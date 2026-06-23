Pronostici Inghilterra - Ghana: la difesa fragile dà speranza alle Stelle Nere

L'esperto di scommesse prevede che l'Inghilterra darà continuità alla prestazione offerta contro la Croazia per conquistare i tre punti e, con essi, il pass per la fase a eliminazione diretta.

Migliori scommesse per Inghilterra - Ghana

Esito Finale + Under/Over : Inghilterra & Over 2.5 a quota 1.70 su Lottomatica

Inghilterra & Over 2.5 a quota 1.70 su Lottomatica GG/NG : GG a quota 2.25 su bet365

GG a quota 2.25 su bet365 Marcatore qualsiasi momento: Marcus Rashford a quota 2.65 su Stake

Quote Inghilterra vs Ghana

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra-Ghana 3-1

Pronostico marcatore: Inghilterra - Harry Kane, Jude Bellingham, Marcus Rashford; Ghana - Antoine Semenyo

A sessant'anni di distanza dall'unico trionfo mondiale, i Tre Leoni vanno a caccia del secondo titolo della loro storia. L'avvio della campagna del 2026 è stato perfetto, grazie a una netta vittoria per 4-2 contro la Croazia. Poteva trattarsi di un incrocio insidioso, considerando che i croati avevano vinto la semifinale del 2018, ma l'Inghilterra ha disputato un secondo tempo eccellente.

Il discorso di Thomas Tuchel nell'intervallo ha scosso la squadra, spronando i giocatori a mostrare più coraggio con il pallone tra i piedi. Ed è esattamente ciò che è accaduto, portando alla prima vittoria in questo Mondiale. Un successo al Gillette Stadium in Massachusetts, martedì sera, garantirebbe di fatto il passaggio al turno successivo della competizione.

Anche il Ghana gode dello stesso potenziale vantaggio, poiché tre punti contro l'Inghilterra sarebbero sufficienti per blindare la qualificazione automatica dalla fase a gironi. Le Stelle Nere sono apparse meno convincenti nella sfida d'esordio contro il Panama, ma hanno comunque centrato l'obiettivo. Il Panama ha avuto diverse occasioni per punire il Ghana, senza però riuscire a capitalizzarle.

Carlos Queiroz può ritenersi soddisfatto per aver ottenuto il massimo risultato nella prima giornata. Evitare la sconfitta contro una delle grandi favorite per la vittoria del Mondiale sarebbe visto come un risultato estremamente positivo per la selezione africana. Idealmente, i ghanesi preferirebbero superare gli inglesi per chiudere in testa al Gruppo L prima delle ultime sfide del girone.

Probabili formazioni Inghilterra - Ghana

Inghilterra: Pickford, James, Konsa, Stones, O’Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Gordon, Kane

Ghana:Ati Zigi, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Yirenkyi, Owusu, Sulemana, Semenyo, Nuamah, Ayew

L'Inghilterra cavalca l'onda dell'entusiasmo nel Gruppo L

L'Inghilterra vanta senza dubbio una delle rose più competitive di questo Mondiale. Tuchel ha potuto permettersi il lusso di lasciare in panchina elementi del calibro di Bukayo Saka, Marcus Rashford e Morgan Rogers. I Tre Leoni hanno messo in mostra tutta la loro qualità nel match d'apertura, in particolare nella seconda frazione di gioco.

Questo successo ha permesso all'Inghilterra di inanellare la terza vittoria consecutiva, una notizia non certo rassicurante per il Ghana. In una competizione di questo livello il momento di forma è fondamentale, e gli inglesi sembrano avere il vento in poppa. Di contro, le Stelle Nere hanno ritrovato la vittoria nella prima partita dopo una striscia negativa di sei incontri senza successi, caratterizzata da cinque sconfitte consecutive.

Il ranking mondiale vede ben 69 posizioni di distanza tra le due nazionali, il che suggerisce chiaramente quale potrebbe essere l'andamento del match. Inoltre, il tabellino dei marcatori difficilmente resterà fermo, dato che le ultime due partite dell'Inghilterra hanno registrato più di due reti complessive. Con il potenziale offensivo a disposizione dei Tre Leoni, la squadra spingerà per trovare la via del gol con continuità.

Scommessa 1: Esito Finale + Under/Over: Inghilterra & Over 2.5 a quota 1.70 su Lottomatica

Le Stelle Nere mantengono vive le speranze

Se il potenziale offensivo dell'Inghilterra è ben noto, restano forti dubbi sulla solidità della retroguardia. Tuchel ha scelto di schierare Ezri Konsa e John Stones come coppia centrale, una decisione che ha sollevato qualche perplessità. Entrambi i giocatori, infatti, non hanno collezionato un minutaggio continuativo con i rispettivi club durante la stagione di campionato.

La fase difensiva non è apparsa impeccabile, avendo concesso alla Croazia di andare a segno due volte. Jordan Pickford è stato chiamato in causa con tre parate, e il reparto arretrato ha vinto solo 38 duelli a fronte dei 41 vinti dai croati. Resta da capire se Tuchel confermerà la stessa linea difensiva o se deciderà di inserire Marc Guéhi al centro della difesa.

In ogni caso, il Ghana avrà preso nota di queste amnesie, intravedendo concrete possibilità di scardinare la difesa inglese. Jordan Ayew e Antoine Semenyo conoscono molto bene i difensori avversari, avendo trascorso gran parte della carriera in Premier League. La nazionale africana non è riuscita a segnare in una sola delle ultime cinque partite, motivo per cui c'è fiducia sulla possibilità di trovare la via del gol in questo match.

Scommessa 2: GG/NG: GG a quota 2.25 su bet365

Un'opzione di valore nel mercato dei marcatori

I potenziali marcatori di certo non mancano in questa sfida. Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane rappresenta la scelta più ovvia, e con la prossima rete diventerebbe il miglior marcatore della storia del suo Paese ai Mondiali. Tuttavia, scommettere sul centravanti del Bayern Monaco offre un valore limitato in termini di quota.

Jude Bellingham agisce subito alle spalle della punta, il che gli garantirà diverse occasioni da gol. Tuttavia, la preferenza cade su Marcus Rashford come prossimo marcatore, dopo l'ottimo impatto nell'ultima partita in cui è andato a segno subentrando dalla panchina. L'esterno, che ha trascorso una stagione in prestito al Barcellona, ha disputato un'ottima annata in LaLiga.

Nelle sue 32 presenze in campionato ha collezionato otto reti e sette assist. Riuscendo a trasferire questo stato di forma in nazionale, Rashford diventerà una minaccia costante in questo Mondiale. La sua quota offre un valore decisamente interessante, ed è per questo che si consiglia di puntare su una sua firma sul tabellino, replicando quanto fatto contro la Croazia.

Scommessa 3: Marcatore qualsiasi momento: Marcus Rashford a quota 2.65 su Stake

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