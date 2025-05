Quote Vincitore Premier League: si apre la sfida per i favoriti della stagione 2025/26

I Reds sfidano Arsenal e City; con un’estate di cambiamenti in arrivo, tutti e tre i club dovrebbero rafforzarsi.

Mentre il Liverpool festeggia nuovamente il titolo di campione d'Inghilterra, l'attenzione si sposta sulla stagione 2025/26. Hanno quello che serve per vincere ancora?

È troppo presto per scoprire le quote vincente Premier League della prossima stagione, ma gli appassionati di calcio inglese possono ancora seguire l'adrenalina del football britannico attraverso la Finale di FA Cup che si disputerà sabato 17 Maggio ore 17:30. Che la vincitrice possa essere tra le favorite della Premier del prossimo anno?

Quote Vincente FA Cup Lottomatica NetBet Goldbet Crystal Palace 3.00 3.05 3.00 Manchester City 1.35 1.33 1.35

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Tutte le quote vincente Premier League ed altre competizioni inglesi sono disponibili sulle piattaforme dei bookmaker online. In aggiunta i lettori hanno la possibilità di visitare

la nostra pagina dedicata ai top siti scommesse con streaming degli eventi

la nostra guida al codice promozionale Betsson, bonus benvenuto e info su questo nuovo operatore.

Premier League Vincitore 2025/26

La squadra di Arne Slot ha navigato verso il titolo alla fine, vincendo il loro 20° trofeo di massima serie con partite di anticipo. L'Arsenal non è riuscito a tenere il passo, il Manchester City ha avuto un periodo di cattiva forma, e il Liverpool è riuscito a capitalizzare. Tuttavia, quel divario dovrebbe ridursi con grandi trasferimenti in vista.

Oltre a Chelsea e Newcastle United, sembra che nessuna squadra possa sfidare l'attuale 'Grande Tre'. Il forte finale del City suggerisce che è tornato alla normalità, e i Gunners hanno mostrato il loro potenziale nel loro percorso in Champions League. Entrambi possono fare grandi passi avanti se firmeranno i giocatori giusti.

Trent Alexander-Arnold se ne va e avrà bisogno di un sostituto. Kevin De Bruyne si trasferisce dopo un'era di grande successo. Per quanto riguarda l'Arsenal, la grande domanda è se Mikel Arteta riuscirà a portare i giocatori giusti per aiutare la sua squadra a fare finalmente il passo successivo.

Liverpool

Slot ha dimostrato di essere in grado di massimizzare ciò che ha a disposizione nella sua prima stagione. È stato un piacere vedere il Liverpool per gran parte del 2024/25, e vorranno costruire su questo la prossima stagione. Non è questione di se miglioreranno - lo faranno - ma di quanto i loro rivali riusciranno a recuperare.

Alexander-Arnold se ne va, e sarà difficile da sostituire. Tuttavia, assicurarsi nuovi contratti per Mo Salah e Virgil van Dijk nonostante molte voci di trasferimento è una grande vittoria per Anfield. Tre dei loro giocatori chiave hanno ormai superato i 30 anni, e sebbene abbiano ancora molto da dare, la squadra ha bisogno di un po' di energia più giovane.

Il Liverpool ha una grande base da cui partire. Tuttavia, il loro successo potrebbe dipendere dalla loro performance durante l'estate. Saranno comunque in corsa per il titolo. Il Liverpool sarà in lizza, ma potrebbe non vincere.

Arsenal

I Gunners sono andati vicini nel 2024/25, ma non sono riusciti a fare l'ultimo passo. Erano quasi in corsa per il titolo e quasi hanno conquistato la Champions League. Tuttavia, alla fine sono mancati a causa di infortuni e forse di una mancanza di mentalità da grande partita.

Quello che Mikel Arteta deve fare quest'estate è chiaro a molti. Ad esempio, hanno creato molte opportunità nella loro partita contro il Paris Saint-Germain, ma non sono riusciti a segnare. Se firmeranno un vero attaccante quest'estate, li spingerà in avanti.

A differenza del Liverpool, i loro giocatori chiave sono ancora giovani. Infatti, molti dei loro giocatori chiave hanno 26 anni o meno. L'esperienza di questa stagione sarà inestimabile. Hanno bisogno solo di pochi trasferimenti intelligenti per sfidare seriamente il titolo.

L'Arsenal dovrebbe ridurre il divario, ma potrebbe non essere ancora pronto per vincere.

Manchester City

La scorsa stagione del City è stata insolita. Alcuni risultati e prestazioni erano difficili da spiegare. Alla fine, sono caduti drasticamente al di sotto dei loro standard. Sarebbe una sorpresa se Pep Guardiola e il club lasciassero che accada di nuovo.

Come i Reds, il City sta attraversando alcuni cambiamenti. Kevin De Bruyne se ne va dopo un periodo di grande successo, e potrebbe non essere l'unico a partire. Hanno anche un gruppo entusiasmante di giocatori di 24 anni o meno, e miglioreranno solo.

Tutti si aspettano un grande investimento durante l'estate. Pertanto, Guardiola farà tutto il possibile per riportare il City al vertice. Sono pronti a finire la stagione in modo forte e probabilmente vinceranno la FA Cup. Il City tornerà con una vendetta. Inoltre, hanno la capacità di investire pesantemente per risolvere i problemi.

Al momento, sembrano la scommessa migliore per vincere il campionato nel 2025/26.