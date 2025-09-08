Pronostici Francia - Islanda: sostenere i Bleus colpiti dagli infortuni a Parigi

Nonostante le preoccupazioni per gli infortuni della Francia, è difficile immaginare un risultato diverso da una vittoria agevole dei francesi, soprattutto a Parigi.

Pronostici Francia - Islanda: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

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La Francia dovrebbe vincere 3-1 contro l'Islanda.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Didier Deschamps ha a disposizione un vasto assortimento di talenti, ma i risultati recenti sono stati incostanti. Nell'ultimo anno circa, hanno perso contro Spagna, Italia e Croazia, ma hanno ottenuto vittorie contro Germania e Belgio. La settimana scorsa hanno superato l'Ucraina con una vittoria comoda per 2-0 in Polonia.

Anche l'Islanda ha avuto 12 mesi altalenanti. Le vittorie contro Scozia e Montenegro sono state benvenute, e hanno pareggiato con il Galles, ma hanno anche perso contro squadre come il Kosovo (due volte) e l'Irlanda del Nord. Tuttavia, entreranno in questa partita pieni di fiducia dopo aver segnato cinque gol contro l'Azerbaigian in una vittoria per 5-0 la scorsa settimana.

Probabili formazioni Francia - Islanda

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Konaté, Digne, Tchouaméni, Koné, Olise, Ekitike, Mbappé, Barcola

Islanda: Olafsson, Pálsson, Ingason, Grétarsson, Þorsteinsson, Jóhannesson, Þórðarson, Ellertsson, Haraldsson, Hlynsson, Guðjohnsen

Gol a volontà a Parigi

La Francia dovrebbe essere troppo forte per l'Islanda in questa partita, proprio come è stata in 14 dei 19 incontri tra le due squadre dal loro primo confronto nel 1957. L'Islanda è nettamente sfavorita, e con buone ragioni, data la dimensione comparativa delle nazioni e il divario di qualità disponibile per i due allenatori. C'è un'ottima possibilità che vedremo molti gol qui.

Deschamps sarà senza Ousmane Dembélé e Désiré Doué a causa di infortuni, cosa che non ha reso felice il Paris Saint-Germain, ma hanno una squadra profonda. Kylian Mbappé guiderà l'attacco, Bradley Barcola e Michael Olise sono ancora disponibili, e avere Hugo Ekitike come sostituto non è affatto male. È abbastanza per spaventare qualsiasi difesa, anche con le loro assenze.

Con questo in mente, ci aspettiamo che Les Bleus prevalgano, e che i loro attaccanti si divertano nella capitale francese. L'Islanda sarà preoccupata.

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Non sarà una passeggiata nel Parc

Anche se i francesi probabilmente vinceranno, l'Islanda non si arrenderà senza combattere. Hanno sovvertito i pronostici più volte, e anche solo sfidare i padroni di casa qui sarebbe visto come un successo. Sono in grado di farlo.

Arnar Gunnlaugsson sarà senza Albert Guðmundsson della Fiorentina dopo che ha subito un infortunio alla caviglia contro l'Azerbaigian. Tuttavia, il suo sostituto in quella partita è andato a segno. Kristian Hlynsson dell'FC Twente potrebbe entrare, e ha già dimostrato di poter essere un osso duro.

Andri Guðjohnsen, figlio di Eidur, ha un solido record a livello internazionale, e sarà ansioso di creare problemi alla difesa francese. Quella difesa è stata spesso perforata di recente. La Spagna ha segnato cinque gol contro i francesi, la Croazia due, l'Italia tre e persino Israele è riuscita a segnare in una sconfitta per 4-1 - la Francia è tutt'altro che impenetrabile.

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Ekitike per portare la sua forma del club a livello nazionale

Hugo Ekitike ha avuto alcuni mesi movimentati. Il 23enne ha ottenuto un trasferimento importante al Liverpool e poi ha debuttato con la nazionale francese contro gli ucraini. Ora punterà alla sua prima partenza con Les Bleus mentre affrontano l'Islanda al Parc des Princes.

I bookmaker vedono Mbappé e Marcus Thuram come marcatori più probabili, ma l'attaccante dei Reds sarà desideroso di lasciare il segno. Con tre gol/assist in quattro partite sotto Arne Slot, ha iniziato alla grande in Inghilterra, e Deschamps può approfittarne. La difesa islandese avrà un compito arduo - chiunque finisca per iniziare nell'attacco dei padroni di casa.

Gli infortuni di Dembélé e Doué aprono un'opportunità per l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte, e certamente non vorrà perderla. Occhio però anche a Upamecano.