Come scommettere sulle rimonte delle squadre inglesi nei ritorni di Champions League

Il Liverpool punta a ribaltare lo svantaggio di 1-0 contro il Galatasaray. Nel frattempo, Manchester City, Tottenham e Chelsea sono attesi da sfide decisamente più impervie per staccare il pass per il turno successivo.

Mercati per i ritorni di Champions League Lottomatica Goldbet Netbet Liverpool Handicap Europeo -2 vs Galatasaray 2.60 2.60 2.30 Primo Tempo - Man City vincente vs Real Madrid 1.91 1.91 1.60 Chelsea vincente & GG vs PSG 3.30 3.30 2.80

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Sei club ma nessuna vittoria: settimana europea da incubo per la Premier League

In una settimana da record che ha visto ben sei club inglesi protagonisti nella fase a eliminazione diretta della Champions League, la prestazione più convincente è arrivata dal Newcastle. Il Barcellona ha faticato a contenere la fisicità dei Magpies, ma un rigore nel finale ha negato alla squadra di Eddie Howe una vittoria storica.

L’Arsenal, tra i favoriti per il titolo, non è andato oltre l’1-1 sul campo del Bayer Leverkusen, restando comunque il principale candidato al passaggio del turno per il match di ritorno. Anche per il Liverpool le stime dei bookmaker indicano una probabilità implicita del 73.3% di qualificazione, nonostante la sconfitta di misura.

Scenario ben diverso per le altre rappresentanti della Premier League. Il Chelsea è stato travolto per 5-2 dai campioni in carica del PSG, mentre l’Atletico Madrid ha inflitto lo stesso passivo al Tottenham. La sorpresa maggiore è arrivata però dal Manchester City, crollato con un netto 3-0 contro una delle versioni meno brillanti del Real Madrid degli ultimi anni.

Fatta eccezione per il Newcastle, tutti i club inglesi godranno del fattore campo al ritorno. Tuttavia, la storia della competizione insegna che rimontare tre gol di scarto è un’impresa ai limiti dell’impossibile.

Nella storia della UCL, solo una volta una squadra di Premier League è riuscita a ribaltare un simile passivo in un turno a eliminazione diretta: il celebre 4-0 del Liverpool ad Anfield contro il Barcellona nel 2019, dopo aver perso l'andata per 3-0.

In totale, una rimonta da tre gol di svantaggio si è verificata solo in quattro occasioni. Il primato assoluto spetta ancora al Barcellona che, nel 2017, riuscì a ribaltare il 4-0 subito all'andata contro il PSG.

Quali squadre inglesi hanno più chance di rimonta?

Il Liverpool si trova davanti al compito meno arduo tra le squadre chiamate a inseguire. I Reds arrivavano da una striscia di cinque vittorie nelle precedenti sei partite ufficiali prima dello scivolone di Istanbul.

Un segnale di fiducia per gli uomini di Klopp arriva dai precedenti del Galatasaray nei playoff contro la Juventus. I turchi dominarono l'andata vincendo 5-2 in casa, per poi rischiare il tracollo a Torino, dove concessero ben 5.20 xG (Expected Goals) nell'arco dei 120 minuti.

Considerando che in quel match il Galatasaray giocò gran parte del tempo in superiorità numerica, sorgono forti dubbi sulla loro capacità di gestire il vantaggio ad Anfield. In quest'ottica, il pronostico sull'Handicap Europeo -2 in favore del Liverpool appare solido.

Per quanto riguarda il Chelsea, la prestazione contro il PSG è stata più equilibrata di quanto dica il punteggio. Un errore individuale del portiere Filip Jorgensen ha pesato sul 5-2 finale, ma i Blues hanno concesso solo 0.90 xG, creando a loro volta quattro chiare occasioni da gol contro le due dei parigini.

Questi dati suggeriscono che una vittoria a Stamford Bridge sia ampiamente alla portata. Tuttavia, la difesa di Liam Rosenior ha mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime 12 partite. La combo che vede il Chelsea vincente abbinata al segno GG potrebbe essere la scelta strategica più corretta.

Infine, il Manchester City è reduce da una notte da dimenticare al Bernabeu. Tuttavia, un gol rapido all'Etihad potrebbe mandare in crisi un Real Madrid decimato dagli infortuni. I Blancos stanno attraversando un momento difficile, certificato da due sconfitte nelle ultime tre gare di campionato.

Il City necessita di una partenza sprint, caratteristica che ha contraddistinto la loro stagione: la differenza reti nel primo tempo in Premier League è di +27, contro il misero +5 registrato nelle riprese. Con una probabilità implicita del 51.2%, il pronostico sul City in vantaggio all'intervallo risulta particolarmente interessante.