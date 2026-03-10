Quote retrocessione Premier League: le quote del Tottenham crollano a nuovi minimi

Igor Tudor è stato nominato per salvare la stagione degli Spurs, ma la squadra è scivolata ulteriormente e ora precede il West Ham, diciottesimo, di un solo punto.

West Ham

La lotta per non retrocedere in Premier League sembrava destinata a essere un affare privo di colpi di scena. Con Wolves e Burnley ormai staccati, anche il West Ham correva il rischio di scivolare giù senza troppa resistenza.

Gli Hammers occupavano la diciannovesima posizione al momento dell'esonero di Graham Potter, con la successiva nomina di Nuno Espírito Santo a settembre. Nonostante un curriculum consolidato in Premier League, il tecnico portoghese ha faticato a invertire la rotta immediatamente: le sue prime 16 partite hanno fruttato solo due vittorie e 11 punti.

Il punto di svolta nella stagione del West Ham è stata la vittoria esterna per 2-1 contro il Tottenham a gennaio. Prima di quel match, il distacco dai londinesi era di ben 13 punti. I nuovi acquisti Pablo e Taty Castellanos sono partiti titolari, mentre Callum Wilson è subentrato dalla panchina per siglare il gol vittoria al 93° minuto.

Due mesi dopo, quella rete assume un significato ancora maggiore. Con quattro vittorie nelle ultime otto partite, l'impatto di Nuno sulla squadra è finalmente evidente.

Crysencio Summerville ha segnato cinque gol in questo lasso di tempo, sollevando Jarrod Bowen dal peso esclusivo dell'attacco. La squadra ora possiede la convinzione e l'inerzia necessarie per centrare la salvezza.

Il West Ham resta il leggero favorito per unirsi a Burnley e Wolves in Championship nella prossima stagione. Tuttavia, avendo trascinato altre tre squadre nel vivo della lotta, si possono trovare quote di maggior valore altrove.

Tottenham

Tempi cupi per il Tottenham. Esiste la possibilità concreta che una delle "Big Six" possa retrocedere; tra questi club, solo il Manchester City ha subito tale sorte nell'era della Premier League.

Thomas Frank aveva preso il comando dopo l'esonero di Ange Postecoglou, reduce dalla vittoria in Europa League. Tuttavia, il regno del danese è stato segnato da risultati mediocri, portando al suo esonero a febbraio e all'arrivo di Igor Tudor.

All'epoca la retrocessione sembrava ancora improbabile, ma il miglioramento del West Ham e lo zero in classifica raccolto dagli Spurs sotto la gestione Tudor hanno ribaltato lo scenario.

La sconfitta interna per 3-1 contro il Crystal Palace nell'ultimo turno ha segnato il quinto KO consecutivo per il Tottenham. Gli Eagles hanno creato tre grandi occasioni da gol contro l'unica prodotta dagli Spurs, che hanno registrato un xG di appena 1.09. Prestazioni e risultati che hanno alimentato le voci di un possibile avvicendamento per Tudor dopo un avvio disastroso.

Attualmente, il Tottenham appare come la scelta di valore nel mercato dei pronostici sulla retrocessione. La squadra è in piena crisi mentre le dirette concorrenti iniziano a fare punti.

Con soli 0.67 punti a partita tra le mura amiche, vantano il peggior rendimento interno del campionato. Il dato di 31.5 xPTS (punti attesi) è inoltre il più basso tra le quattro squadre che lottano per evitare il 18° posto.

Dopo il 17° posto della scorsa stagione, queste difficoltà non sono del tutto inaspettate. Gli infortuni hanno giocato nuovamente un ruolo chiave, molti dei quali a lungo termine. Il rientro dei difensori centrali è previsto per aprile, ma per allora il danno potrebbe essere già irreparabile.

Nottingham Forest

Come nel caso del Tottenham, il Nottingham Forest deve gestire le distrazioni europee. Un sorteggio favorevole negli ottavi di finale contro il Midtjylland offre ottime chance di raggiungere i quarti di Europa League, ma la priorità assoluta deve restare la salvezza in Premier League.

È stata una stagione caotica al City Ground. Nuno ha lasciato a settembre dopo i contrasti con il proprietario Vangelis Marinakis. Postecoglou non è mai sembrato l'uomo giusto per l'ambiente, mentre anche Sean Dyche ha fallito nel tentativo di cambiare l'inerzia della stagione.

Ora il compito di salvare il Forest spetta a Vítor Pereira, che ha ottenuto un solo punto nelle sue prime tre partite, pur affrontando un calendario complicato.

I prossimi cinque incontri sono sulla carta abbordabili, con Fulham, Burnley e un Aston Villa in crisi attesi al City Ground. La compagine delle East Midlands farà inoltre visita agli Spurs per uno scontro diretto cruciale a fine mese e affronterà un Sunderland in calo ad aprile.

Questo calendario rappresenta l'occasione ideale per ottenere due o tre vittorie. Considerando lo stato di forma del Tottenham, potrebbe essere sufficiente per gli uomini di Pereira per restare in massima serie.

Leeds

Con 31 punti, il Leeds è la squadra meglio posizionata tra le quattro in lotta per evitare il terzultimo posto. Il club ha vissuto un ottimo periodo intorno a Capodanno, quando Dominic Calvert-Lewin segnava con regolarità.

Tuttavia, l'attaccante ventottenne ha trovato la rete solo una volta nelle ultime otto presenze tra tutte le competizioni. Il Leeds è reduce da una striscia di quattro partite senza vittorie in campionato e la recente sconfitta per 1-0 contro il Sunderland ha sollevato non poche preoccupazioni a Elland Road.

Con una probabilità implicita di retrocessione del 14.3%, il Leeds sembra offrire il miglior valore in questo mercato dopo gli Spurs. Ciò è dovuto principalmente al fatto che il momento psicologico è fondamentale in questa fase della stagione. Le tre sconfitte nelle ultime quattro partite in casa suggeriscono inoltre che il Leeds non sia più così temibile davanti ai propri tifosi.

Si tratta di un segnale d'allarme per Daniel Farke, ma Wolves e Burnley devono ancora fare visita nello Yorkshire. Questi match offrono l'opportunità concreta di incassare sei punti che blinderebbero quasi certamente la salvezza.

Nel complesso, i Whites non sembrano una delle tre peggiori squadre del torneo. I dati di 41.3 xPTS e 41.4 xG indicano una squadra capace che dovrebbe occupare una posizione superiore. Tuttavia, le statistiche contano poco in questa fase: molto dipenderà dalla capacità di fare risultato in quegli scontri diretti casalinghi.