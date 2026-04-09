Il nostro esperto di scommesse si aspetta che l'Arsenal, leader del campionato, conquisti la vittoria in questo difficile incontro sulle rive del Tamigi.

Pronostici Fulham - Arsenal: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Fulham - Arsenal

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Ci aspettiamo che l'Arsenal vinca 1-0 contro il Fulham.

Quote Fulham - Arsenal

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Fulham è riuscito a ottenere solo due vittorie in campionato su sette partite in questa stagione. Questo potrebbe preoccupare l'allenatore Marco Silva, dato che la sua squadra si trova al 14° posto in classifica. A un certo punto della scorsa stagione, il club londinese mirava al calcio europeo, ma alla fine ha fallito.

Anche se è ancora presto nella stagione, i Cottagers devono ritrovare il loro slancio. Tuttavia, è più difficile quando i leader del campionato arrivano dall'altra parte della città.

Due sconfitte nelle ultime due uscite non sono incoraggianti per i padroni di casa. Tuttavia, la buona notizia per i tifosi è che non hanno ancora perso al Craven Cottage in campionato questa stagione.

L'Arsenal affronta due derby londinesi consecutivi dopo aver battuto il West Ham prima della pausa internazionale. Quella vittoria è stata cruciale, dato che gli Hammers erano una delle squadre che hanno vinto all'Emirates la scorsa stagione.

I Gunners sono in cima alla classifica dopo che il Liverpool ha perso punti di recente e vorranno restare lì. Le trasferte a Fulham sono state complicate negli ultimi anni, quindi dovranno giocare meglio questa volta.

Mikel Arteta ha ricevuto brutte notizie quando il capitano Martin Odegaard è stato escluso fino alla fine di novembre, al più presto. Il norvegese era in gran forma recentemente, ma il club del Nord di Londra ha molta qualità per sopperire alla sua assenza.

Probabili formazioni Fulham - Arsenal

Fulham: Leno, Diop, Andersen, Bassey, Castagne, Smith-Rowe, Berge, Sessegnon, Wilson, Iwobi, King

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Eze, Rice, Saka, Trossard, Gyokeres

Fulham affronta un Arsenal rinnovato

Il Fulham ha già perso tre partite in campionato, con due sconfitte consecutive prima della pausa. L'unica sconfitta in trasferta dell'Arsenal in Premier League è arrivata grazie a un gol spettacolare di Dominik Szoboszlai del Liverpool.

I padroni di casa sanno cosa aspettarsi da questa squadra dell'Arsenal. Sono una squadra diversa rispetto a quella che è venuta qui due volte di fila e ha lasciato con solo un punto. Complessivamente, i visitatori hanno un miglior record negli scontri diretti, con sei vittorie negli ultimi 10 incontri.

Con i visitatori su una serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni, è difficile vedere i padroni di casa segnare in questa partita. I Gunners hanno mostrato un'incredibile resilienza nelle precedenti trasferte, con una vittoria in rimonta per 2-1 sul Newcastle. Sembrano pronti per qualsiasi sfida a Fulham.

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I Gunners manterranno serrata la difesa

L'Arsenal è stato efficiente in attacco questa stagione, avendo segnato 14 gol in Premier League. È solo uno in meno rispetto ai migliori marcatori, il Man City. Nonostante tutta la loro potenza e qualità in attacco, sono i difensori che meritano i veri elogi.

Le forze di Arteta vantano la difesa più parsimoniosa del campionato, avendo subito solo tre gol in sette partite. Hanno mantenuto la porta inviolata nel 57% delle loro partite, concedendo una media di 0.67 gol per partita in trasferta.

Tre delle loro ultime quattro partite in tutte le competizioni si sono concluse con un clean sheet per i visitatori. Con il Fulham privo di Rodrigo Muniz e Raul Jimenez a causa di infortuni, i padroni di casa non saranno così pericolosi in attacco. Di conseguenza, potrebbero non preoccupare David Raya nella porta dell'Arsenal sabato.

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Saka pronto a colpire di nuovo

L'Arsenal ha molti giocatori di qualità, specialmente in attacco. Viktor Gyokeres già guida la classifica dei marcatori con tre gol in campionato questa stagione. Tuttavia, Bukayo Saka è altrettanto pericoloso, se non di più, per la squadra del Nord di Londra.

Saka attualmente ha quattro contributi da gol in altrettante partite per club e nazionale (tre gol, un assist). Ha segnato contro il Fulham dopo essere subentrato come sostituto a maggio di quest'anno.

Saka ha segnato un totale di tre gol nelle sue ultime quattro apparizioni contro i Cottagers. È anche incaricato dei rigori, il che significa che l'internazionale inglese è probabilmente destinato a trovare la rete questo fine settimana.