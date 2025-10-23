Pronostici Cremonese - Atalanta: Sfida aperta nel derby lombardo

A Cremona, i nostri esperti si aspettano un nuovo risultato utile per l'Atalanta, in una partita con due o tre marcature.

I nostri pronostici Cremonese - Atalanta

Ecco qualche consiglio per le scommesse in vista di Cremonese - Atalanta, con le quote e le opzioni studiate dai nostri esperti:

Goal quota 1.80 su Goldbet

Multigol 2-3 a quota 2.02 su NetBet

Doppia Chance X2 + Multigol 2-3 a quota 2.35 su Lottomatica

Per il derby lombardo allo Zini, i nostri esperti prevedono un altro risultato utile per gli orobici, in un incontro con due o tre gol complessivi.

Quote Cremonese - Atalanta

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L’Atalanta punta a chiudere la striscia con tre pari. Per i bookmaker è nettamente favorita, ma i nostri esperti hanno studiato alternative.

Come arrivano i grigiorossi e gli orobici al match

A cinque giorni dall'1-1 contro l'Udinese, la Cremonese torna allo Zini per ricevere l'Atalanta. Contro i friulani – dopo l'1-4 incassato prima della sosta contro l'Inter – gli uomini di Davide Nicola hanno collezionato il quarto pari in cinque turni. Prima della sconfitta a San Siro, le "Tigri" avevano registrato due 0-0 a Verona e contro il Parma, prima di raccogliere un altro 1-1 a Como.

Dal canto suo, l'Atalanta giunge a Cremona a tre giorni dallo 0-0 contro lo Slavia Praga in Champions, dove ha sprecato troppo. In campionato, la squadra di Ivan Juric – l'unica imbattuta in Serie A – è reduce dall'altro 0-0 contro la Lazio, il terzo pari consecutivo. Dopo il 3-0 sul campo del Torino, la "Dea" aveva visto gli 1-1 in casa della Juventus e contro il Como.

Probabili formazioni di Cremonese - Atalanta

Cremonese: Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Bonazzoli, Vardy

Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vazquez, Pezzella; Bonazzoli, Vardy Atalanta: Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana; Samardzic, De Ketelaere

Cremonese - Atalanta: insaccheranno entrambe le formazioni?

Cinque delle sette gare della Cremonese – e tutte le ultime tre – in questo campionato hanno visto gol di entrambe le formazioni. Dopo il 2-1 al debutto contro il Milan e il 3-2 contro il Sassuolo, le "Tigri" avevano registrato gli 0-0 a Verona e contro il Parma. Poi, la squadra di Davide Nicola ha trovato gli 1-1 a Como e di lunedì contro l'Udinese, con in mezzo l'1-4 subìto in casa dell'Inter.

L'Atalanta, nello 0-0 contro la Lazio di domenica, per la prima volta nella Serie A 2025/26 è rimasta a secco di gol. Nelle precedenti sei giornate, gli uomini di Ivan Juric avevano mantenuto la porta inviolata solo nel 3-0 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Prima, gli orobici avevano registrato gli 1-1 contro il Pisa e a Parma, oltreché il 4-1 contro il Lecce. Poi erano arrivati gli 1-1 contro la Juventus allo Stadium e contro il Como.

Per questi motivi, il segno Goal è una delle opzioni realistiche nel derby lombardo fra Cremonese e Atalanta.

Scommessa 1: Goal quota 1.80 su Goldbet

Le "Tigri" e gli orobici sigleranno due, tre reti?

Prima dello 0-0 contro la Lazio, cinque delle sei partite dell'Atalanta in questo campionato avevano visto due o tre reti. L'eccezione risale al 14 settembre, quando gli orobici – dopo gli 1-1 contro il Pisa e a Parma – avevano trovato il primo successo con il 4-1 contro il Lecce. Erano seguiti, per la "Dea", il 3-0 sul campo del Toro e gli 1-1 in casa della Juventus, oltreché contro il Como.

Inoltre, per esempio, due delle ultime tre gare della Cremonese hanno registrato due o tre marcature. Più precisamente, gli undici di Nicola hanno raccolto gli 1-1 a Como e lunedì contro l'Udinese. In mezzo, la "Cremo" aveva incassato l'1-4 contro un'Inter capace di insaccare dodici volte in quattro partite di Serie A al Meazza. L'Atalanta, invece, ha siglato tre delle sue cinque reti in trasferta nel 3-0 contro il Torino.

Alla luce di questi dati, il segno Multigol 2-3 rientra negli scenari plausibili per l'incontro allo Zini.

Scommessa 2: Multigol 2-3 a quota 2.02 su NetBet

Contro la Cremonese l'Atalanta manterrà l'imbattibilità in Serie A?

La Cremonese aveva raccolto sei dei suoi dieci punti a fine agosto in virtù del 2-1 in casa del Milan e del 3-2 contro il Sassuolo. Poi, la formazione di Nicola ha registrato quattro pareggi e l'1-4 contro l'Inter. Prima della prima sconfitta dal ritorno in Serie A, le "Tigri" erano state fermate sullo 0-0 da Hellas Verona e Parma, oltreché sull'1-1 a Como. Lunedì, i grigiorossi sono tornati a muovere la classifica con l'1-1 contro l'Udinese.

L'Atalanta è l'unica contendente ancora imbattuta in questa Serie A, nella quale però si è imposta solo contro il Lecce (4-1) e sul campo del Toro (3-0). Conti alla mano, con lo 0-0 contro la Lazio gli uomini di Juric hanno registrato il quinto pari. Dopo gli 1-1 a inizio campionato contro il Pisa e a Parma, sarebbero arrivati quelli contro la Juventus e il Como.

Considerando questi rendimenti, la Doppia Chance X2 + Multigol 2-3 è da tenere d'occhio in vista del derby fra Cremonese e Atalanta.