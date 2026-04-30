Perché questo è il momento giusto per puntare sui gol in Serie A

La Serie A non ha regalato finora molto spettacolo in termini di reti. Tuttavia, le settimane finali sono solitamente caratterizzate da un numero elevato di gol. Questi sei match rappresentano il punto di ingresso perfetto.

Serie A (Giornate 35 e 36) Mercato Betting Lottomatica Goldbet Netbet Como - Napoli GG & Over 2.5 2.50 2.50 1.90 Pisa - Lecce GG 2.05 2.05 2.05 Inter - Parma GG & Over 2.5 2.40 2.40 2.20 Milan - Atalanta GG & Over 2.5 2.10 2.10 2.10 Parma - Roma GG 2.00 2.00 2.00 Fiorentina - Genoa Over 2.5 2.10 2.10 2.20

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La siccità prima della tempesta

L'attuale stagione di Serie A ha fatto registrare un record non proprio invidiabile. In 185 delle 340 partite giocate finora (54,4%), almeno una squadra non è riuscita a segnare. Si tratta della percentuale più alta da quando il campionato è stato ampliato a 20 squadre nella stagione 2004/05.

I numeri parlano chiaro. Ci sono già stati 32 pareggi a reti bianche, che rappresentano quasi il 10% delle gare totali. Questo dato supera già di quattro unità il totale dell'intera stagione 2024/25, nonostante manchino ancora 40 partite da disputare.

La media dei gol a partita è attualmente di 2,43. Solo nel 45,6% dei match si è verificato il segno GG (entrambe le squadre a segno), mentre solo il 45,9% degli incontri è terminato con un esito Over 2.5.

Tuttavia, le ultime settimane di una stagione di Serie A raccontano solitamente una storia diversa. Nelle ultime quattro giornate del 2024/25, il numero totale di reti è aumentato drasticamente.

La 35ª giornata della scorsa stagione produsse 19 gol, ma i tre turni finali ne fecero registrare rispettivamente 30, 30 e 31. Si è passati quindi a una media di 2,75 gol per partita, ben al di sopra della media stagionale 2024/25 che si era attestata a 2,56.

Le ragioni sono semplici. Le squadre di metà classifica, ormai senza obiettivi concreti, allentano i ranghi difensivi. Le formazioni in lotta per la salvezza abbandonano ogni prudenza, mentre chi insegue l'Europa è costretto a cercare il risultato a ogni costo. Inevitabilmente, i gol iniziano a fioccare.

I seguenti sei match – tre della 35ª giornata e tre della 36ª – offrono chiare opportunità per puntare su mercati di nicchia. I segni "GG" e "Over 2.5" possono garantire ottimi profitti prima della fine del campionato.

Como - Napoli - Spettacolo e gol ai vertici della classifica (35ª giornata)

Le ambizioni europee del Como restano intatte. La compagine guidata da Cesc Fàbregas si trova a quota 61 punti, a pari merito con la Roma e a sole tre lunghezze dalla Juventus, attualmente quarta. Il sogno di un piazzamento tra le prime quattro è ancora realizzabile e l'ultima vittoria per 2-0 contro il Genoa ha messo fine a un digiuno di successi che durava da quattro partite.

Dal punto di vista statistico, sei delle ultime otto sfide dei lariani hanno fatto registrare l'esito Over 2.5; complessivamente, 18 delle 34 partite disputate finora hanno superato questa soglia.

Il Napoli non manca certo di motivazioni. I campioni in carica si trovano a 10 punti di distanza dall'Inter e, con lo Scudetto ormai virtualmente irraggiungibile, l'obiettivo prioritario è blindare il secondo posto, insidiato dal Milan distante solo due punti.

I partenopei detengono il primato della lega per gol segnati in trasferta nei primi 15 minuti di gioco. Inoltre, solo uno degli ultimi cinque incontri della squadra azzurra è terminato con un esito Under 2.5.

Entrambe le formazioni vantano una qualità offensiva indiscutibile a fronte di alcune vulnerabilità difensive. Con in palio posizioni europee e prestigio, il pronostico pende verso una gara aperta e ricca di capovolgimenti di fronte.

Pisa - Lecce – La disperazione salvezza genera gol (35ª giornata)

Il Pisa occupa l'ultima posizione in classifica con 18 punti, a una sola lunghezza dall'Hellas Verona. In caso di sconfitta questo weekend, i toscani potrebbero diventare la prima squadra ufficialmente retrocessa: la disperazione, in questi casi, è una potente molla motivazionale. Nonostante abbiano segnato un solo gol nelle ultime cinque partite, si trovano di fronte all'avversario sulla carta più abbordabile delle ultime settimane.

Il Lecce vanta 29 punti, uno in più della Cremonese che occupa la zona play-out. I salentini sono reduci da due pareggi consecutivi, ma proprio come i loro avversari, hanno trovato la via della rete solo una volta nelle ultime cinque uscite.

