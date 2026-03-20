5 marcatori da seguire nei principali campionati europei questo weekend

I gol sono l'essenza del calcio, ma non arrivano mai per caso. Abbiamo analizzato i principali tornei continentali per individuare i potenziali marcatori di questa settimana.

Marcatore in qualsiasi momento Lottomatica Goldbet Netbet Donyell Malen contro Lecce 2.14 2.14 2.00 Nico O’Reilly contro Arsenal 7.40 7.40 7.00 Denis Undav contro Augsburg 2.17 2.17 2.00 Ante Budimir contro Girona 1.93 1.93 1.95 Joaquin Panichelli contro Nantes 2.65 2.65 3.00

Quote fornite corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Da "Villain" a Eroe

L'esperienza di Donyell Malen con l'Aston Villa non è stata memorabile, con un bottino di sette gol in 35 presenze. Tuttavia, il trasferimento in prestito nella Capitale sembra aver rigenerato l'attaccante. Viste le prestazioni recenti, Malen spera che la Roma possa riscattarlo a titolo definitivo. Dal suo passaggio dalla Premier League alla Serie A a metà gennaio, l'impatto con il mondo giallorosso è stato eccezionale: sette gol in nove partite.

La Roma dipende ora fortemente dall'olandese, considerando che Evan Ferguson, Paulo Dybala e Artem Dovbyk sono tutti fermi ai box per infortunio. Malen ha segnato quattro gol nelle ultime cinque gare di Serie A e, con una Roma capace di siglare 14 reti nelle precedenti sei sfide casalinghe, il timbro del numero 14 appare probabile. Inoltre, è l'incaricato dei tiri dal dischetto, avendo trasformato entrambi i rigori calciati finora.

Il suo xG di 0.80 gol a partita è il migliore del campionato. Parallelamente, i 1.73 tiri in porta per 90 minuti rappresentano il terzo dato più alto della Serie A. Malen sta viaggiando su una media di 4.98 conclusioni ogni 90 minuti da quando è a Roma, il dato più alto della sua carriera. Questo weekend affronterà una squadra che fatica lontano dalle mura amiche, avendo collezionato solo quattro clean sheet esterni in campionato.

Il Lecce concede 1.49 xG ogni 90 minuti, il terzo peggior dato della massima serie italiana. I salentini hanno subito almeno due gol contro compagini come Atalanta, Lazio, Como e Napoli, motivo per cui restano in piena lotta per non retrocedere in Serie B.

Nonostante abbiano limitato la capolista a un solo gol nella recente trasferta contro l'Inter, il merito è andato in gran parte alle parate di Wladimiro Falcone (l'Inter ha comunque registrato un xG di 1.83). Il Lecce è stato inoltre graziato dall'errore dal dischetto di Jonathan David contro la Juventus, pur concedendo un xG di 2.77.

Questi numeri suggeriscono che i giallorossi troveranno ampi spazi e Malen si candida a essere il catalizzatore offensivo dei padroni di casa.

La minaccia a sorpresa di City sulla sinistra

Pep Guardiola è noto per la capacità di reinventare i giocatori, specialmente i più giovani. È il caso del ventenne Nico O’Reilly, schierato come terzino sinistro all'inizio della stagione. Tuttavia, con il ritorno di Rayan Ait-Nouri dalla Coppa d'Africa e i vari problemi fisici in rosa, Guardiola ha avanzato il raggio d'azione del giovane talento.

O’Reilly è stato impiegato come ala sinistra nelle ultime uscite, riposando durante l'impegno infrasettimanale di Champions League. È probabile che Pep lo abbia preservato in vista della finale di Carabao Cup contro l'Arsenal, considerando anche le pesanti assenze dei Gunners.

Il classe 2005 ha segnato tre gol nelle ultime quattro apparizioni in Premier League con il City, inclusa una doppietta contro il Newcastle. Potrebbe essere lui l'uomo della provvidenza per i Cityzens, prendendo il posto di Jeremy Doku.

