Pronostici Francia - Svezia: i favoriti pronti a dimostrare il loro valore

L'esperto di scommesse prevede che la Francia dimostrerà esattamente il motivo per cui è la favorita alla vittoria del Mondiale, ottenendo un successo agevole contro la Svezia.

Migliori scommesse per Francia - Svezia

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Quote Francia - Svezia

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Francia 3-1 Svezia

Pronostico marcatore: Francia - Kylian Mbappé x2, Ousmane Dembélé; Svezia - Alexander Isak

Per consolidare ulteriormente lo status di favorita alla vittoria di questo Mondiale, la Francia ha superato agevolmente le avversarie nel Gruppo I. I Bleus hanno mantenuto un cammino perfetto nella fase a gironi, siglando 10 reti, il bottino più alto registrato in questa fase del torneo a pari merito con un'altra nazionale. Questa forma travolgente proietta i campioni del mondo del 2018 verso un potenziale scontro diretto con la Germania nel turno successivo.

Tuttavia, gli uomini di Didier Deschamps dovranno prima superare l'insidioso ostacolo Svezia al MetLife Stadium di New York martedì sera. La Francia può guardare con fiducia al passaggio del turno, soprattutto dopo aver travolto la Norvegia nell'ultima partita del girone. Nonostante gli scandinavi avessero schierato una formazione ampiamente rimaneggiata, il 4-1 finale ha ribadito la convinzione generale che la Francia sia in prima linea per la conquista del suo terzo titolo mondiale.

La Svezia può ritenersi fortunata per aver raggiunto i sedicesimi di finale, essendosi classificata al terzo posto nel Gruppo F dietro a Paesi Bassi e Giappone. La squadra guidata da Graham Potter ha comunque stabilito un primato nel proprio percorso verso la fase a eliminazione diretta: la selezione gialloblù ha infatti realizzato sette reti nella fase a gironi, un traguardo di grande rilievo per la nazionale scandinava.

Tuttavia, per replicare il terzo posto storico ottenuto nell'edizione del 1994, svoltasi anch'essa negli Stati Uniti, gli svedesi dovrebbero firmare la più grande sorpresa della competizione. I confronti tra due selezioni europee regalano solitamente grande spettacolo. Sebbene i favori del pronostico non siano dalla parte della Svezia, ci si attende che la squadra scandinava dia battaglia in un incontro che promette di essere altamente spettacolare.

Probabili formazioni Francia - Svezia

Francia:Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Doué, Mbappé

Svezia:Zetterström, Lagerbielke, Hien, Gudmundsson, Svensson, Lindelöf, Ayari, Stroud, Elanga, Isak, Gyökeres

La Francia punta a un altro pezzo di storia

L'ultima volta che la Francia ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno è stata nel 1998, anno in cui ha ospitato il torneo e sollevato la coppa per la prima volta nella sua storia. Si tratta di un ottimo auspicio per una squadra che si appresta a cercare la settima vittoria consecutiva ai Mondiali contro avversarie europee. Il netto 4-1 inflitto alla Norvegia ha sancito il quarto successo di fila per la selezione di Deschamps.

La Svezia ha mostrato una preoccupante mancanza di continuità, arrivando a questa sfida senza vittorie nelle ultime due uscite. La nazionale gialloblù ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque partite internazionali, un ruolino di marcia che non infonde particolare fiducia in vista del match contro la terza forza del ranking mondiale. Avendo incassato cinque reti dai Paesi Bassi di recente, una nuova battuta d'arresto per gli svedesi appare uno scenario probabile.

Inoltre, i precedenti storici arridono nettamente alla Francia. I Bleus si sono imposti in 12 dei 23 confronti totali, sebbene non abbiano mai vinto negli unici due incroci avvenuti all'interno di grandi tornei internazionali. Di conseguenza, si prevede che i due volte campioni del mondo possano aggiornare favorevolmente questa statistica a New York, conquistando il pass per gli ottavi di finale.

Scommessa 1: Handicap europeo - Vittoria Francia con handicap -1 a quota 1.71 su Stake

Ci si attende una pioggia di gol a New York

Sebbene la Francia parta ampiamente favorita per la vittoria, la Svezia vanta comunque un reparto offensivo di tutto rispetto. Il terzetto composto da Viktor Gyökeres, Alexander Isak e Anthony Elanga garantisce velocità e incisività, specialmente all'interno e nei pressi dell'area di rigore. Gli uomini di Potter scenderanno in campo convinti di poter scardinare la retroguardia francese, forti dei propri numeri in fase d'attacco.

La Svezia ha trovato la via del gol in ciascuna delle ultime nove partite internazionali. Aspetto forse ancor più rilevante in ottica scommesse, la retroguardia ha subito almeno una rete in tutte le ultime 14 sfide. Affrontare un reparto offensivo come quello della Francia non sarà affatto semplice: i Bleus hanno realizzato almeno tre gol in ognuna delle ultime quattro apparizioni mondiali, a testimonianza del compito proibitivo che attende la linea difensiva svedese.

Ben tutti e sette gli ultimi otto match della Francia hanno visto il segno GG, mentre ognuno degli ultimi nove incontri disputati dalla Svezia ha fatto registrare reti da ambo le parti. I Bleus hanno inoltre messo a segno almeno due gol in 15 delle ultime 16 partite giocate. Alla luce di questi dati, si prevede un successo agevole dei favoriti in un match caratterizzato da un punteggio complessivo elevato.

Scommessa 2: GG a quota 1.95 su bet365

Opzioni illimitate nel reparto offensivo

Individuare un potenziale marcatore in questo match non è un compito arduo. Sono già state evidenziate le stelle principali della selezione gialloblù, come Gyökeres, Isak ed Elanga. Tuttavia, le opzioni si rivelano ancor più numerose tra le file della nazionale transalpina.

Kylian Mbappé rappresenta una scelta quasi scontata per trovare la via del gol, considerando anche la sua rincorsa alla Scarpa d'Oro, ma la quota offre un valore limitato. La tripletta messa a segno da Ousmane Dembélé nell'ultimo turno contro la Norvegia lo ha portato ad affiancare il proprio capitano in cima alla classifica dei marcatori della squadra in questo Mondiale. Nonostante la prestazione sia arrivata contro una Norvegia ampiamente rimaneggiata, la qualità di Dembélé resta indiscutibile.

La forma smagliante mostrata sia con il club che con la maglia della nazionale conferma lo spessore del giocatore. Dembélé ha collezionato quattro reti e un assist nelle ultime due partite. Agendo alle spalle di Mbappé, ci si attende che l'esterno possa disporre di numerose occasioni da rete contro la difesa svedese, mostrando di essere ampiamente in grado di finalizzarle.

Scommessa 3:Marcatore qualsiasi momento - Ousmane Dembélé a quota 2.10 su Goldbet

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