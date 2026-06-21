L'analisi degli esperti suggerisce che Lamine Yamal guiderà la Spagna alla vittoria in una sfida dal punteggio complessivamente contenuto.

Migliori scommesse per Spagna - Arabia Saudita

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Quote Spagna - Arabia Saudita

Pronostici Spagna - Arabia Saudita Stake Planetwin365 bet365 Primo tempo - Pareggio o Arabia Saudita 2.63 2.65 2.80 Under 2.5 gol 2.55 2.60 2.60 Lamine Yamal 1+ assist 2.95 2.92 2.90

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Spagna 2-0 Arabia Saudita

Pronostico marcatore: Spagna - Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal

La Spagna si presentava ai nastri di partenza della Coppa del Mondo come una delle grandi favorite, ma il debutto è stato deludente. Nonostante un netto 74% di possesso palla, la selezione iberica non è riuscita a scardinare la difesa di Capo Verde, in un match conclusosi sullo 0-0.

Per la Roja si è trattato del terzo pareggio nelle ultime quattro uscite. Tuttavia, la squadra vanta una striscia d'invincibilità che dura da oltre due anni nei tempi regolamentari, escludendo la sconfitta ai calci di rigore in Nations League.

L'Arabia Saudita ha iniziato il suo percorso con un pareggio per 1-1 contro l'Uruguay, il che significa che tutte e quattro le squadre del Gruppo H si trovano attualmente a quota un punto. I "Figli del Deserto" hanno disputato solo quattro partite da quando Giorgos Donis è stato nominato nuovo commissario tecnico ad aprile. L'unico successo ottenuto finora sotto la guida dell'allenatore greco è arrivato grazie a un 3-0 in amichevole contro Porto Rico.

Probabili formazioni Spagna - Arabia Saudita

Spagna: Simon, Cucurella, Laporte, Cubarsi, Llorente, Fabian, Rodri, Pedri, Ferran, Oyarzabal, Yamal

Arabia Saudita: Al-Owais, Al-Harbi, Al-Amri, Al-Tambakti, Abdulhamid, Kanno, Al-Khaibari, Al-Dawsari, Al-Juwayr, Al-Shamat, Al-Buraikan

Resistenza saudita prima dell'intervallo

Il lento avvio della Spagna ha ricordato da vicino alcune prestazioni opache registrate nelle passate edizioni dei Mondiali. Dalla vittoria del titolo nel 2010, la Roja ha vinto solo tre delle dodici partite disputate nella competizione, mostrando spesso uno stile di gioco sterile e prevedibile sul palcoscenico internazionale.

Nella prima giornata, la selezione di Luis de la Fuente si è scontrata con un Vozinha, portiere di Capo Verde, in stato di grazia. Resta comunque il dato preoccupante di sole due grandi occasioni da gol create nell'arco dei novanta minuti.

Con un punto in classifica, è altamente probabile che l'Arabia Saudita replichi l'atteggiamento tattico dei "Tubarões Azuis", schierandosi con un baricentro basso per negare spazi centrali alla manovra spagnola.

L'Arabia Saudita ha subito solo un gol nei primi tempi delle ultime cinque partite ed era in vantaggio per 1-0 all'intervallo contro l'Uruguay nella gara d'esordio. Puntare sulla squadra di Donis capace di chiudere la prima frazione di gioco in parità o in vantaggio rappresenta un'opzione di valore.

Scommessa 1: Primo tempo - Pareggio o Arabia Saudita a quota 2.63 su Stake

Un altro match bloccato per la Spagna ad Atlanta

Tre delle ultime quattro partite della Spagna si sono concluse con il punteggio di 0-0 o 1-1. A marzo, anche l'Egitto era riuscito a bloccare gli iberici su uno 0-0 in amichevole. Questi risultati recenti indicano che la squadra sta esprimendo un livello di gioco inferiore rispetto a quello che ha portato al trionfo di Euro 2024.

Questo calo non sorprende, considerando che due degli elementi chiave del reparto offensivo della Roja hanno dovuto fare i conti con problemi fisici. Sia Nico Williams che Yamal sono stati inseriti solo negli ultimi venti minuti contro Capo Verde.

È probabile che Williams debba accomodarsi nuovamente in panchina per questa seconda giornata. Anche Mikel Merino, autore di sei gol in sei partite di qualificazione, accusa una mancanza di ritmo partita dopo il recente infortunio.

L'Arabia Saudita ha segnato un gol o meno in sette delle ultime otto partite internazionali, facendo registrare un dato di appena 0.66 xG contro l'Uruguay a Miami. Difficilmente la nazionale asiatica riuscirà a impensierire la retroguardia dei campioni d'Europa, motivo per cui la quota per l'Under 2.5 gol appare decisamente interessante.

Scommessa 2: Under 2.5 gol a quota 2.60 su Planetwin365

Yamal pronto a fare la differenza

La nota più lieta per la Spagna in vista della seconda giornata è il probabile impiego di Yamal dal primo minuto. Il giocatore è apparso in ottima forma nel finale del match contro Capo Verde, propiziando una chiara occasione da rete per Mikel Oyarzabal.

È apparso evidente come i compagni abbiano cercato immediatamente di assecondare le giocate del talento del Barcellona non appena entrato in campo. Se la partita dovesse rivelarsi tatticamente bloccata, il diciottenne sarà l'ago della bilancia della manovra offensiva.

Forte dei quattro assist messi a referto a Euro 2024, Yamal si conferma la principale fonte creativa della nazionale spagnola. Da quel torneo, ha collezionato ben 24 assist in 63 presenze in La Liga, laureandosi miglior assistman del campionato spagnolo nelle ultime due stagioni.

L'esterno blaugrana ha inoltre fornito tre passaggi chiave durante la campagna di qualificazione ai Mondiali della Spagna, nonostante due sole apparizioni. Scommettere su almeno un assist di Yamal in questo match offre un'ottima opportunità, con una probabilità implicita del 34.5%.

Scommessa 3: Lamine Yamal 1+ assist a quota 2.90 su bet365

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