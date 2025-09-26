Pronostici AC Milan - Napoli: sostenendo i campioni per vincere

Il nostro esperto di scommesse prevede una battaglia serrata. Tuttavia, il recente record del Napoli suggerisce che potrebbero lasciare Milano con una vittoria.

Pronostici AC Milan - Napoli: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere

Migliori scommesse per AC Milan - Napoli

Doppia chance - Napoli/Pareggio 2.20 su Lottomatica

Entrambe le squadre segnano - Sì 1.80 su Goldbet

Marcatore in qualsiasi momento - Christian Pulisic 3.75 su Netbet

Ci aspettiamo una vittoria per 2-1 del Napoli.

Quote AC Milan vs Napoli

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Quote maggiorate Milan - Napoli

Ecco le quote maggiorate di oggi per la quinta giornata di Serie A:

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

L'AC Milan è rimasto scioccato nella giornata di apertura, subendo una sconfitta casalinga per 2-1 contro la Cremonese. Tuttavia, i Rossoneri si sono ripresi vincendo tre partite consecutive di Serie A senza subire gol, la prima volta dal febbraio 2023.

Nonostante l'assenza di Massimiliano Allegri contro l'Udinese lo scorso weekend, la sua squadra ha vinto con un netto 3-0. Questa vittoria ha posizionato il Milan al terzo posto in classifica, a soli tre punti dai leader e prossimi avversari, il Napoli.

Da quando Antonio Conte ha preso il comando, il Napoli ha vinto nuovamente lo Scudetto e ha fatto acquisti incredibili per il club. Inoltre, ha trasformato giocatori rifiutati in stelle della sua squadra.

I Partenopei sono in una buona posizione, avendo iniziato la difesa del titolo in modo scintillante. Attualmente guidano il gruppo con due punti di vantaggio, con un record del 100% dopo le prime quattro partite.

Gli uomini di Conte sono nella serie di imbattibilità più lunga nei top cinque campionati d'Europa, con 16 partite senza sconfitte. Una vittoria domenica sera metterebbe distanza tra loro e il Milan.

Probabili formazioni AC Milan - Napoli

AC Milan: Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán, Pulisic, Giménez

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola, Gilmour, Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay, Højlund

Partita emozionante per i visitatori

Nonostante l'eccellente ripresa del Milan dalla sconfitta iniziale, affrontare i campioni sarà un compito difficile. Tutte le loro vittorie sono state contro squadre di bassa classifica, il che solleva preoccupazioni sulla loro forma contro avversari più forti.

Il Milan ha vinto solo una delle sue partite contro le sette squadre che lo hanno superato la scorsa stagione (cinque pareggi, otto sconfitte). Questo è un grande problema per Allegri in vista di questa partita. Anche la storia recente degli scontri diretti non è favorevole.

Il Napoli ha battuto il Milan due volte la scorsa stagione, inclusa una vittoria per 2-0 nella partita corrispondente. I visitatori hanno vinto tre delle loro ultime quattro visite di campionato a San Siro (una sconfitta). È probabile che segnino almeno domenica, considerando la loro forma complessiva in trasferta in Serie A.

Scommessa 1: Doppia chance - Napoli/Pareggio 2.20 su Lottomatica

Difficoltà difensive

La caratteristica più notevole di entrambe le squadre è stata la loro difesa. Avendo subito solo un gol, solo la Roma ha concesso meno gol di Milan e Napoli, che ne hanno rispettivamente due e tre in questa stagione. Tuttavia, i visitatori condividono questo record difensivo con altri cinque club.

Entrambi gli allenatori si vantano di mantenere la difesa solida. I padroni di casa hanno mantenuto la porta inviolata per quattro partite consecutive, e il Napoli ha registrato quattro partite senza subire gol nelle ultime cinque trasferte in Serie A.

Tuttavia, con sette e nove gol segnati rispettivamente in sole quattro partite, è probabile che entrambe le squadre segnino. Inoltre, i visitatori hanno subito due gol in due partite consecutive, inclusa la neo-promossa Pisa la scorsa settimana.

Questa potrebbe essere un'opportunità per i padroni di casa, che hanno segnato tre gol in ciascuna delle loro ultime due partite in tutte le competizioni. Inoltre, dato che Alessandro Buongiorno è improbabile che giochi, i visitatori potrebbero avere alcuni problemi difensivi.

Scommessa 2: Entrambe le squadre segnano - Sì 1.80 su Goldbet

Christian clinico

Rafael Leão non ha ancora fatto un'apparizione in Serie A per il Milan in questa stagione, a causa di un infortunio al polpaccio. Si prevede che torni questo weekend, ma non sarà abbastanza in forma per iniziare. Christian Pulisic ha preso il suo posto e ha giocato bene in sua assenza.

L'attaccante americano ha segnato tre volte nelle sue ultime due apparizioni e ha fornito un assist nel processo. I suoi tre gol in campionato rappresentano il 43% dei gol totali del Milan in Serie A. Nonostante sia partito dalla panchina nella partita di Coppa Italia durante la settimana, è entrato e ha segnato dopo soli tre minuti.

Pulisic sarà la principale minaccia offensiva per i padroni di casa poiché è un marcatore prolifico. Pertanto, è probabile che segni per il Milan domenica.