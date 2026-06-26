L'esperto di scommesse prevede un successo del Belgio, atteso al riscatto dopo un avvio di Coppa del Mondo decisamente sottotono.

Migliori scommesse per Nuova Zelanda - Belgio

GG – Sì a quota 1.76 su Stake

Marcatore qualsiasi momento – Leandro Trossard a quota 2.60 su Planetwin365

Squadra che segna il primo gol – Nuova Zelanda a quota 4.30 su bet365

Quote Nuova Zelanda - Belgio

Pronostici Nuova Zelanda - Belgio Stake Planetwin365 bet365 GG – Sì 1.76 1.92 1.75 Marcatore qualsiasi momento – Leandro Trossard 2.45 2.60 2.75 Squadra che segna il primo gol – Nuova Zelanda 4.20 4.50 4.30

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Quote maggiorate Nuova Zelanda vs Belgio

Ecco le migliori quote maggiorate per Nuova Zelanda - Belgio selezionate dalla redazione:

👉 Stake : Tim Payne ver 1.5 falli commessi a quota turbo 3.04 invece di 2.75

Tim Payne ver 1.5 falli commessi a quota turbo 3.04 invece di 2.75 👉 bet365 : Romelu Lukaku/Sostituto segna con un colpo di testa a quota 5.50 invece di 5.00

Romelu Lukaku/Sostituto segna con un colpo di testa a quota 5.50 invece di 5.00 👉 Betsson : Nuova Zelanda segna ultimo gol a 4.50 invece di 4.05

Nuova Zelanda segna ultimo gol a 4.50 invece di 4.05 👉 Stake : Dodi Lukébakio over 0.5 assist (incl. OT) a quota maggiorata 4.00 invece di 3.70

Dodi Lukébakio over 0.5 assist (incl. OT) a quota maggiorata 4.00 invece di 3.70 👉 bet365 : Bet Builder: Belgio vince, Più di 4 gol, Kevin De Bruyne segna in qualsiasi momento a 5.50 invece di 4.75

Bet Builder: Belgio vince, Più di 4 gol, Kevin De Bruyne segna in qualsiasi momento a 5.50 invece di 4.75 👉 Betsson: 2 + Saelemakers marcatore a 3.90 invece di 3.50

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Nuova Zelanda - Belgio 1-3

Pronostico marcatore: Nuova Zelanda - Chris Wood; Belgio - Leandro Trossard, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne

La Nuova Zelanda è alla sua terza storica partecipazione alla fase finale di una Coppa del Mondo. Questa edizione era iniziata in modo promettente grazie al pareggio per 1-1 contro l'Iran, ma è stata successivamente macchiata da una sconfitta per 3-1 contro l'Egitto.

I giocatori di Darren Bazeley avranno sicuramente molto da recriminare per aver sprecato il vantaggio accumulato nel primo tempo contro i Faraoni. Il fatto di aver subito tre gol nella ripresa desta forte preoccupazione dal punto di vista difensivo. Gli "All Whites" hanno bisogno di una vittoria netta contro il Belgio per mantenere vive le speranze di qualificazione al turno successivo.

Anche i Diavoli Rossi hanno assoluto bisogno dei tre punti, trovandosi attualmente al terzo posto nel Gruppo G. Il Belgio deve conquistare la sua prima vittoria in questa Coppa del Mondo e sperare contemporaneamente in un successo dell'Egitto contro l'Iran. In caso di sconfitta degli iraniani, alla squadra di Rudi Garcia potrebbe bastare anche un pareggio per superare il turno.

Tuttavia, considerando il talento a disposizione del Belgio, la selezione europea ha tutte le carte in regola per superare la Nuova Zelanda e strappare il pass per la fase successiva. Detto ciò, la nazionale oceanica non si arrenderà facilmente. Il Belgio dovrà farsi trovare pronto a una vera e propria battaglia, sulla falsariga di quanto mostrato dai neozelandesi nel match d'esordio contro l'Iran.

Probabili formazioni Nuova Zelanda - Belgio

Nuova Zelanda: Crocombe, Payne, Surman, Boxall, Cacace, Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just, Wood

Belgio: Courtois, Meunier, Castagne, Mechele, De Cuyper, Raskin, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Lukaku

Migliori bonus e promozioni per i Mondiali 2026

Esaminiamo le caratteristiche dei mercati legati al doppio vantaggio nei match mondiali, una formula che modifica l'approccio classico all'esito finale premiando la superiorità temporanea di una squadra.

Vincita Anticipata di William Hill

William Hill integra nel proprio palinsesto una soluzione che ottimizza le scommesse calcistiche pre-evento. Quando la squadra su cui si è espresso il pronostico accumula due gol di scarto a proprio favore, l'esito viene archiviato come positivo. Non importa se il match terminerà in pareggio o con una sconfitta: la quota viene assegnata subito. La promozione è soggetta a limitazioni di mercato e i termini e condizioni d'uso completi della promo possono essere consultati sul sito ufficiale di William Hill.

