loro partite, e potremmo vedere un pattern simile qui.

La squadra turca è la più prolifica nei secondi tempi nella loro divisione domestica, con 10 gol dopo l'intervallo. Nel frattempo, le partite di Premier League del Liverpool questa stagione hanno visto più gol dopo l'intervallo rispetto a qualsiasi altra squadra (14). Mentre i difensori si stancano, non sarebbe una sorpresa vedere alcuni dei tanti grandi attaccanti approfittarne.

Nonostante le loro numerose vittorie in campionato, solo tre squadre nella massima serie inglese hanno effettivamente concesso più gol dopo l'intervallo rispetto al Liverpool (6). Questo darà speranza al Galatasaray di segnare un gol o due - anche se non possono superare completamente i visitatori.

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Il miglior marcatore del Liverpool

Si può dire che Hugo Ekitike si sia brillantemente ambientato al Liverpool. Ha segnato cinque gol e realizzato un assist in otto partite, e ora sta solo aspettando di segnare in Champions League. Questa potrebbe essere la partita perfetta per farlo.

Alexander Isak è il marcatore più probabile secondo i bookmaker, ma potrebbe non essere completamente preparato per partite consecutive. Ekitike, nel frattempo, sarà fresco dopo aver saltato la partita contro il Palace a causa di un infortunio. Dal punto di vista della squadra di casa, Osimhen e Icardi possono essere davvero difficili da gestire.

C'è un'intera gamma di talenti offensivi là fuori che potrebbero trovare la rete. Tuttavia, il francese dei Reds è il nostro favorito per fare danni al Rams Park. Okan Buruk sarà molto attento alla minaccia che rappresenta.