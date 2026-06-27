Pronostici Croazia - Ghana: un pareggio potrebbe accontentare entrambe

L'esperto di scommesse prevede un match equilibrato, in cui entrambe le squadre potrebbero conquistare un punto a testa.

Migliori scommesse per Croazia - Ghana

Esito Finale 1X2 - Pareggio alla quota di 3.25 su Lottomatica

Parziale/Finale - Pareggio/Pareggio alla quota di 3.50 su Goldbet

Under/Over & GG/NG - Under 2.5 + GG alla quota di 4.60 su Stake

Quote Croazia vs Ghana

Croazia vs Ghana Lottomatica Goldbet Stake Croazia 1.75 1.75 1.73 Pareggio 3.25 3.25 3.39 Ghana 5.75 5.75 5.65

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Quote maggiorate Croazia vs Ghana

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Risultato esatto 2-0 a quota maggiorata 8.50 invece di 7.50 👉 bet365 : Petar Musa/Sostituto primo marcatore a 7.00 invece di 6.50

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Croazia 1-1 Ghana

Pronostico marcatore: Croazia - Petar Musa; Ghana - Jordan Ayew

Croazia e Ghana sono entrambe ancora in corsa per la qualificazione diretta nel Gruppo L. I Vatreni si sono riscattati dopo la sconfitta all'esordio contro l'Inghilterra, superando il Panama per 1-0. Grazie a questo risultato, la selezione croata si trova ora a una sola lunghezza di distanza da Ghana e Inghilterra.

Con l'Inghilterra ampiamente favorita contro il Panama nell'ultimo turno, questo scontro diretto si trasforma in uno spareggio per l'accesso immediato agli ottavi. La Croazia può guardare alla sfida con fiducia dopo aver ritrovato la via del successo, ma la realtà dei fatti vede il Ghana nella posizione di dover semplicemente evitare la sconfitta per garantirsi un posto tra le prime due.

In tal caso, la Croazia accederebbe con ogni probabilità al turno successivo dei Mondiali come una delle migliori terze classificate. Prima dell'inizio della terza giornata, la nazionale balcanica occupa infatti la terza posizione in questa speciale graduatoria. Un bottino di quattro punti dovrebbe essere sufficiente per il passaggio del turno, ma il commissario tecnico Zlatko Dalić preferirebbe non affidarsi al calcolo delle probabilità.

Lo stesso discorso vale per il Ghana, poiché un'eventuale sconfitta all'ultima giornata non decreterebbe matematicamente l'eliminazione. Tuttavia, la selezione africana si trova in una situazione di leggero vantaggio rispetto a quella europea, non essendo costretta a sbilanciarsi alla ricerca dei tre punti. Gli uomini di Carlos Queiroz hanno bloccato l'Inghilterra sullo 0-0 nel secondo incontro, portandosi a quota quattro punti complessivi.

Sebbene possa bastare un pareggio per blindare la qualificazione, vi è il forte presentimento che Queiroz voglia spingere i suoi verso l'intera posta in palio.

Probabili formazioni Croazia - Ghana

Croazia: Livakovic, Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol, Modric, Kovacic, Pasalic, Baturina, Perisic, Musa

Ghana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Williams, Yirenkyi, Sibo, Semenyo, Ayew

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A seguire abbiamo selezionato alcune funzioni interessanti per scommettere sui Mondiali di quest'anno.

Marcatore XXL Netwin

Questa innovativa variante per i Mondiali amplia la copertura includendo fino a tre calciatori diversi: il titolare, chi subentra e il secondo sostituto. L'esito si considera vincente se almeno uno di loro realizza una rete o colpisce un palo o una traversa, coprendo anche i supplementari (esclusi i rigori). La giocata è rimborsata qualora il giocatore originario non scenda in campo per nessun minuto della partita. Per scoprire tutti i criteri di refertazione e le condizioni applicabili, si rimanda alla pagina dedicata sul sito Netwin.

Sostituto+ di bet365

Uno strumento destinato alle giocate sui singoli calciatori durante la Coppa del Mondo. Con questa opzione, se il giocatore inserito nel pronostico viene rimpiazzato, la validità della scommessa si sposta sul sostituto entrante senza modificare la quota pattuita. La funzione opera su mercati selezionati ed è attiva anche durante gli eventuali tempi supplementari delle sfide a eliminazione diretta. Termini e condizioni d'uso specifici, insieme all'elenco dei mercati validi, sono presenti all'interno del sito web di bet365.

