Pronostici Corea del Sud - Brasile: tre consigli per puntare sui gol a Seoul

Ci aspettiamo una vittoria del Brasile a Seoul mentre cercano di riprendersi dalla sconfitta nell'ultima partita. Tuttavia, i coreani daranno filo da torcere.

Pronostici Corea del Sud - Brasile: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per Corea del Sud - Brasile

Goal (GG) a quota 1.05 su Lottomatica

Over 2.5 gol a quota 1.70 su Goldbet

Vinicius Jr come marcatore in qualsiasi momento a quota 2.10 su Netbet

Prevediamo che il Brasile vinca 2-1 contro la Corea del Sud.

Quote Corea del Sud vs Brasile

Corea del Sud vs Brasile Lottomatica Goldbet Netbet Corea del Sud 5.50 5.50 5.60 Pareggio 4.10 4.10 4.10 Brasile 1.50 1.50 1.52

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La Corea del Sud si è dimostrata molto difficile da battere ultimamente, avendo perso solo una delle loro nove partite nel 2025. Hanno sconfitto gli USA 2-0 e pareggiato 2-2 con il Messico il mese scorso. La loro unica sconfitta è arrivata contro il Giappone, quando hanno giocato senza i loro migliori giocatori. Si sentono pronti a creare problemi ai visitatori.

Nel frattempo, il Brasile ha avuto risultati altalenanti. Hanno perso la loro ultima partita in trasferta contro la Bolivia, ma hanno dominato il Cile 3-0 pochi giorni prima. Carlo Ancelotti sarà ansioso di preparare la sua squadra per la Coppa del Mondo, con la qualificazione già assicurata.

Probabili formazioni Corea del Sud - Brasile

Corea del Sud: Seung-gyu, Moon-hwan, Han-beom, Min-jae, Tae-seok, Myung-jae, Kang-in, In-beom, Castrop, Heung-min, Hee-chan

Brasile: Bento, Vanderson, Militao, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Paqueta, Rodrygo, Richarlison, Vinicius Jr

Tante minacce offensive

Entrambe le squadre possono trovare la rete, avendo molti prolifici marcatori. Per i padroni di casa, Son Heung-min è la minaccia evidente. Tuttavia, con Hwang Hee-chan dei Wolverhampton Wanderers, Lee Kang-In del PSG e la stella nascente del Genk, Oh Hyeon-gyu, chiaramente non dipendono da un solo giocatore.

Come al solito, anche il Brasile ha molti attaccanti. Raphinha e Joao Pedro sono assenti, ma con giocatori come Vinicius Jr, Rodrygo, Esteban e Richarlison, Ancelotti ha una vasta gamma di opzioni. Sarà interessante vedere quali giocatori deciderà di schierare.

Scommettere su entrambe le squadre che segnano nelle partite che coinvolgono i Taegeuk Warriors non ha avuto successo quest'anno. Hanno mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sette partite. Tuttavia, non hanno affrontato un attacco potente come quello brasiliano, quindi ci aspettiamo che subiscano gol a Seoul.

La Selecao, nel frattempo, ha subito gol contro Bolivia, Argentina e Colombia negli ultimi mesi. Quindi, i padroni di casa possono certamente trovare la rete.

Scommessa 1: Goal (GG) a quota 1.05 su Lottomatica

Un incontro ricco di azione

Ci aspettiamo un incontro emozionante al Seoul World Cup Stadium, poiché è probabile che ci sia azione da entrambe le parti. Sono stati segnati più di 1.5 gol in tutte tranne una delle partite della Corea del Sud nel 2025, mentre metà delle partite del Brasile ha visto più di 2.5 gol. Pertanto, c'è molto potenziale per l'intrattenimento in questo scontro amichevole.

Questa partita sarà un'occasione storica per Son, che è pronto a fare la sua 137ª apparizione da record per la sua nazione. Attualmente è condiviso con il manager Hong Myung-bo e Cha Bum-kun, ma ciò cambierà venerdì. Vorrà rendere la serata memorabile sul campo.

Inoltre, ci saranno molti gol basati sulle statistiche recenti. I loro ultimi cinque incontri dal 2002 hanno visto 21 gol, con entrambe le squadre che hanno segnato negli ultimi due. Il Brasile ha vinto otto dei loro nove scontri, ma non è più così dominante come una volta.

Scommessa 2: Over 2.5 gol a quota 1.70 su Goldbet

Vini Jr. torna in gioco

Vinicius Jr. sta ritrovando la sua forma dopo un difficile finale di stagione. Finora, ha segnato cinque gol e fornito quattro assist in otto partite di La Liga, con sei G/A nelle ultime quattro partite. Inoltre, è riuscito a trovare la rete nella sua più recente partita internazionale e sarà desideroso di aggiungere al suo bottino questo mese.

Sebbene i bookmaker lo considerino uno dei favoriti per trovare la rete insieme a Igor Jesus, Richarlison e Rodrygo, è la migliore opzione di scommessa. Ancelotti sa esattamente come ottenere la miglior prestazione dal 25enne e potrebbero rinvigorire il loro successo al Bernabeu sulla scena internazionale.