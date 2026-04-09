Il nostro esperto di scommesse prevede molti gol in questa partita, con Pedri protagonista in una schiacciante vittoria casalinga.

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Si prevede che il Barcellona vinca 4-1 contro il Valencia.

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Il Barcellona ha perso punti per la prima volta nella Liga 2025/26 nell'ultimo incontro. Non erano al loro meglio in un pareggio 1-1 contro il Rayo Vallecano, con l'unico gol arrivato su rigore. I catalani sono a due punti dal Real Madrid in cima alla classifica, avendo battuto Mallorca e Levante nelle prime partite.

Questa è la loro prima partita casalinga della stagione. Tuttavia, ci sono stati nuovi ritardi nei lavori di costruzione al Camp Nou. Di conseguenza, il ritorno a casa del Barça è stato posticipato e questo incontro si terrà all'Estadi Johan Cruyff, con una capacità di 6.000 posti.

Affrontano un Valencia che ha ottenuto la sua prima vittoria due settimane fa. Los Che hanno battuto il Getafe 3-0 al Mestalla. Prima di ciò, avevano pareggiato 1-1 in casa contro la Real Sociedad e perso 1-0 contro l'Osasuna.

Probabili formazioni Barcellona - Valencia

Barcellona: J. Garcia, Martin, Cubarsi, E. Garcia, Koundé, Pedri, Casado, Rashford, Olmo, Yamal, Lewandowski

Valencia: Agirrezabala, Gayà, Copete, Diakhaby, Tàrrega, Foulquier, D. López, Guerra, Santamaría, Rioja, Danjuma

Gol in arrivo nella prima partita casalinga del Barça

Anche se hanno avuto una prestazione sotto tono a Vallecas, il Barcellona ha spesso faticato contro il Rayo negli ultimi anni. Non è il caso con il Valencia, dato che i giganti catalani hanno segnato 18 volte negli ultimi quattro incontri. Tre di questi incontri hanno visto almeno cinque gol in totale, e ci sono tutte le ragioni per aspettarsi di più qui.

Hansi Flick ha a disposizione tutte le opzioni offensive. Marcus Rashford e Robert Lewandowski stanno spingendo per essere inclusi, mentre Raphinha potrebbe essere riposato dopo il suo viaggio internazionale in Sud America. Includendo le amichevoli, il Barça ha una media di 3,86 gol a partita da quando è tornato per la preparazione pre-stagionale.

Tuttavia, sono stati vulnerabili al contropiede in alcune occasioni. L'attaccante del Valencia Arnaut Danjuma ha la velocità per sfruttare la loro linea alta. Con una probabilità implicita del 54,1%, sembra esserci valore nel puntare su almeno quattro gol in questo incontro.

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Padroni di casa per dominare di nuovo il Valencia

Questi club si sono già incontrati due volte nel 2025, e quegli scontri si sono conclusi con vittorie per 7-1 e 5-0 per il Barcellona. Ferran Torres ha segnato quattro volte contro il suo vecchio club nei due incontri, e anche Lamine Yamal ha impressionato in entrambe le occasioni.

Preoccupante per il Valencia, quegli incontri si sono svolti dopo la nomina di Carlos Corberán, che altrimenti ha migliorato le loro fortune. Hanno anche meno qualità in difesa ora, dopo le partenze estive di Giorgi Mamardashvili e Cristhian Mosquera.

Tre dei quattro difensori che hanno concesso sette gol a gennaio sono ancora previsti per iniziare questa partita. Potrebbero trovarsi di fronte a un'altra lunga notte, poiché molti degli attaccanti e centrocampisti del Barça hanno iniziato bene la nuova stagione. La squadra di casa sembra in grado di segnare almeno tre volte, con una probabilità implicita del 57,8%.

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Pedri tira di più

Pur non essendo tipicamente noto per la sua abilità nel segnare, Pedri ha già segnato tre gol in questa stagione in cinque partite ufficiali per club e nazionale. Ha segnato un brillante gol da lunga distanza contro il Levante in Liga, e ha segnato due volte per la Spagna in Turchia lo scorso fine settimana.

I dati sottostanti suggeriscono che gli è stata data più libertà di avanzare e tirare. Il 22enne ha una media di 1,7 tiri a partita nella massima serie spagnola quest'anno, rispetto a solo 0,7 la scorsa stagione. Ha anche una media di un tiro ogni 31,6 minuti durante la pausa internazionale.

Con una probabilità implicita di solo 18,2%, le quote sono lunghe per lui per segnare di nuovo questo fine settimana. Gli scommettitori potrebbero approfittarne, poiché il centrocampista sta mostrando una vera fiducia davanti alla porta.