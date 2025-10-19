Pronostici Atalanta - Lazio: a Bergamo ci aspetta una gara aperta

In una gara con almeno tre gol e firme su entrambi i fronti, i nostri esperti prevedono almeno un punto per l'Atalanta contro la Lazio.

Quote Atalanta - Lazio

Per i bookmaker l'Atalanta parte nettamente favorita contro la Lazio, ma i nostri esperti hanno optato per altri mercati.

Migliori pronostici di Atalanta - Lazio

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Per la sfida fra orobici e biancocelesti, i nostri esperti si aspettano un risultato utile per la "Dea" e almeno tre gol complessivi con firme da entrambe le squadre.

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Come arrivano gli orobici e i biancocelesti al match

Al ritorno dalla sosta, l'Atalanta ospita la Lazio due settimane dopo aver registrato nel derby contro il Como il suo quarto 1-1 nella Serie A 2025/26. Prima del 4-1 contro il Lecce e del 3-0 a Torino festeggiato il 21 settembre, gli uomini di Ivan Juric avevano pareggiato contro il Pisa e a Parma. Poi, lo scorso mese si era chiuso con il pari allo Stadium contro la Juventus.

Dal canto suo, la Lazio giunge a Bergamo a 14 giorni dal 3-3 contro il Torino. Dopo il 3-0 a Genova, la squadra di Maurizio Sarri – per la prima volta in questa stagione – è rimasta imbattuta per due gare consecutive.

Nelle prime quattro giornate, i biancocelesti avevano mosso la classifica esclusivamente con il 4-0 contro l'Hellas Verona. Dopo lo 0-2 a Como del 24 agosto e finita la prima sosta, la Lazio aveva incassato gli 0-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo e contro la Roma.

Probabili formazioni di Atalanta - Lazio

Atalanta: Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, De Roon, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana, Krstovic

Carnesecchi, Djimsiti, Hien, Scalvini, De Roon, Pasalic, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Sulemana, Krstovic Lazio: Provedel, Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic, Cancellieri, Noslin, Pedro

Atalanta - Lazio: ci aspettano almeno tre marcature?

La Lazio ha siglato sei delle sue dieci reti nella Serie A 2025/26 nelle ultime due giornate. Dopo essersi sbloccata con il 3-0 a Marassi contro il Genoa, penultimo in classifica, ha aperto ottobre con il 3-3 contro il Parma. Prima, gli undici di Maurizio Sarri avevano insaccato solo a fine agosto nel 4-0 contro l'Hellas Verona, che ha collezionato un punto in più del "Grifone".

Ora i biancocelesti sfidano alla New Balance Arena un'Atalanta che ha concesso quantomeno un gol in tutte le finora sei uscite in questo campionato. Dopo quelli contro il fanalino di coda Pisa, a Parma e sul campo della Juventus, contro il Como è arrivato il quarto 1-1. Ma gli orobici hanno anche trovato il 4-1 contro il Lecce, il 3-0 a Torino e – in Champions – il 2-1 contro il Bruges.

Visti questi risultati, il segno Over 2.5 rientra fra i pronostici plausibili per la gara fra Atalanta e Lazio.

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Insaccheranno sia gli orobici sia i biancocelesti?

Cinque delle finora sei uscite dell'Atalanta in questo campionato hanno visto entrambe le contendenti andare in gol. L'unica eccezione, il 3-0, era arrivato dopo gli 1-1 contro il Pisa e a Parma, seguiti dal 4-1 contro il Lecce. Poi, la squadra di Juric ha registrato gli 1-1 contro la Juventus e contro il Como, intramezzati dal 2-1 contro il Bruges.

La Lazio giunge a Bergamo dopo il 3-0 di Marassi contro il Genoa e il 3-3 contro il Torino. Seppur contro squadre della seconda metà della classifica, le "Aquile" hanno timbrato il cartellino sei volte in due gare. Si tratta di un netto miglioramento rispetto alle prime quattro giornate, con altrettanti gol nel successo casalingo contro l'Hellas Verona.

Dunque, la combo Over 2.5 + No Goal è da tenere d'occhio in vista dell'incontro alla New Balance Arena.

Scommessa 2: Over 2.5 + No goal a quota 2.27 su NetBet

Atalanta - Lazio: la "Dea" manterrà la sua imbattibilità?

Con il 4-1 contro il Lecce e il 3-0 in casa del Toro – oltreché con i quattro 1-1 – l'Atalanta è ancora imbattuta in questo campionato. È vero che gli uomini di Juric avevano perso punti contro squadre dell'ultimo terzo della classifica. Ma, allo stesso tempo, dopo quelli contro il Pisa e a Parma sono arrivati quelli allo Stadium contro la Juventus e contro il Como, entrambi nelle prime otto.

Inoltre, la Lazio ha trovato i tre punti esclusivamente con il 4-0 contro l'Hellas Verona e il 3-0 a Genova. In altri termini, la squadra di Sarri ha sconfitto le squadre che occupano il terzultimo e il penultimo posto. Ha invece – per esempio – registrato lo 0-1 contro il neopromosso Sassuolo e il 3-3 contro un Torino quintultimo in graduatoria.

Considerando i rendimenti, la combo Doppia Chance 1X + Over 2.5 + Goal è un evento realistico nella sfida tra Atalanta e Lazio.

Scommessa 3: Doppia Chance 1X + Over 2.5 + Goal a quota 2.75 su Lottomatica

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