Pronostici Fiorentina - Roma: Gigliati in crisi, giallorossi lanciati

I nostri esperti prevedono un risultato utile della Roma, al massimo due marcature e un'altra gara senza gol per la Fiorentina.

Migliori pronostici di Fiorentina - Roma

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I nostri esperti si aspettano che i giallorossi raccolgano un altro risultato utile, con al massimo due reti e senza concederne ai gigliati.

Quote Fiorentina - Roma

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Come arrivano i gigliati e i giallorossi al match

La Roma giunge all’Artemio Franchi a tre giorni dallo 0-1 contro il Lilla, arrivato dopo il 2-0 contro l’Hellas Verona. Contro gli scaligeri, gli uomini di Gian Piero Gasperini avevano raccolto il primo successo non a "corto muso". E lo 0-1 contro il Torino, arrivato nonostante un possesso palla pari al 73%, aveva interrotto una striscia con l'1-0 contro Bologna, Pisa e Lazio.

Proprio nel derby a Pisa di domenica, la Fiorentina ha trovato il secondo 0-0 in quattro uscite. Dopo quello del 31 agosto sul campo del Torino, i gigliati avevano incassato l’1-3 contro il Napoli e l’1-2 contro il Como. Giovedì la squadra di Stefano Pioli, che – considerando l’1-1 nel debutto a Cagliari – ha segnato tre volte in cinque turni, ha vinto 2-0 in Conference League contro il Sigma Olomouc.

Probabili formazioni di Fiorentina - Roma

Fiorentina: De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Kean

De Gea, Pongracic, Mari, Ranieri, Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Gosens, Fazzini, Gudmundsson, Kean Roma: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Wesley, Kone, Cristante, Angelino, Soulé, Pellegrino, Dovbyk

Fiorentina - Roma: un risultato utile per i giallorossi senza goleada?

Nelle finora cinque gare della Serie A 2025/26, nelle quali ha insaccato complessivamente tre volte, la Fiorentina ha collezionato altrettanti punti. Dopo l'1-1 al ritorno di Stefano Pioli nel campionato italiano, i gigliati hanno mosso la loro classifica con i due 0-0 di Torino e Pisa. Si sono invece visti espugnare l'Artemio Franchi dal Napoli (1-3) e dal Como (1-2).

Anche la Roma ha subìto una sconfitta casalinga, ma al di là dello 0-1 contro il Torino ha sempre vinto a zero. Dopo tre 1-0 contro Bologna, a Pisa e nel derby in casa della Lazio, i giallorossi hanno inanellato il 2-0 contro l'Hellas Verona.

Considerando questi risultati, la Doppia Chance X2 + Under 2.5 è uno scenario realistico per la sfida a Firenze.

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La sfida fra all'Artemio Franchi vedrà un clean sheet?

Tutte le cinque partite della Roma in questo campionato non hanno visto entrambe le formazioni timbrare il cartellino. Inoltre, gli undici di Gian Piero Gasperini hanno concesso un gol solo nello 0-1 contro il Torino. La gara contro i granata era stata preceduta dagli 1-0 contro Bologna e a Pisa – poi i giallorossi hanno raccolto quello contro la Lazio prima di sconfiggere l'Hellas Verona per 2-0.

Inoltre, la Fiorentina ha siglato tre reti nelle prime cinque giornate, non superando mai quota un gol. Dopo l'1-1 di Cagliari, i gigliati hanno trovato il gol della bandiera nell'1-3 contro il Napoli e contro il Como. Non sono invece andati oltre gli 0-0 in casa del Toro e domenica a Pisa.

Ecco perché la combo Doppia Chance X2 + No Goal rientra fra le opzioni da tenere d'occhio.

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Fiorentina - Roma: i gigliati rimarranno a secco di reti per la terza volta?

Per esempio, la Roma ha timbrato il cartellino meno di tre volte in tutte le finora cinque uscite nella Serie A 2025/26. Oltretutto, nel 2-0 contro l'Hellas Verona, la squadra di Gasperini ha per la prima volta siglato più di una rete. Prima aveva raccolto gli 1-0 contro Bologna, Pisa e Lazio – con in mezzo lo 0-1 contro il Toro.

Proprio contro i granata, la Fiorentina aveva trovato il primo degli 0-0, con il secondo arrivato domenica a Pisa. Il derby ha comunque interrotto una striscia con l'1-3 contro il Napoli e l'1-2 contro il Como. Il campionato si era aperto con l'1-1 in casa del Cagliari, un'altra squadra tecnicamente inferiore alla Roma.

Alla luce di questi punti, il mercato Under 0.5 casa + Under 2.5 ospite – Sì è un'opzione plausibile in vista dell'incontro fra la Fiorentina e la Roma.