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Una tipologia di giocata prematch ideata per aumentare le probabilità di successo sui marcatori mondiali. La selezione non decade in caso di sostituzione, ma si considera vincente se fa gol il subentrato oppure se il titolare o il sostituto centrano un palo o una traversa nel corso dei tempi regolamentari. Si tratta di una meccanica flessibile che attenua il rischio di cambi precoci. Le limitazioni complete e i relativi termini e condizioni dell'iniziativa possono essere verificati sul portale ufficiale di Goldbet.

Mancanza di un vero slancio

Gli ultimi cinque impegni della Croazia hanno evidenziato un rendimento altalenante. Il successo per 1-0 contro il Panama rappresenta appena la seconda vittoria nelle ultime cinque uscite, a fronte di ben tre sconfitte per la compagine europea.

Nonostante il dominio territoriale contro il Panama e le numerose occasioni create, è mancata la necessaria freddezza sotto porta. Ripetere una simile prestazione contro il Ghana complicherebbe i piani, poiché la selezione africana non avrebbe problemi a evitare la sconfitta. Le Stelle Nere arrivano all'appuntamento con il morale alto dopo l'ottimo 0-0 strappato all'Inghilterra.

Di conseguenza, due delle ultime tre partite del Ghana si sono concluse con un pareggio, intervallate dal successo per 1-0 sul Panama. Sotto la guida di Queiroz, questa squadra si sta dimostrando estremamente difficile da superare, come riscontrato di recente dai Three Lions. Puntare sulla spartizione della posta in palio rappresenta un'opzione sensata, considerando l'alta posta in gioco e il probabile assetto tattico ghanese.

Scommessa 1: Esito Finale 1X2 - Pareggio alla quota di 3.25 su Lottomatica

Un primo tempo all'insegna dell'equilibrio

Nonostante l'ampio divario nel ranking mondiale tra le due nazioni, l'incontro si preannuncia molto più equilibrato del previsto. Il Ghana sta compiendo evidenti passi in avanti sotto la guida della nuova gestione tecnica, mentre la Croazia sta faticando a trovare il cambio di passo in questa competizione, complice forse una rosa anagraficamente avanzata.

Va sottolineato come entrambe le selezioni abbiano palesato un avvio lento nel torneo. I primi due match della Croazia si sono conclusi in perfetta parità all'intervallo: se in un caso la squadra è riuscita a spingere fino a ottenere la vittoria nella ripresa, nell'altro è andata incontro a un brusco stop. Il Ghana presenta la medesima statistica, avendo chiuso la prima frazione in pareggio in entrambi gli incontri disputati.

Le Stelle Nere sono state abili a superare la resistenza del Panama nei secondi 45 minuti (proprio come fatto dalla Croazia), ma hanno anche saputo disinnescare l'attacco inglese nella ripresa dell'ultimo match. Per questo motivo, appare interessante l'opzione che vede le due squadre rientrare negli spogliatoi su un punteggio di parità. Il Ghana è reduce da tre pareggi consecutivi al termine del primo tempo, ed è lecito attendersi il medesimo scenario in questa sfida.

Scommessa 2: Parziale/Finale - Pareggio/Pareggio alla quota di 3.50 su Goldbet

Previsto un match a basso punteggio

Entrambe le formazioni dispongono della qualità necessaria per impensierire la retroguardia avversaria. La Croazia ha realizzato cinque reti negli ultimi tre incontri, con una media di 1.66 gol a partita. Tuttavia, i 10 gol incassati nelle ultime cinque uscite complessive concedono ampie speranze alle Stelle Nere.

Il Ghana non è riuscito a pungere contro l'Inghilterra e in generale non sta mostrando una grande prolificità offensiva. Le sole tre reti messe a segno negli ultimi cinque impegni confermano le difficoltà nella trequarti campo. Nonostante ciò, il reparto avanzato guidato da Jordan Ayew e Antoine Semenyo potrebbe trovare varchi interessanti nella non impeccabile difesa croata.

Il segno GG si è verificato in tre delle ultime cinque partite della Croazia, un dato che incoraggia ulteriormente la selezione africana. Inoltre, entrambi i match del Ghana in questo Mondiale si sono conclusi con meno di tre reti totali, mentre le due sfide della Croazia hanno offerto esiti alterni. Di conseguenza, è molto probabile assistere a marcature da ambo le parti, sebbene il conteggio complessivo potrebbe essere limitato a un paio di gol.

Scommessa 3: Under/Over & GG/NG - Under 2.5 + GG alla quota di 4.60 su Stake

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