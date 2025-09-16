Pronostici Ajax – Inter: I nerazzurri torneranno al successo?

Secondo i nostri esperti, l'Inter tornerà da Amsterdam con almeno un punto in una sfida da almeno tre reti complessive.

Migliori pronostici di Ajax - Inter

Di seguito qualche spunto per scommesse per la sfida nella prima giornata in Champions League tra Ajax e Inter. Ecco alcune quote interessanti:

Over 2.5 a quota 1.69 su William Hill

Goal + Over 2.5 a quota 1.93 su Sisal

Doppia chance X2 a quota 2.60 su Snai

I nostri esperti si aspettano un risultato utile per l'Inter e almeno tre reti complessive.

Quote Ajax - Inter

Nonostante le recenti sconfitte, l'Inter resta favorita per i bookmaker nella gara contro l'Ajax. I nostri esperti hanno però esplorato altre opzioni.

Ajax vs Inter Sisal William Hill Snai Ajax 4.00 3.80 3.85 Pareggio 3.75 3.80 3.85 Inter 1.85 1.87 1.85

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Come arrivano i "Lancieri" e i nerazzurri al match

L'Inter giunge ad Amsterdam in cerca di riscatto dopo il 3-4 di sabato nel "Derby d'Italia" sul campo della Juventus. Una sconfitta che lascia ancor più amaro in bocca ai nerazzurri, considerando che erano passati in vantaggio al 76', prima del doppio colpo bianconero.

Così, la squadra di Cristian Chivu ha incassato la seconda sconfitta consecutiva. Prima della sosta, l'Inter aveva infatti perso 1-2 contro l'Udinese, dopo aver sbloccato la gara in casa al 17'. Sembra già lontano il 5-0 rifilato al Torino il 25 agosto, sempre a San Siro.

L'Ajax, dal canto suo, è ancora imbattuto in Eredivisie con tre vittorie e due pareggi, ma finora ha affrontato solo squadre da metà classifica in giù. Ad agosto, i "Lancieri" avevano alternato due 2-0 casalinghi contro Telstar e Heracles a due pareggi in trasferta: il 2-2 con i Go Ahead Eagles e l'1-1 col Volendam. Sabato, gli uomini di John Heitinga hanno battuto – sempre davanti al proprio pubblico – lo Zwolle per 3-1.

Probabili formazioni di Ajax - Inter

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts

Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Berghuis, Weghorst, Godts Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram

Ajax - Inter: si prospetta una sfida da almeno tre gol?

In cinque delle sei uscite dell'Inter da inizio agosto in poi si sono viste almeno tre reti. Prima del 2-0 contro l'Olympiacos nella prova generale a Bari, erano arrivati il 2-2 a Monza e il 2-1 a Montecarlo. Poi i nerazzurri avevano esordito in campionato con il 5-0 sul Torino, prima di incassare l'1-2 contro l'Udinese e il 3-4 allo Stadium contro la Juventus.

Dopo lo 0-3 incassato a fine luglio a Como, l'Ajax aveva chiuso la preparazione con il 2-2 contro il Monaco. Nella Eredivisie, i "Lancieri" hanno affrontato finora solo squadre da metà classifica in giù. Alla Johan Cruijff Arena avevano inanellato due 2-0 contro Telstar ed Heracles, seguiti dal 3-1 sullo Zwolle. In trasferta, invece, non sono andati oltre il 2-2 con i Go Ahead Eagles e l'1-1 col Volendam.

Alla luce di questi rendimenti, il segno Over 2.5 è uno scenario da tenere d'occhio nella sfida tra Ajax e Inter.

Scommessa 1: Over 2.5 a quota 1.69 su William Hill

Ad Amsterdam ci saranno reti da entrambe le parti?

In quattro delle sei gare disputate dall'Inter dopo il Mondiale per club hanno segnato entrambe le squadre. Prima del 2-0 contro l'Olympiakos, i nerazzurri – al netto dei calci di rigore – avevano registrato il 2-1 in casa del Monaco e il 2-2 a Monza.

Poi, alla prima in Serie A sotto la guida di Chivu, era arrivato il 5-0 contro il Torino. A seguire, l'1-2 contro l'Udinese e il 3-4 allo Stadium contro la Juventus.

L'Ajax ospita i nerazzurri quattro giorni dopo il 3-1 rifilato allo Zwolle, attualmente a metà classifica. I "Lancieri" hanno così concesso il primo gol casalingo del nuovo campionato. In trasferta, contro due squadre della seconda metà della classifica, hanno pareggiato 2-2 con i Go Ahead Eagles e 1-1 col Volendam.

Anche considerando il 2-2 dell'Ajax contro il Monaco, i nostri esperti ritengono che la combo Goal + Over 2.5 sia uno scenario realistico per la sfida alla Johan Cruijff Arena.

Scommessa 2: Goal + Over 2.5 a quota 1.93 su Sisal

Ajax - Inter: i nerazzurri usciranno imbattuti dalla Cruijff Arena?

Dopo il 2-2 contro il Monaco, l'Ajax ha vinto tutte e tre le ultime gare giocate davanti al proprio pubblico. Ma è altrettanto vero che i "Lancieri" non hanno affrontato squadre della top 8, e che il livello della Eredivisie resta lontano da quello delle big di Serie A. Lo aveva dimostrato, seppur in amichevole a luglio, lo 0-3 subìto a Como.

Inoltre, dopo il 2-0 contro il Telstar, la squadra di Heitinga ha mantenuto la porta inviolata solo nel 2-0 sull'Heracles. Prima del 3-1 contro lo Zwolle di sabato, in trasferta non era andata oltre il 2-2 con i Go Ahead Eagles e l'1-1 a Volendam.

L'Inter, dal canto suo, arriva dal 3-4 sul campo della Juventus, dopo essere passata in vantaggio al 76' per 3-2. Prima delle due battute d'arresto con i bianconeri e con l'Udinese (1-2), aveva esordito in Serie A con il netto 5-0 sul Torino.

Considerando questi risultati, la combo Doppia Chance X2 + Goal + Over 2.5 rientra tra i pronostici più plausibili per la sfida di Amsterdam.