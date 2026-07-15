Quote prossima squadra John Stones: perché la Serie A rappresenta la value bet di quest'estate

Secondo i mercati delle scommesse, c'è una probabilità implicita del 70% che il prossimo capitolo della carriera di Stones venga scritto in Italia. Di seguito vengono valutate le pretendenti più adatte nel massimo campionato italiano.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Perché l'Inter è la favorita tra le pretendenti della Serie A per Stones

I bookmaker considerano l'Inter la destinazione più probabile per Stones in caso di un'avventura in Italia, e i motivi non mancano. Secondo indiscrezioni, l'entourage del difensore inglese avrebbe già avviato i contatti con la dirigenza nerazzurra. Anche il giocatore sembra essere entusiasta di un eventuale trasferimento a Milano.

L'Inter presenta inoltre un reparto arretrato dall'età media avanzata che necessita di un ricambio generazionale. Dopo aver concluso l'acquisto di Manuel Akanji, la dirigenza avrà bisogno di un ulteriore rinforzo qualora Benjamin Pavard dovesse partire. Si dice che i nerazzurri stiano valutando la scelta tra Stones e Trevoh Chalobah del Chelsea.

Considerando lo schieramento a tre della difesa interista, la qualità nell'impostazione di Stones lo rende un profilo ideale. L'inglese è particolarmente abile nell'avanzare a fari spenti a centrocampo, ripercorrendo quanto fatto da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij nelle ultime stagioni.

La necessità della Juve di arrivare a Stones è senza dubbio la più pressante

I bianconeri avrebbero forse il bisogno più impellente di inserire Stones nella propria linea difensiva. I media hanno riportato che il centrale inglese figura nella lista dei desideri della Juventus per il mercato dei difensori, sebbene i colloqui non abbiano ancora fatto registrare passi in avanti significativi. Nel caso in cui si concretizzassero le cessioni di Bremer al Bayern e di Federico Gatti al Napoli, l'esigenza di un nuovo difensore centrale diventerebbe una priorità assoluta.

Il binomio tra Stones e la Juventus appare naturale. Sotto la guida del tecnico Luciano Spalletti, la Juve predilige una costruzione dal basso partendo proprio dai difensori centrali, il che rende Stones il profilo perfetto per questo sistema di gioco.

L'ostacolo principale potrebbe essere di natura economica. La Juventus deve infatti mantenere un rigido controllo sul monte ingaggi per rispettare i parametri di sostenibilità finanziaria. Nonostante Stones sia pronto a ridursi lo stipendio da 10 milioni di euro a stagione percepito al City, la dirigenza bianconera potrebbe comunque esitare a venirgli incontro a metà strada.

Un trasferimento in rossonero appare come una mossa del tutto inaspettata

Il Milan parte decisamente dalle retrovie nelle lavagne dei bookmaker, e non senza motivo. L'innesto di Stones rappresenterebbe una netta deviazione rispetto alla recente strategia societaria del club, orientata verso profili difensivi più giovani e dai costi più contenuti.

Il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, può già contare su un pacchetto arretrato solido, con Tomori, Pavlovic, De Winter e Gabbia a garantire un'ampia profondità di rosa. Inoltre, i rossoneri hanno recentemente acquistato Mario Gila dalla Lazio per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Con una difesa così numerosa, è improbabile che la dirigenza rossonera decida di sforare il budget per il suo ingaggio. Sebbene Stones garantisca una notevole freddezza nelle partite di cartello, il Milan è rimasto scottato dall'ultimo difensore ex City e difficilmente tenterà un secondo affare simile.

Max Allegri e il Napoli potrebbero tentare l'affare?

Diverse indiscrezioni di mercato suggeriscono che Stones sia stato proposto anche alla squadra di Max Allegri. Tuttavia, questa sembra essere la pista italiana meno probabile per l'imminente sessione estiva. Per cominciare, il nuovo tecnico del Napoli, Allegri, dispone già di un reparto di centrali ben assortito all'interno della propria rosa.

Elementi come Rrahmani, Buongiorno, Beukema e Marianucci sono tutti titolari affidabili. Allegri non ha espresso alcuna preoccupazione riguardo alle opzioni a sua disposizione. Inoltre, le pretese salariali di Stones difficilmente si allineerebbero con la politica finanziaria prudente del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Qual è il rendimento delle stelle inglesi in Serie A?

Di recente, i calciatori inglesi trasferitisi in Italia hanno registrato un rendimento sorprendentemente positivo. Fikayo Tomori, passato al Milan, ha contribuito in modo decisivo alla conquista dello Scudetto rossonero nella stagione 2021-22, venendo inserito anche nella Squadra dell'Anno della Serie A al termine di quel campionato.

Anche Ruben Loftus-Cheek ha vissuto un'esperienza altrettanto felice al Milan, rigenerandosi sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri. Le ottime prestazioni del centrocampista sono state sufficienti a fargli guadagnare una nuova convocazione nella nazionale inglese.

Non mancano tuttavia alcuni segnali d'allarme da tenere in considerazione per Stones. Il suo ex compagno di squadra al City, Kyle Walker, ha visto sfumare senza grandi sussulti un prestito semestrale al Milan nel 2025. Nel frattempo, Djed Spence è stato impiegato con il contagocce durante una sorprendente parentesi in prestito al Genoa.

Stones potrebbe alla fine rimanere in Premier League?

L'Everton rappresenta la destinazione con la quota più bassa per Stones al di fuori di Bayern e Inter. Questo scenario è alimentato principalmente da ragioni affettive: il difensore lasciò i Toffees per il City nel 2016 per un affare da 47,5 milioni di sterline, una cifra che per breve tempo lo rese il secondo difensore più costoso al mondo.

Alcuni report dello scorso maggio indicavano il forte interesse dell'Everton per un ritorno del centrale, ma la sua storia clinica legata agli infortuni continua a destare preoccupazione. David Moyes avrebbe sicuramente bisogno di un altro difensore di esperienza nel reparto, specialmente dopo che il rendimento di James Tarkowski e Michael Keane nel finale di stagione ha fatto scattare più di un campanello d'allarme. I recenti problemi fisici di Branthwaite hanno accresciuto l'incertezza complessiva, un contesto in cui Stones potrebbe garantire esperienza e un volto già noto all'ambiente.