Si tratta del classico scontro diretto da "sei punti". Entrambe le compagini sono consapevoli che un pareggio non servirebbe a nessuno; l'attacco sarà l'unica opzione per riscattare le rispettive stagioni. La posta in palio garantisce che entrambe le squadre giocheranno a viso aperto.

Inter - Parma – Una festa Scudetto ricca di emozioni (35ª giornata)

L'Inter ha l'opportunità di alzare il suo 21° Scudetto in casa, davanti ai propri tifosi, come non accadeva dal 1989. Dalla sconfitta nel derby di Milano, i nerazzurri hanno inanellato una striscia di sette risultati utili consecutivi tra tutte le competizioni.

La squadra di Inzaghi ha segnato almeno tre gol in ognuna delle quattro vittorie ottenute in questo parziale. Tuttavia, la solidità difensiva non è stata costante: l'unico "NG" (Clean Sheet) nelle ultime sette partite di campionato è arrivato contro il Cagliari due turni fa.

Il Parma è imbattuto da quattro partite ed è sempre andato a segno in questo periodo, pur non segnando mai più di una rete a match. Ci si aspetta che i Crociati possano trovare il gol contro una retroguardia nerazzurra che, nelle ultime battute della stagione, tende a concedere qualcosa di troppo.

Sei degli ultimi sette confronti diretti tra queste due squadre sono terminati con l'esito Over 2.5 e il segno GG.

Per quanto riguarda il mercato dell'Over 2.5, ben 19 delle 34 partite disputate dall'Inter hanno superato questa soglia, dato che rappresenta il secondo valore più alto di tutta la Serie A a pari merito con altre formazioni. Ci sono tutti i presupposti affinché la festa Scudetto si trasformi in un match ricco di reti.

Milan - Atalanta – Scontro tra rivali europee (36ª giornata)

I rossoneri occupano la terza posizione, ma la certezza di un posto nella prossima Champions League sta vacillando, con la Juventus che insegue a breve distanza. Il Milan ha faticato a trovare la via del gol nelle ultime uscite e un San Siro gremito chiederà a gran voce una reazione d'orgoglio.

L'Atalanta si trova a sette punti dalla Roma, che occupa lo slot per la Conference League. Entrambe le formazioni hanno l'obbligo di dare il massimo per assicurarsi il miglior piazzamento europeo possibile.

Finora, solo 14 delle 34 partite del Milan in questa stagione hanno fatto registrare l'esito Over 2.5; lo stesso vale per appena 13 incontri della Dea. Tuttavia, il contesto attuale è mutato: la necessità viscerale di punti spingerà le squadre ad abbandonare la prudenza difensiva. A Milano è lecito attendersi una sfida aperta e ricca di ribaltamenti di fronte.

Parma - Roma – Entrambe le squadre a segno (36ª giornata)

La Roma è attualmente appaiata al Como e si trova a soli tre punti dalla zona Champions occupata dalla Juventus. Analizzando il calendario rimanente, ogni scenario è ancora aperto per i giallorossi.

Il Parma, dodicesimo in classifica, punta a chiudere il campionato nella parte sinistra del tabellone, distando quattro lunghezze dal Sassuolo decimo. Entrambe le compagini hanno obiettivi chiari per questo finale di stagione.

Per i ducali si tratta della terza sfida contro una "top six" nelle ultime cinque giornate. La qualità offensiva della Roma è indiscutibile, nonostante persistano alcune lacune strutturali; dal canto suo, il Parma ha già ampiamente dimostrato di poter impensierire le grandi del campionato.

Considerata la posta in palio, è difficile prevedere una partita bloccata tatticamente. Il pronostico più interessante è il segno GG, con entrambe le squadre pronte a colpire.

Fiorentina - Genoa – Fuochi d'artificio di metà classifica a Firenze (36ª giornata)

Fiorentina e Genoa sono vicine di casa nella parte destra della classifica, separate da una manciata di punti. Entrambe le squadre hanno deluso le aspettative in questa stagione, ma nelle ultime uscite hanno mostrato una spiccata propensione offensiva.

Il Genoa ha fatto registrare l'esito Over 2.5 in 19 delle 34 partite disputate, il secondo dato più alto della Serie A a pari merito. Le partite dei Rossoblù viaggiano a una media di 2,6 gol per incontro.

La Fiorentina, dal canto suo, ha visto terminare 18 delle sue 34 gare con più di due reti totali, posizionandosi al terzo posto in questa speciale classifica statistica. La Viola mantiene una media di 2,4 gol a partita, portando la media combinata delle due squadre esattamente sulla soglia dei 2,5 gol.

È molto probabile che tale limite venga superato sul prato dello Stadio Artemio Franchi.