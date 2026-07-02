Si prevede una partita bloccata in Canada, con la Svizzera che alla fine dovrebbe avere la meglio nella sfida di venerdì.

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Quote Svizzera - Algeria

Pronostici Svizzera - Algeria PlanetWin365 Lottomatica bet365 Vittoria della Svizzera 2.00 2.00 2.00 GG 1.80 1.80 1.90 Breel Embolo segna o fa assist 2.00 2.00 2.20

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Svizzera - Algeria 2-1

Pronostico marcatore: Svizzera - Breel Embolo, Johan Manzambi; Algeria - Amine Gouiri

La Svizzera ha vissuto un debutto frustrante a causa del pareggio contro il Qatar, ma da quel momento in poi ha mostrato netti segnali di crescita. Al netto 4-1 inflitto alla Bosnia ed Erzegovina è seguita la vittoria contro il Canada, e la selezione guidata da Murat Yakin appare ora decisamente pericolosa. Gli elvetici avranno l'obiettivo concreto di centrare la qualificazione agli ottavi di finale per la sesta volta nella loro storia.

Dall'altra parte c'è l'Algeria, capace di superare la fase a gironi per la seconda volta nella sua storia. La formazione di Vladimir Petković ha fatto il minimo indispensabile per qualificarsi, pareggiando con l'Austria dopo la sconfitta subita contro l'Argentina e superando la Giordania. La Svizzera rappresenterà un altro test complicato, ma le "Volpi del Deserto" dispongono di ottime individualità.

Probabili formazioni Svizzera - Algeria

Svizzera: Kobel, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Ndoye, Manzambi, Vargas, Embolo

Algeria: Zidane, Belghali, Mandi, Tougai, Ait-Nouri, Zerrouki, Bentaleb, Chaïbi, Mahrez, Aouar, Gouiri

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La marcia dei Rossocrociati

La fiducia in casa Svizzera è in netto aumento dopo il successo contro i padroni di casa del Canada nell'ultima giornata del girone. L'Algeria ha le carte in regola per andare a segno, potendo contare sulla qualità di Riyad Mahrez, ma ha anche mostrato evidenti lacune difensive in diverse occasioni. Per questo motivo, la scelta ricade sulla vittoria degli elvetici a Vancouver.

Nessuna delle due squadre deve fare i conti con assenze pesanti per infortunio, il che fa presagire lo schieramento delle formazioni tipo. Sulla carta, la nazionale europea vanta un tasso tecnico superiore, seppur non in modo schiacciante. Un aspetto interessante riguarderà la scelta di Vladimir Petković tra i pali: né Luca Zidane né Oussama Benbout hanno convinto appieno finora.

Gli elvetici possono approfittare di questa incertezza difensiva per portare a casa la qualificazione. Detto questo, non sarebbe una sorpresa se la sfida si prolungasse fino ai tempi supplementari.

Scommessa 1: Vittoria Svizzera a quota 2.00 su PlanetWin365

Fasi difensive da rivedere per entrambe

La Svizzera ha mantenuto la porta inviolata in una sola occasione nel corso del 2026, subendo nove gol in sette partite. Non si può definire una retroguardia fragile, ma di certo non è impenetrabile. L'Algeria, dal canto suo, ha palesato diverse difficoltà nelle partite ufficiali, incassando nove reti nelle ultime cinque uscite.

Ecco perché ci si attende una gara con gol da ambo le parti, in cui le due squadre si affronteranno a viso aperto al BC Place. Le "Volpi del Deserto" non rappresentano più lo spauracchio di qualche anno fa, ma dispongono comunque di individualità capaci di mettere in difficoltà la retroguardia svizzera.

Murat Yakin punterà a preparare la sfida nei minimi dettagli per superare la selezione nordafricana, mentre appare più complicato mantenere la porta inviolata. Si tratta del primo scontro diretto tra le due nazionali dal 1986, un incrocio che si preannuncia decisamente affascinante.

Scommessa 2: GG a quota 1.80 su Lottomatica

Fiducia al bomber svizzero a caccia di un record

Non ci sono dubbi su chi sia il principale indiziato a finire sul tabellino dei marcatori in questa sfida nella Columbia Britannica. Breel Embolo ha già collezionato 25 gol e 20 assist con la maglia della Svizzera. È il favorito dei bookmaker per andare a segno e l'analisi pende a favore di questa opzione.

L'attaccante si presenta a questo appuntamento con sei partecipazioni attive ai gol (G/A) nelle ultime sei partite e punterà a prolungare questa striscia positiva. Con una media di un bonus (gol o assist) ogni due partite in questa competizione, ha ampiamente dimostrato la propria costanza ad alti livelli.

Se Mahrez rimane il pericolo pubblico numero uno per l'Algeria – con il rischio che il peso dell'attacco gravi eccessivamente sulle sue spalle –, Embolo resta la scelta ideale su cui puntare per incidere nel match. Al centravanti elvetico mancano solo cinque reti per diventare il quinto giocatore nella storia della Svizzera a raggiungere quota 30 gol in nazionale.

Scommessa 3: Breel Embolo segna o fa assist a quota 2.20 su bet365

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