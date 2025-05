Quote Vincitore Coppa del Mondo per Club: I Favoriti Europei Meritano il Nostro Sostegno?

La squadra di Carlo Ancelotti non ha brillato in Champions League, ma può arrivare fino in fondo nella Coppa del Mondo per Club?

Il mercato per il vincitore della Coppa del Mondo per Club è altamente competitivo, con il Real Madrid in testa. Data la forza della loro rosa, conviene davvero puntare su di loro?

Coppa del Mondo per Club Lottomatica NetBet Goldbet Real Madrid 4.00 4.00 4.00 Manchester City 4.50 5.00 4.50 Bayern Monaco 6.00 6.50 6.00

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Quote Vincitore Coppa del Mondo per Club

Questa è la prima edizione della Coppa del Mondo per Club nel suo nuovo formato, e c'è molta imprevedibilità intorno all'evento. Un totale di 32 squadre da tutto il mondo si sfideranno in una fase a gironi seguita da turni a eliminazione diretta per determinare il campione.

Manchester City e Chelsea sono in lizza e, con una prestazione piuttosto deludente nei rispettivi campionati nazionali, entrambe sperano di aggiungere un trofeo a una stagione deludente.

Altri pesi massimi europei fanno parte della competizione, inclusi i giganti spagnoli del Real Madrid. Dopo essere stati eliminati dalla UEFA Champions League, sperano di ottenere un altro trofeo importante.

Anche i vincitori della Bundesliga, il Bayern Monaco, sono in corsa. Dopo aver dominato a livello nazionale, il club tedesco ha la possibilità di vincere la Coppa del Mondo per Club per la terza volta.

Real Madrid: I Favoriti di Stretta Misura

Il Real Madrid è il favorito per vincere la competizione secondo la maggior parte dei bookmaker. Dato che il nuovo formato è simile a quello precedente della Champions League, i Blancos sanno come avere successo in questo contesto. Avendo vinto la Coppa dei Campioni 15 volte, hanno battuto i migliori d'Europa in molte occasioni.

Sotto la guida di Carlo Ancelotti, la squadra vanta talento in ogni parte del campo. Con l'imminente acquisizione di Trent Alexander-Arnold, che si aggiunge a stelle come Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Vinicius Jr., l'undici titolare potrebbe essere il migliore della competizione.

Il Real affronta Al Hilal, Salisburgo e la squadra messicana Pachuca nel loro girone. Sulla carta, la squadra di Ancelotti dovrebbe facilmente vincere il girone, il che significherebbe affrontare il secondo classificato del Gruppo G.

Il primo turno delle fasi a eliminazione diretta potrebbe vedere il Real sfidare la Juventus o il Man City. Tuttavia, il Real ha già eliminato la squadra di Pep Guardiola in UCL questa stagione.

Il Real ha già battuto squadre come Atletico Madrid, Salisburgo e Borussia Dortmund - squadre che sono anche nella Coppa del Mondo per Club.

Chiaramente in grado di sconfiggere alcune delle migliori squadre del mondo e con probabilmente la migliore rosa, puntare sul Real per vincere la competizione sembra una scelta intelligente.

Manchester City: Un Compito Difficile

Il Man City è stato eliminato nei play-off della Champions League e non è stato all'altezza del suo solito standard in Premier League.

Il Manchester City affronta la Juventus nel loro girone. Sarà una sfida difficile, dato che la squadra italiana ha già battuto quella di Guardiola 2-0 in Champions League questa stagione. Anche la squadra marocchina Wydad Casablanca e Al-Ain dagli Emirati Arabi Uniti sono nel Gruppo G.

Qualificarsi per la fase successiva significherebbe che il Man City giocherà contro la prima o la seconda del Gruppo H. I loro potenziali avversari potrebbero essere il Real Madrid, il che sarebbe una grande sfida tra i due favoriti assoluti della competizione.

Il Real Madrid ha già battuto il City due volte in Champions League questa stagione, quindi la storia recente suggerisce che la squadra di Guardiola ha un compito arduo davanti a sé. Anche PSG e Inter sono nella competizione, entrambe squadre che il City non è riuscito a battere in UCL.

Date le loro prestazioni contro alcune delle migliori squadre del mondo questa stagione, potrebbe essere meglio evitare di puntare sul Manchester City.

Bayern Monaco: Un'Occasione Esterna?

Il ritorno del Bayern Monaco al vertice del calcio tedesco li ha resi uno dei contendenti forti in vista del torneo.

Il Bayern ha un girone favorevole che potrebbe vincere facilmente. Giocano contro l'Auckland City FC dalla Nuova Zelanda, i giganti argentini del Boca Juniors e il Benfica.

Vincere il girone significa che la squadra di Kompany affronterà il secondo classificato del Gruppo D. I loro potenziali avversari potrebbero essere Chelsea, Esperance, Flamengo o Leon. A parte il Chelsea, le restanti squadre difficilmente daranno problemi al Bayern.

Tuttavia, man mano che ci si avvicina alle fasi a eliminazione diretta, le migliori squadre iniziano a sfidarsi, quindi le partite diventano più impegnative. Il Bayern ha già giocato contro alcune delle squadre in Champions League questa stagione, tra cui PSG, Benfica e Inter.

Il Bayern è stato eliminato dall'Inter nelle fasi a eliminazione diretta della Champions League. Mentre la squadra di Kompany potrebbe aver avuto altre priorità, come vincere la Bundesliga, devono ancora dimostrare il loro valore nelle competizioni a eliminazione diretta questa stagione.

La maggior parte dei bookmaker offre quote generose per il Bayern vincere la Coppa del Mondo per Club. Tuttavia, il Bayern potrebbe non valere la pena di essere sostenuto data la loro eliminazione anticipata in Europa questa stagione.