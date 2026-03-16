Sorprese all'andata: si crea valore nelle quote di Europa e Conference League

Squadre di prima fascia come Braga, Real Betis e Friburgo sono uscite sconfitte dai match d'andata di Europa League. Al contempo, la Conference League si conferma un tabellone estremamente aperto a ogni scenario.

Mercati Europa League e Conference League Goldbet Netbet Lottomatica Roma vs Bologna - Bologna qualificato 2.90 2.80 2.90 Braga vs Ferencvaros - Braga qualificato 2.75 2.70 2.75 Shakhtar Donetsk - Vincente Conference League 10.00 10.00 10.00

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Grandi favorite a rischio eliminazione

A differenza della Champions League, le competizioni europee secondarie non hanno regalato vittorie schiaccianti nell'ultimo turno. L'unica squadra di Europa League capace di imporsi con più di un gol di scarto è stata il Ferencvaros, partendo da sfavorita. Gli ungheresi si presenteranno in Portogallo questa settimana con un sorprendente vantaggio di 2-0 per sfidare nuovamente il Braga.

Aston Villa e Porto restano i profili più accreditati per il passaggio del turno dopo aver ottenuto vittorie esterne di misura. Tuttavia, gli altri sei incroci promettono return match ad altissima intensità agonistica.

Friburgo e Real Betis sono chiamate a ribaltare lo 0-1 subito rispettivamente contro Genk e Panathinaikos. Esiste un'elevata probabilità che almeno una delle teste di serie di questi accoppiamenti finisca fuori dai giochi, il che renderebbe ancora più imprevedibile una parte del tabellone già priva di corazzate.

Anche il Nottingham Forest godeva dei favori del pronostico, ma si ritrova attualmente a rincorrere. La compagine di Premier League ha prodotto 22 tiri e un volume di 1.72 xG (Expected Goals) nella sfida casalinga contro il Midtjylland. Nonostante la mole di gioco, i danesi hanno espugnato il City Ground per 1-0, mettendosi in una posizione privilegiata per firmare un'impresa storica.

Spostando l'attenzione sulla Conference League, il dominio incontrastato del Chelsea nel 2024/25 ha lasciato spazio a un'edizione 2025/26 decisamente più equilibrata. Il Crystal Palace resta il lieve favorito per la vittoria finale, ma la strada verso i quarti è in salita dopo lo scialbo pareggio nell'andata degli ottavi contro l'AEK Larnaca.

I ciprioti hanno strappato uno 0-0 a Selhurst Park, confermandosi tra le "piccole" capaci di sovvertire i valori in campo. Anche il Sigma Olomouc ha bloccato sullo zero il Mainz (Bundesliga), mentre la Fiorentina, finalista nelle ultime due edizioni, non è andata oltre un sofferto 2-1 casalingo contro i polacchi del Rakow Czestochowa.

Quali squadre offrono valore per il ritorno degli ottavi?

Sulla carta, la Roma si trova in una posizione di forza dopo l'1-1 esterno nel primo atto del derby italiano. Tuttavia, il Bologna non arriverà intimorito all'Olimpico, avendo perso solo due delle ultime 17 trasferte ufficiali.

I rossoblù vantano una striscia di quattro vittorie consecutive fuori casa in Europa League e possono contare su un trend statistico favorevole: negli ultimi sette scontri diretti tra i due club, gli emiliani hanno subito una sola sconfitta.

Considerando che nei 39 precedenti europei tra club di Serie A solo 10 match hanno fatto registrare tre o più reti, è lecito attendersi un'altra sfida tattica e bloccata, dove il valore risiede indubbiamente nella quota della sfavorita.

In Portogallo, il Ferencvaros dovrà sfoderare un'altra prestazione di spessore per arginare il Braga. La squadra di Robbie Keane ha impressionato tra le mura amiche a Budapest (4 vittorie e 2 pareggi in 6 gare), ma soffre il mal di trasferta, come dimostrano i recenti KO esterni, tra cui il pesante 4-0 subito dal Nottingham Forest.

Il Braga viaggia a una media di 2.00 gol a partita nel 2026 e ha messo a segno 13 reti nelle ultime quattro apparizioni casalinghe. Con una probabilità implicita di appena il 33.3%, la quota sulla loro qualificazione appare decisamente sottostimata.

In Conference League, potrebbe essere il momento ideale per sfruttare le quote alte su un possibile exploit delle outsider. Lo Shakhtar Donetsk rappresenta una delle opzioni più intriganti al di fuori del ristretto cerchio delle favorite.

Gli ucraini guidano il confronto con il Lech Poznan per 3-1 e godono di un accoppiamento favorevole nel prossimo turno contro la vincente di AZ o Sparta Praga. L'eventuale eliminazione del Palace o della Fiorentina questa settimana spianerebbe la strada verso una semifinale sulla carta più agevole.

A differenza di molti club nel torneo, lo Shakhtar vanta una vasta esperienza internazionale. La solidità difensiva mostrata nella fase a gironi (solo cinque reti concesse) e il talento dell'attaccante Kaua Elias li rendono una mina vagante da non sottovalutare.