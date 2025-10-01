Pronostici AS Roma - Lille: i pragmatici Lupi pronti a prosperare a Roma

Il nostro esperto di scommesse suggerisce che i Lupi usciranno vittoriosi contro i loro avversari francesi a Roma. Tuttavia, potrebbe essere una partita piuttosto serrata.

Pronostici AS Roma - Lille: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per AS Roma - Lille

AS Roma vincente a quota 1.70 su Lottomatica

Meno di 2.5 gol a quota 1.90 su Goldbet

AS Roma vincente senza subire gol a quota 1.17 su Netbet

La Roma dovrebbe vincere 2-0 contro il Lille.

Quote AS Roma vs Lille

AS Roma vs Lille Sisal Netbet William HIll AS Roma 1.72 1.70 1.71 Pareggio 3.75 3.85 3.90 Lille 4.75 4.75 4.80

Per saperne di più sulla competizione è possibile visitare i portali ufficiali degli operatori. Inoltre i lettori possono consultare

La nostra guida al codice bonus bet365, iniziative di questo operatore e iscrizione

La nostra pagina dedicata ai migliori bonus scommesse di benvenuto per nuovi utenti.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

La AS Roma ha avuto un inizio di stagione molto solido finora, vincendo cinque delle sue sei partite in tutte le competizioni. Ha mantenuto la porta inviolata in quattro occasioni e si dimostra difficile da battere. Gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno già battuto un avversario francese in questa stagione e cercheranno di farlo di nuovo questa settimana.

Il Lille, invece, è stato piuttosto incostante. Ha ottenuto grandi risultati, come battere il Monaco e travolgere il Lorient 7-1. Tuttavia, ha anche perso alcune partite e mostrato vulnerabilità in difesa. Ha subito nove gol in sette partite e ha perso 1-0 in casa contro il Lione durante il weekend.

Probabili formazioni AS Roma - Lille

AS Roma: Svilar, Hermoso, Mancini, Ndicka, Rensch, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas, Soule, El Shaarawy, Ferguson

Lille: Bodart, Santos, Ngoy, Mbemba, Verdonk, Bentaleb, Bouaddi, Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui, Giroud

A Roma, comandano i Romani

Gasperini sarà molto soddisfatto di come la sua AS Roma ha iniziato la stagione, con l'unico passo falso rappresentato dalla sconfitta per 1-0 contro il Torino. Ha già superato Bologna e Lazio ed è terza in classifica al momento, a pari punti con AC Milan e Napoli. I Lupi hanno anche vinto le ultime tre partite e hanno iniziato con una vittoria battendo il Nizza nell'ultima uscita.

Con il Lille non così dominante, gli italiani vedranno buone possibilità di fare due su due in casa. Les Dogues hanno avuto bisogno di un gol nel finale di Olivier Giroud per superare lo SK Brann alla prima giornata, e ciò avveniva nel loro stadio. È chiaro perché i padroni di casa siano favoriti per questo incontro.

I Romani hanno la qualità e la forma per trionfare qui, e il Lille dovrà migliorare il proprio gioco se vuole ottenere un risultato.

Scommessa 1: AS Roma vincente a quota 1.70 su Lottomatica

Non si prevede una passeggiata

Dovrebbe essere una partita relativamente serrata. Tutte le prime cinque partite della Roma in tutte le competizioni sono state decise da un solo gol, e ha segnato solo due volte anche contro il Verona in difficoltà. Sarebbe una sorpresa vedere i padroni di casa travolgere gli avversari.

Il Lille ha subito tre gol in due occasioni questa stagione - contro Brest e Lens - entrambe le volte in trasferta. Con la Roma che non ha particolari goleador in forma, ci aspettiamo una partita con pochi gol.

Una volta che Paulo Dybala e Leon Bailey torneranno dall'infortunio, si potrebbe pensare che il conteggio dei gol della Roma aumenterà, ma per ora rimangono fuori per infortunio. La loro assenza offre a Genesio un po' meno da pianificare. Tuttavia, anche lui affronta i suoi problemi, con Benjamin Andre, Thomas Meunier, Romain Perraud, Alexsandro e Berke Ozer tutti fuori dai giochi.

Ci aspettiamo una prestazione professionale dagli uomini di Gasperini piuttosto che una vittoria schiacciante.

Scommessa 2: Meno di 2.5 gol a quota 1.90 su Goldbet

La forza maggiore dei Giallorossi

La Roma non segna molti gol; nove squadre di Serie A hanno segnato più di loro nella stagione 2025/26 finora. Quello che ha, tuttavia, è una difesa incredibilmente solida, attualmente la migliore del campionato. Gli italiani hanno subito solo un gol in campionato fino ad ora e si dimostrano piuttosto risoluti.

Questo è un problema per il Lille, che non è riuscito a segnare in due delle ultime tre partite. Ha segnato due gol contro il Brann nella sua ultima partita di Europa League, ma la Roma a Roma è una sfida diversa. Gasperini sarà desideroso di vedere i suoi difensori continuare il loro buon lavoro.

C'è ogni possibilità che il Lille incontri difficoltà allo Stadio Olimpico. Sono ancora fortemente dipendenti da un Giroud di 39 anni. Hamza Igamane è un'altra minaccia, ma i padroni di casa si fideranno di riuscire a tenerlo a bada.