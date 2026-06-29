Pronostici Brasile - Giappone: la Seleção supera i tenaci Samurai Blue

Il favore del pronostico va alla Seleção, con i cinque volte campioni del mondo intenzionati a superare i solidi Samurai Blue in Texas.

Migliori scommesse per Brasile - Giappone

Vittoria Brasile a quota 1.72 su Lottomatica

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Quote Brasile vs Giappone

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Brasile 2-1 Giappone

Pronostico marcatore: Brasile - Vinicius Jr, Neymar; Giappone - Daichi Kamada

I cinque volte campioni del Brasile hanno ritrovato la forma ottimale nelle ultime due partite, segnando sei gol senza subirne alcuno contro Haiti e Scozia. La squadra di Carlo Ancelotti non è forse brillante come le selezioni verdeoro del passato, ma continua a raggiungere l'obiettivo con concretezza. Con il rientro di Neymar nei giochi, i riflettori degli appassionati sono puntati sui sudamericani.

Il Giappone, dal canto suo, si è dimostrato solido finora in questo Mondiale. La nazionale arriva alla sfida dei sedicesimi di finale da imbattuta dallo scorso settembre. La squadra di Hajime Moriyasu ha pareggiato 2-2 con l'Olanda all'esordio e spera in una prestazione simile contro i brasiliani. I Samurai Blue credono nelle proprie chance di firmare un'impresa.

Probabili formazioni Brasile - Giappone

Brasile:Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimaraes, Casemiro, Rayan, Paqueta, Vinicius Jr, Cunha

Giappone:Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Kamada, Ueda

Le migliori iniziative per scommettere sui Mondiali 2026

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La Seleção continua la sua marcia

Non c'è dubbio che il Brasile parta favorito in questo match, ma il Giappone punta a ribaltare i pronostici a Houston. La Seleção ha la storia dalla propria parte, anche se non appare solida come alcune delle sue versioni del passato. I Samurai Blue hanno già sconfitto i verdeoro a ottobre, sanno quindi di avere le carte in regola per farcela.

In una sfida competitiva all'interno della Coppa del Mondo, tuttavia, la preferenza va comunque ai brasiliani. Resta da vedere se Raphinha riuscirà a recuperare in tempo, ma Carlo Ancelotti può contare su un'ottima profondità della rosa. Hajime Moriyasu potrebbe dover fare a meno di Takefusa Kubo a causa di un infortunio, mentre ci sono dubbi anche sulla presenza di Ko Itakura.

Si prospetta una sfida combattuta tra due squadre che lo scorso anno hanno dato vita a un entusiasmante scontro terminato 3-2. La selezione giapponese dovrebbe dare del filo da torcere, ma il Brasile alla fine dovrebbe dimostrarsi superiore.

Scommessa 1: Vittoria Brasile a quota 1.72 su Lottomatica

Spettacolo ed emozioni da entrambe le parti

La Seleção è riuscita a mantenere la porta inviolata nelle ultime due partite, ma il Giappone rappresenta un ostacolo decisamente più impegnativo rispetto a Haiti e Scozia. La squadra di Ancelotti è stata tutt'altro che impenetrabile quest'anno: Marocco, Egitto, Panama, Croazia e Francia sono riuscite a trovare la via del gol contro i verdeoro. I Samurai Blue individueranno sicuramente dei punti deboli da sfruttare.

Il Giappone, d'altra parte, si è presentato al torneo reduce da tre clean sheet consecutivi, sebbene in questa estate non si sia dimostrato altrettanto ermetico. Gli olandesi hanno segnato due reti contro di loro, e anche la Svezia ha trovato la via del gol. Non vi è alcun dubbio che i brasiliani vedano diverse opportunità per mettere in difficoltà i propri avversari in questo match.

Si prevede un confronto spettacolare all'NRG Stadium, con entrambe le squadre pronte a colpire. Sebbene si ritenga che il Brasile possa spuntarla, il Giappone ha ampiamente dimostrato la propria qualità nel lungo periodo. Entrambe le formazioni sono andate a segno nel loro precedente incontro dello scorso anno; non sarebbe affatto una sorpresa vedere lo stesso esito ripetersi.

Scommessa 2: Esito GG a quota 1.95 su Stake

Vini colpisce ancora

È evidente come Vinicius Jr stia giocando un ruolo di primissimo piano nel cammino del Brasile in questo Mondiale. Ha già realizzato quattro gol in tre partite, collezionando anche un assist nel secondo match. L'attaccante non è certamente l'unica minaccia offensiva a disposizione di Ancelotti, ma è indubbiamente l'osservato speciale.

La stella del Real Madrid potrebbe essere nuovamente protagonista in Texas contro il Giappone. I Blancos hanno vissuto una stagione al di sotto dei propri standard storici, ma Vini ha comunque totalizzato 36 tra gol e assist nelle sue 53 presenze complessive. Moriyasu sarà ben consapevole del pericolo rappresentato dall'esterno brasiliano.

Il ventisquinquenne è il favorito dei bookmaker per trovare la via della rete, e l'analisi concorda con questa visione. Dopo aver segnato cinque gol in sette partite complessive finora disputate nei Mondiali, l'attaccante cercherà con determinazione di incrementare il proprio bottino.

Scommessa 3:Vinicius Jr marcatore in qualsiasi momento a quota 2.50 su Goldbet

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