Ligue 1, corsa al terzo posto: Lille favorito, il Lione insegue e il Rennes è la scommessa di valore

Con PSG e Lens che hanno ormai ipotecato le prime due posizioni della classifica, l'attenzione si sposta sulla lotta per il terzo gradino del podio, l'ultimo utile per strappare il pass per la fase a gironi della prossima UCL.

Ligue 1 Mercato Lottomatica Goldbet Netbet Lille sul podio (Top 3) 1.90 1.90 1.80 Lione sul podio (Top 3) 2.75 2.75 3.00 Rennes sul podio (Top 3) 7.00 7.00 10.00

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Il premio Champions alle spalle delle prime due della classe

Lille, Lione e Rennes hanno disputato finora 31 partite e si ritrovano racchiuse in un solo punto all'interno delle prime cinque posizioni. Il Lille vanta 57 punti, al pari del Lione, mentre il Rennes segue a quota 56. Con il PSG saldamente in testa alla Ligue 1 con 69 punti e il Lens primo inseguitore a 63, i due posti di vertice sembrano ormai assegnati.

L'unico grande obiettivo ancora in palio resta il terzo posto, che garantisce l'accesso diretto alla fase a gironi di Champions League. La quarta classificata, invece, dovrà passare per i preliminari. L'Olympique Marsiglia, un tempo favorito per un piazzamento sul podio, occupa attualmente la sesta posizione: per i barcollanti "Olympiens", perfino la qualificazione in Conference League appare oggi in forte dubbio.

Nelle ultime cinque giornate, Lille e Rennes si sono dimostrate le due migliori compagini del campionato francese. Entrambe hanno ottenuto quattro vittorie e un pareggio, restando imbattute. Il Lille ha messo a segno dieci reti subendone solo una, mentre il Rennes ne ha siglate undici a fronte di cinque incassate. Entrambe vantano un rullino di marcia superiore a quello del PSG e dello stesso Lens, che non appare più la squadra schiacciasassi capace di scuotere le gerarchie del torneo nella prima parte di stagione.

Tuttavia, l'analisi del calendario rimanente offre una prospettiva diversa. Sulla carta, il cammino del Lille appare il più agevole. Il Lione dovrà invece affrontare gli scontri diretti contro Rennes e Lens, mentre il Rennes sarà impegnato nelle difficili trasferte di Lione e Marsiglia. I margini di errore sono ridotti al minimo.

Al termine del campionato, solo una di queste tre squadre otterrà la qualificazione diretta in Champions League; la seconda sarà costretta ai preliminari, mentre la terza dovrà accontentarsi dell'Europa League.

Le quote attuali rispecchiano le difficoltà del calendario, ma lo stato di forma e la resilienza mentale sono fattori decisamente più complessi da quantificare nel mercato del betting.

Lille, il grande favorito

Il Lille attraversa un momento d'oro, con una striscia di imbattibilità in campionato che dura da 11 partite consecutive. L'ultima battuta d'arresto dei "Mastini" risale all'inizio di febbraio, un 1-0 subito proprio contro il Lione. La squadra approccia la volata finale di tre partite come la formazione più in forma della Ligue 1, al pari del Rennes.

Nelle ultime cinque sfide, l'attacco è stato notevole, ma è la solidità difensiva a impressionare maggiormente gli addetti ai lavori: i biancorossi sono reduci da ben quattro "Clean Sheet" consecutivi.

Il calendario sembra sorridere alla squadra di Bruno Genesio. Dopo l'impegno casalingo contro il Le Havre, specialista dei pareggi, i Mastini faranno visita a un Monaco apparso finora incostante. Il sipario sulla stagione calerà con il match interno contro l'Auxerre, attualmente in lotta nelle zone basse della classifica. Entrambe le ultime avversarie avranno però ancora obiettivi concreti da inseguire.

Il Lille ha inoltre dimostrato di saper andare oltre le statistiche avanzate: pur non vantando un valore di xG (Expected Goals) schiacciante, ha la capacità cinica di portare a casa gli scontri decisivi. Grazie al percorso sulla carta più agevole tra le tre pretendenti, le quote vedono i Mastini chiaramente favoriti.

Sebbene il potenziale di guadagno non sia altissimo vista la quota contenuta, il mercato indica che il Lille ha le maggiori probabilità di blindare il terzo posto.

Lione, la scelta moderata

Il Lione ha davanti a sé quello che si può definire uno dei calendari più complicati di questo finale di stagione. La squadra dovrà affrontare il Rennes al Parc Olympique Lyonnais in quello che è a tutti gli effetti uno scontro diretto da "sei punti", per poi far visita al Tolosa prima di chiudere i giochi ospitando il Lens, attualmente secondo in classifica, nell'ultima giornata.

Il Lens è ancora in piena corsa con il PSG per il titolo, il che significa che il Lione dovrà dare il massimo per strappare ogni singolo punto. I "Gones" hanno recentemente interrotto una striscia negativa di sei partite senza vittorie, ritrovando smalto con tre successi consecutivi.

Il lavoro di Paulo Fonseca sta dando i suoi frutti: la vittoria per 2-1 contro la capolista PSG al Parco dei Principi, arrivata due settimane fa, è stata il trampolino di lancio verso il terzo posto. Grazie a questa reputazione da "ammazzagrandi", battere il Lens è un obiettivo assolutamente alla portata di un Lione che gioca ora con grande fiducia nei propri mezzi.

Il rendimento interno è formidabile, con un bilancio di 11 vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Aspetto ancora più rilevante è il vantaggio di giocare tra le mura amiche sia contro il Rennes che contro il Lens, match che risulteranno decisivi per la definizione del podio.

Tuttavia, se da un lato l'attacco resta prolifico, la difesa ha mostrato qualche crepa nei momenti chiave. Il Lione resta un serio pretendente per il terzo posto, ma in questo caso il rischio della scommessa è proporzionato alla potenziale ricompensa.

Rennes, la scommessa di valore

Il Rennes è attualmente una delle due squadre più in forma della Ligue 1. Nelle ultime 10 giornate di campionato, i rossoneri hanno collezionato ben 25 punti, uno in più del Lille e quattro in più del PSG.

"Les Rennais" sono reduci da quattro vittorie consecutive, tra cui i successi d'autorità contro Brest e Strasburgo. L'unica sconfitta nelle ultime 10 partite di campionato è arrivata proprio contro il Lille a metà marzo.

Il calendario, tuttavia, è in salita. La squadra dovrà prima far visita al Lione, poi ospitare un imprevedibile Paris FC al Roazhon Park e, infine, affrontare la complicata trasferta allo Stade Vélodrome di Marsiglia. Sulla carta, si tratta del finale di stagione più ostico tra le tre contendenti.

Nonostante ciò, il Rennes può contare sul capocannoniere del campionato, Esteban Lepaul, autore finora di 18 gol e 4 assist. La sua presenza in area di rigore rappresenta una minaccia costante per ogni difesa.

La squadra ha superato i propri xG di quasi cinque reti. Con un trascinatore come Lepaul, il Rennes ha un asso nella manica non indifferente in ottica pronostico.

Basandosi esclusivamente sui punti attesi (xPTS), il Rennes finirebbe ottavo, il Lione sesto e il Lille quarto. Tuttavia, il calcio non si gioca sui fogli di calcolo. Tutte e tre le squadre hanno concrete possibilità di centrare il podio. Il Lille rappresenta la scelta più sicura, il Lione una solida opzione di valore, mentre il Rennes offre dividendi eccezionali per chi cerca la quota alta.