Vincita Anticipata di Netwin

L'offerta firmata Netwin si concentra sulla semplificazione dei mercati 1X2. La scommessa sull'evento viene automaticamente chiusa in senso positivo non appena la squadra scelta ottiene il parziale di due a zero (o qualsiasi altro scarto di due reti). Questa opzione consente di svincolarsi dalle sorti finali dell'incontro, tutelando la giocata da decisioni arbitrali o episodi dubbi nei minuti finali. Si invita a verificare l'elenco dei tornei compatibili. Tutti i dettagli e i termini e condizioni ufficiali sono reperibili sul portale Netwin.

Vince/Avanti di 2 goal di bet365

Questo operatore propone una formula flessibile per le scommesse singole e multiple sul calcio. Se il club sostenuto va in vantaggio di due gol in un qualsiasi momento della partita, la selezione viene considerata vincente. Nelle multiple, il vantaggio di due reti mette al sicuro la singola gamba della schedina, permettendo all'utente di concentrarsi sui restanti eventi in programma, senza temere rimonte dell'ultimo secondo. Le condizioni di spendibilità e i termini e condizioni regolamentari completi sono consultabili sulla piattaforma di bet365.

Il Belgio cerca di sbloccare un attacco finora sterile

Il Belgio ha fortemente deluso le aspettative per quanto riguarda il rendimento offensivo. Nonostante una rosa che vanta elementi del calibro di Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Leandro Trossard e Charles De Ketelaere, la squadra ha realizzato un solo gol. I tifosi dei Diavoli Rossi si aspettano molto di più dal gruppo e, vista la situazione attuale, la permanenza nel torneo dipende interamente da una svolta in attacco.

Garcia dovrà motivare i suoi uomini a essere più cinici sotto porta, specialmente se la qualificazione dovesse essere decisa dalla differenza reti. I cinque incontri disputati prima dell'inizio del Mondiale testimoniano la pericolosità offensiva del Belgio, capace di mettere a segno ben 20 reti in quel parziale, con una media impressionante di quattro gol a partita!

Sarà fondamentale invertire la rotta contro la Nuova Zelanda, una squadra che ha concesso 10 gol nelle ultime quattro uscite, di cui cinque già in questa Coppa del Mondo. Tuttavia, gli oceanici rappresentano comunque un'insidia grazie alla presenza di Chris Wood in avanti, avendo realizzato sette reti nelle ultime cinque partite. Con i belgi orfani del difensore centrale titolare Nathan Ngoy per squalifica, la Nuova Zelanda potrebbe trovare la via del gol.

Tre delle ultime cinque sfide della Nuova Zelanda hanno visto entrambe le squadre andare a segno, un esito riscontrato anche nella metà delle ultime sei gare internazionali del Belgio. Di conseguenza, è molto probabile che entrambe le selezioni trovino la via della rete al BC Place di Vancouver.

Scommessa 1: GG – Sì a quota 1.76 su Stake

Trossard rappresenta una seria minaccia sotto porta

È già stata sottolineata l'ampia gamma di opzioni offensive a disposizione nella rosa del Belgio. Si tratta di calciatori reduci da ottime stagioni con i rispettivi club, ma la sfida principale consiste ora nel tradurre tale qualità individuale in prestazioni concrete per la nazionale.

Uno dei giocatori chiave è senza dubbio Leandro Trossard. L'esterno dell'Arsenal è stato il migliore in campo per il Belgio contro l'Iran, facendo registrare il 75% di dribbling riusciti. Nel corso della sua carriera ha ampiamente dimostrato di essere un finalizzatore estremamente freddo negli ultimi metri.

Se riuscirà a ritagliarsi spazio nelle zone calde al limite dell'area di rigore, Trossard avrà tutte le carte in regola per andare a segno. Il belga ha preso parte attivamente a tre reti nelle ultime sei partite tra club e nazionale. Schierato probabilmente sulla fascia destra, ma ugualmente efficace con il sinistro, Trossard si candida come un ottimo indiziato per sbloccare il tabellino.

Scommessa 2: Marcatore qualsiasi momento – Leandro Trossard a quota 2.60 su Planetwin365

Gli oceanici metteranno alla prova la difesa europea

La Nuova Zelanda scenderà in campo con la fiducia necessaria per tentare il colpaccio e sorprendere la retroguardia del Belgio. La linea difensiva di Garcia ha palesato una certa mancanza di continuità, mostrandosi particolarmente vulnerabile.

Gli "All Whites" trarranno morale dal fatto di essere passati in vantaggio contro l'Iran già al settimo minuto. In quel match hanno guidato il punteggio due volte prima di farsi rimontare. Anche contro l'Egitto, la Nuova Zelanda ha sbloccato la partita dopo soli 15 minuti di gioco.

Anche in quell'occasione la squadra ha sprecato il vantaggio, finendo poi per capitolare. Uno scenario simile potrebbe ripetersi contro il Belgio: la Nuova Zelanda ha le qualità per sorprendere i Diavoli Rossi segnando la prima rete dell'incontro, per poi subire il ritorno degli uomini di Garcia, destinati a conquistare i tre punti.

Scommessa 3: Squadra che segna il primo gol – Nuova Zelanda a quota 4.30 su bet365

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