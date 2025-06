Pronostici Benfica - Bayern Monaco: quote e analisi della partita del Mondiale per Club

È il momento dei nostri pronostici su Benfica - Bayern Monaco mentre si affrontano nella Coppa del Mondo per Club, martedì 24 giugno.

Pronostici Benfica - Bayern Monaco: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Ecco alcuni suggerimenti di scommessa dei nostri esperti di betting dopo aver visionato e analizzato le due formazioni:

Oltre 2.5 gol a quota 1.85 su Goldbet

Bayern Monaco oltre 1.5 gol a quota 1.85 su NetBet

Michael Olise segna o assiste a quota 3.00 su Lottomatica

Secondo i nostri pronostici, il Benfica dovrebbe perdere 2-1 contro il Bayern Monaco.

Quote Benfica - Bayern Monaco

Il Bayern è già qualificato per la fase a eliminazione diretta della CWC, e al Benfica basta un pareggio per unirsi a loro. Nessuna delle due squadre sembra avere fretta.

Ulteriori quote, pronostici Mondiale per Club e informazioni sulle scommesse possono essere trovati consultando le nostre pagine dedicate a:

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Bayern Monaco deve solo evitare la sconfitta per vincere il Gruppo C, e non dovrebbe essere difficile per loro. Hanno perso solo due volte nelle ultime 25 partite in tutte le competizioni e rimangono una forza formidabile. Non sono mai stati sconfitti dal Benfica.

Sarà la 14ª volta che As Águias affrontano Die Roten, e hanno perso 10 delle 13 precedenti. I giganti portoghesi hanno lottato per la coerenza nelle ultime partite - la loro vittoria schiacciante contro l'Auckland City è stata l'unica in cinque partite. Sicuramente avranno un momento difficile a Charlotte.

Probabili formazioni Benfica - Bayern Monaco

Benfica: Trubin, Aursnes, António Silva, Otamendi, Carreras, Di María, Renato Sanches, Prestianni, Barreiro, Aktürkoğlu, Pavlidis

Bayern Monaco: Neuer, Laimer, Tah, Kim, Guerreiro, Kimmich, Goretzka, Olise, Gnabry, Coman, Kane

Primo posto in palio

Sono stati segnati oltre 2.5 gol in 11 delle ultime 12 partite del Bayern in tutte le competizioni, e loro stessi hanno segnato 12 gol in due partite della Coppa del Mondo per Club. Hanno una ricchezza di opzioni offensive, e il Benfica probabilmente troverà difficile contenerli. Nel frattempo, ci sono stati 14 gol segnati nelle ultime tre partite di Os Encarnados.

Nessuna delle due squadre è sotto pressione per spingere forte, poiché un pareggio le vedrebbe passare, ma il vincitore si aggiudicherà il primo posto nel Gruppo C. Affronteranno o il Flamengo o, più probabilmente, il Chelsea nella fase a eliminazione diretta, quindi il cammino non è facile. Con questo in mente, potrebbero essere riposati alcuni giocatori?

In ogni caso, queste due squadre hanno già dimostrato la loro capacità di segnare gol negli USA. Con il primo posto in palio, dovrebbero farlo di nuovo.

Scommessa 1: Oltre 2.5 gol a quota 1.85 su Goldbet

Il Bayern sembra letale

Schiacciare l'Auckland è stato un conto, ma i giganti tedeschi sono stati una minaccia per un po' di tempo. Sono passati più di quattro mesi da quando una squadra li ha fermati dal segnare. Con giocatori come Harry Kane, Jamal Musiala e Michael Olise, hanno molte opzioni offensive.

Musiala, che è appena tornato da un infortunio e si è zoppicato nella vittoria per 2-1 contro il Benfica, potrebbe non riprendersi in tempo per iniziare. Se non gioca, Serge Gnabry o Thomas Muller lo faranno, e entrambi sono in grado di segnare. L'unico clean sheet del Benfica nelle ultime sei partite è stato contro i neozelandesi. Questo ha evidenziato le loro debolezze difensive.

Kane è sempre il marcatore più probabile per Die Bayern, ma con così tante opzioni, il Benfica avrà il suo bel da fare. Anatoliy Trubin potrebbe essere tenuto molto occupato - il Bayern ha segnato 2+ gol in nove partite consecutive.

Scommessa 2: Bayern Monaco oltre 1.5 gol a quota 1.85 su NetBet

Magico Michael Olise

Pochi giocatori hanno brillato nella Coppa del Mondo per Club come Olise. È stato coinvolto in quattro dei 10 gol nella vittoria schiacciante sui Navy Blues, e il suo gol vincente in extremis ha assicurato la vittoria contro il Boca Juniors. È l'unico giocatore con cinque gol e assist in questa fase, e il suo gioco complessivo è stato una gioia da vedere.

Pertanto, non sarebbe una sorpresa vederlo giocare ancora una volta un ruolo importante al Bank of America Stadium. Ha raccolto un impressionante 43 G/A nella sua stagione d'esordio al Bayern, e ha tutte le possibilità di aggiungere a quel bottino negli USA. Il francese è stato un protagonista, e Vincent Kompany spera di vedere una ripetizione di quella prestazione.

Olise non sarà l'unico giocatore di cui Bruno Lage sarà preoccupato - ma è sicuramente uno da tenere d'occhio.