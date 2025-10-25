Pronostici Brentford - Liverpool: Thiago segna in un pareggio

Il nostro esperto di scommesse si aspetta che le Api inizino bene e ottengano un risultato, con il loro attaccante in forma, Igor Thiago, che segna un altro gol.

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Quote Brentford vs Liverpool

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico del punteggio: Brentford 1-1 Liverpool

Pronostico dei marcatori: Brentford: Igor Thiago - Liverpool: Cody Gakpo

Sia Brentford che Liverpool hanno già ottenuto vittorie impressionanti questa settimana. Le Api hanno dominato nella loro vittoria per 2-0 contro il West Ham in Premier League lunedì sera, conquistando i loro primi punti in trasferta della stagione. Sono stati più forti in casa, ottenendo sette punti in quattro partite davanti ai loro tifosi.

Il Liverpool ha vinto mercoledì, con un netto 5-1 contro l'Eintracht Francoforte in Champions League. Tuttavia, avevano perso quattro partite di fila in tutte le competizioni prima di quella.

La squadra di Arne Slot ha subito una sconfitta casalinga per 2-1 contro il Man Utd lo scorso fine settimana. Devono davvero rispondere con tre punti a Londra sabato.

Probabili formazioni Brentford - Liverpool

Brentford: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Ajer, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Henderson, Damsgaard, Schade, Thiago

Liverpool: Mamardashvili, Bradley, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike

I Reds potrebbero inciampare di nuovo

Per la prima volta nel suo regno, c'è una certa pressione su Arne Slot. Dopo un'estate da record nel mercato dei trasferimenti, molti dei suoi nuovi talenti devono ancora ambientarsi.

Florian Wirtz ha avuto una serata migliore in Germania a metà settimana, ma non ha ancora segnato o fornito assist in Premier League. Nel frattempo, Alexander Isak ha trovato la rete solo nella EFL Cup.

Le Api hanno superato le aspettative finora sotto Keith Andrews e hanno impressionato contro il West Ham lunedì. Hanno avuto più possesso palla dei loro avversari per la prima volta sotto il loro nuovo allenatore e hanno creato 2.3 xG contro lo 0.4 degli avversari.

Quella vittoria per 2-0 è stata molto meritata, ma tendono a esibirsi meglio in casa. Hanno perso solo una delle loro cinque partite competitive al Gtech Community Stadium in questa stagione. Aston Villa, Chelsea e Manchester United hanno tutti perso punti lì.

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La serie positiva di Thiago continua

Il Brentford ha giocato in modo abbastanza diretto a volte, con molti palloni lunghi verso il loro potente attaccante Igor Thiago. Il brasiliano è stato anche frequentemente il loro bersaglio da calci d'angolo e rimesse lunghe.

Il 24enne vince in media 3.1 duelli aerei per partita in Premier League. Tuttavia, la sua minaccia va oltre ciò che può fare con la testa. È stato anche composto davanti alla porta, segnando il 24% dei suoi tiri.

Thiago ha registrato cinque gol nelle sue prime otto presenze nella massima serie inglese. Solo Antoine Semenyo ed Erling Haaland hanno segnato di più in vista dell'azione di Premier League di questo fine settimana. Sembra in grado di aggiungere a quel totale contro una difesa del Liverpool che non ha mantenuto la porta inviolata in otto partite in tutte le competizioni.

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Le Api capaci di condurre all'intervallo

I Reds hanno preoccupazioni per gli infortuni di diversi giocatori in vista di questa partita, il che dovrebbe anche offrire incoraggiamento al Brentford. Il centrocampista chiave Ryan Gravenberch è tra i dubbi, mentre Alisson e Jeremie Frimpong sono destinati a saltare di nuovo.

Hanno iniziato lentamente nelle ultime settimane, andando in svantaggio in ciascuna delle loro ultime cinque partite competitive. Nelle loro ultime tre partite di Premier League, hanno subito tre gol nei primi 15 minuti, incluso un gol al secondo minuto contro il Man Utd la scorsa domenica. La squadra di Slot ha anche segnato solo una volta prima dell'intervallo nelle loro trasferte in campionato quest'anno.

Il Brentford sentirà l'opportunità di iniziare forte questa partita. Hanno segnato due volte nei primi 15 minuti in casa già questa stagione. Nel frattempo, il 67% dei loro gol in casa in Premier League è arrivato prima dell'intervallo.