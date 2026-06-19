Pronostici Brasile - Haiti: riscatto immediato per la Seleção

L'esperto di betting prevede un netto riscatto del Brasile dopo la mezza battuta d'arresto della prima giornata. L'obiettivo è conquistare i tre punti per continuare a puntare al primo posto del girone.

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Quote Brasile vs Haiti

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Quote maggiorate Brasile - Haiti

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Brasile segna un goal sia nel 1° tempo che nel 2° tempo a quota 1.85 👉 Stake : Frantzdy Pierrot o sostituto segna o palo/traversa a quota 4.84 invece di 4.75

Frantzdy Pierrot o sostituto segna o palo/traversa a quota 4.84 invece di 4.75 👉 bet365 : Bet Builder - Brasile vince + Entrambe le squadre segnano e Più di 7 calci d'angolo a 3.60 invece di 3.40

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brasile 3-1 Haiti

Pronostico marcatore: Brasile - Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago; Haiti - Wilson Isidor

Dal 1982 a oggi, il Brasile ha sempre chiuso la fase a gironi del Campionato Mondiale al primo posto. Qualsiasi passo falso al Lincoln Financial Field di Philadelphia metterebbe a rischio questo storico primato. I pentacampioni devono puntare esclusivamente alla vittoria in questo match per rimanere in piena corsa per la vetta del gruppo.

Inoltre, la Seleção rischierebbe di compromettere la qualificazione diretta alla fase a eliminazione diretta in caso di mancato successo. Gli uomini di Carlo Ancelotti sono stati sorpresi nella gara d'esordio dal Marocco, passato in vantaggio per primo, prima che i verdeoro riuscissero a raddrizzare la situazione e a strappare un pareggio.

È stata la prima volta nelle ultime 23 partite dei Mondiali in cui il Brasile ha subito più tiri (14) di quanti ne abbia effettuati (12). Ancelotti vuole assolutamente evitare di iniziare il girone senza vittorie nelle prime due giornate, uno scenario che non si verifica dal 1978. Affrontare una nazionale come Haiti potrebbe essere l'occasione ideale per sbloccare la squadra in maglia gialloblù.

Haiti, dal canto suo, esce a testa alta dalla sconfitta rimediata al debutto contro la Scozia. Sébastien Migné può ritenersi orgoglioso della prestazione dei suoi, capaci di dare filo da torcere alla selezione europea. Un risultato positivo in questa sfida riaprirebbe i giochi, mettendo la squadra nelle condizioni di lottare quantomeno per un piazzamento tra le migliori terze.

Probabili formazioni Brasile - Haiti

Brasile: Alisson, Ibañez, Marquinhos, Magalhães, Santos, Casemiro, Guimarães, Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior, Thiago

Haiti: Placide, Arcus, Adé, Delcroix, Expérience, Deedson, Jacques, Bellegarde, Providence, Pierrot, Isidor

Vinícius Júnior a caccia del gol

Vinícius Júnior è stato l'uomo della provvidenza per il Brasile nell'ultimo match: una sua splendida conclusione ha permesso di firmare la rete del pareggio contro il Marocco. L'attaccante del Real Madrid ha così sbloccato il suo score personale nel torneo, un fattore che aumenterà notevolmente le sue motivazioni per questa sfida. Nella passata giornata ha registrato ben cinque tocchi all'interno dell'area di rigore avversaria, più di qualsiasi altro giocatore in campo.

Contro i Leoni dell'Atlante, "Vini" ha capitalizzato al massimo l'unico tiro effettuato verso la porta. Sebbene la sua fase di impostazione negli ultimi trenta metri sia apparsa meno brillante del solito, il suo apporto realizzativo si è rivelato fondamentale. Per questo motivo, la scelta di vederlo nuovamente a referto contro Haiti appare decisamente solida.

Vale la pena sottolineare come le sue ultime quattro apparizioni complessive tra club e nazionale abbiano fruttato quattro partecipazioni attive ai gol della squadra. In questa striscia figurano tre reti, due delle quali messe a segno nelle ultime tre partite giocate con il Brasile. Numeri che supportano ampiamente l'ipotesi di una sua marcatura sabato mattina.

Scommessa 1: Marcatore Tempo Regolamentare - Vinícius Júnior a quota 1.65 su Lottomatica

Un divario tecnico evidente

Il tasso tecnico superiore del Brasile sarà verosimilmente il fattore chiave di questo incontro. I verdeoro sono consapevoli dell'importanza della posta in palio per le gerarchie del Gruppo C. Nel ranking mondiale le due nazionali sono separate da ben 76 posizioni, un dato che rende la vittoria della Seleção l'esito più probabile.

Gli uomini di Ancelotti sono imbattuti da quattro partite, nelle quali hanno collezionato tre vittorie prima del pareggio al debutto mondiale. Il trend storico del Brasile contro le squadre della CONCACAF nella Coppa del Mondo è a dir poco solido, con un bilancio di otto vittorie e un pareggio in nove incontri. Nonostante Haiti sia una squadra tatticamente disciplinata in fase difensiva, la qualità dei brasiliani dovrebbe consentire di scardinare il pacchetto arretrato avversario.

I "Grenadiers" arrivano a questo appuntamento dopo due sconfitte consecutive e con una sola vittoria conquistata nelle ultime cinque uscite. I tre precedenti storici sorridono tutti alla Seleção, che nell'ultimo scontro diretto si è imposta con un roboante 7-1. Considerando i sei gol realizzati recentemente dal Brasile e i quattro messi a segno da Haiti, la sfida promette un punteggio complessivo piuttosto alto.

Scommessa 2: 1x2 + Under/Over - Brasile & Over 3.5 a quota 1.50 su Stake

Haiti può colpire una difesa vulnerabile

Nonostante il Brasile possa schierare due dei migliori difensori centrali del panorama internazionale come Gabriel Magalhães e Marquinhos, la fase difensiva ha mostrato diverse crepe. La Seleção ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime sei uscite, incassandone otto complessivi in questo parziale. La produzione offensiva rimane comunque di altissimo livello, come testimoniano le 14 reti segnate nello stesso arco di tempo.

Haiti ha le carte in regola per sfruttare le amnesie della retroguardia brasiliana, specialmente alla luce del buon rendimento realizzativo recente. I caraibici hanno siglato sei reti nelle ultime cinque partite, sebbene quattro di queste siano arrivate contro una squadra ben organizzata come la Nuova Zelanda. Se gli uomini di Migné scenderanno in campo senza timore reverenziale, la via del gol non è preclusa.

Il fatto che il Panama sia riuscito a segnare due reti alla formazione di Ancelotti in una recente amichevole rappresenta un ottimo incentivo per spingere Haiti a testare i riflessi del portiere avversario. Difficilmente la cenerentola del girone segnerà più di un gol in questo match, ma la quota offerta per il mercato Entrambe le Squadre Segnano garantisce un ottimo valore complessivo.

Scommessa 3: GG/NG - GG a quota 2.25 su bet365

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