O’Reilly ha effettuato almeno due tiri in ciascuna delle ultime quattro partite, con una media di 3.25 conclusioni per 90 minuti. Dovrebbe trovarsi di fronte Ben White, dato che il terzino destro titolare dell'Arsenal, Jurrien Timber, è in forte dubbio per infortunio. Di conseguenza, il giovane esterno potrebbe dominare sulla fascia sinistra, diventando un serio candidato al gol in questa finale.

Undav in forma smagliante punta ancora l'Augsburg

Deniz Undav ha quasi raddoppiato il suo bottino realizzativo rispetto alla scorsa stagione. Dopo i nove gol in 27 gare della passata Bundesliga, l'attaccante ha già messo a segno 16 reti in 22 presenze con gli Svevi. Per contestualizzare questi numeri, solo Harry Kane ha segnato di più nel massimo campionato tedesco quest'anno (30 gol).

La punta sta attraversando un momento di forma strepitoso, essendo andata a segno in ognuna delle ultime cinque partite di campionato. Undav ha superato il proprio xG di 3.68, una performance d'eccellenza superata solo dai soliti Harry Kane e Yan Diomande. Questo fine settimana, Undav incrocia l'Augsburg, squadra che ha mostrato evidenti lacune difensive.

I padroni di casa hanno un xGA (expected goals against) di 46.7, il terzo peggiore della divisione. Inoltre, subiscono una media di 1.73 gol a partita, dato che infonde grande fiducia a Undav per la trasferta. Il ventinovenne vanta anche un ottimo storico contro l'Augsburg, avendo siglato una doppietta nella gara d'andata.

Undav andò a segno anche nell'ultima visita dello Stoccarda in questo stadio. Con gli ospiti a caccia della qualificazione in Champions League, è lecito attendersi un atteggiamento ultra-offensivo: puntare su un gol di Undav appare decisamente sensato.

Budimir per infiammare El Sadar

Due squadre di metà classifica, Osasuna e Girona, si sfidano questo weekend con l'obiettivo di staccarsi in graduatoria. Entrambe sono appaiate a 34 punti nella Liga, ma i padroni di casa puntano tutto su Ante Budimir per fare la differenza. Con 13 gol in campionato, Budimir occupa attualmente il quarto posto nella corsa al titolo di capocannoniere.

Le partite interne dell'Osasuna sono state spesso spettacolari in questa stagione. L'Estadio El Sadar ha registrato la terza media gol più alta del campionato, con 3.08 reti a partita. Le aspettative per un match ricco di marcature sono elevate e Budimir resta il principale indiziato per finire sul tabellino dei marcatori.

Il croato potrebbe approfittare delle amnesie di un Girona che concede mediamente 1.57 gol a partita in trasferta. La squadra di Míchel ha mantenuto la porta inviolata solo una volta in 14 gare esterne. Considerando che Budimir è andato a segno per quattro partite casalinghe consecutive, è molto probabile che riesca a colpire anche la retroguardia catalana.

Panichelli trascina le ambizioni europee dello Strasburgo

Lo Strasburgo mantiene vive le speranze di una qualificazione alle coppe europee in Ligue 1. Attualmente ottavi, gli uomini di casa inseguono il Monaco (sesto) con sei punti di distacco. Dopo aver superato i playoff di Conference League giovedì scorso, la squadra è motivata a cercare il bottino pieno nella trasferta di Nantes.

L'uomo in grado di rompere gli equilibri per gli ospiti è Joaquin Panichelli. L'attaccante ha realizzato cinque gol nelle ultime sette partite giocate da titolare tra tutte le competizioni. Con 14 reti complessive in Ligue 1, occupa la seconda posizione nella classifica marcatori, a una sola lunghezza da Mason Greenwood.

L'xG dell'argentino è il più alto del campionato (13.17), a dimostrazione di una pericolosità costante. Panichelli affronterà con entusiasmo la terza peggior difesa del torneo, che ha incassato 42 gol in 25 partite. La sua media di 0.59 gol ogni 90 minuti lo colloca nel top 90% dei giocatori della Ligue 1.

Di conseguenza, è molto probabile che Panichelli riesca a scardinare la difesa di casa, complicando ulteriormente i piani salvezza del Nantes.